El asesinato del 'soltero de oro' de Hoyos

Con 38 años, propietario de tierras y con bastante dinero, el exalcalde de Hoyos, el abogado y exprocurador Nicolás Marín Benito era, hace algo más ... de un siglo de ello, uno de los solteros mejor mirados por familias de la Sierra de Gata que querían medrar gracias a un matrimonio.

En el año 1906 el hacendado de Hoyos anunció que se iba a casar con una mujer llamada Trinidad, y eso no le sentó nada bien a Domingo, el cuñado del 'soltero de oro', que se desesperó al ver que el dinero se iba ya que no heredarían sus hijos, los sobrinos del rico de Hoyos. Por eso ideó un plan para acabar con su vida antes de que se casara.

Convenció a dos de sus hijos, a Salvador de 18 años y a Gerardo de 14. La familia se llevaba tan bien, que Gerardo vivía con su tío e incluso dormían los dos en la misma habitación.

Primero pensaron en acabar con su vida de un tiro, disparándole en una de sus fincas cuando fuera a visitarla o en la propia habitación mientras dormía. El hijo mayor, Salvador, llegó a comprar una pistola, pero ninguno de los tres se atrevía a matarlo. Fue entonces cuando Domingo decidió encargar el asesinato a un pobre hombre, a un criado suyo llamado Jesús al que le daba cobijo, comida y cama, a cambio de su trabajo en el campo.

Mapa de la provincia de Cáceres con la Sierra de Gata, elaborado entre 1900 y 1903, en la época en la que ocurrió el crimen.

Según los miembros del jurado que decidieron sobre la vida de estas cuatro personas una vez se sentaron en el banquillo de acusados, Jesús aceptó a cambio de que le dieran 5.000 pesetas.

La fecha elegida para cometer el crimen fue el 20 de diciembre de 1906. El pequeño Gerardo dejó entrar en la casa al criado y a su hermano mayor, que se escondieron. El criado lo hizo debajo de la cama del hacendado, armado con una navaja barbera.

El dueño de la casa llegó por la noche y se acostó. Cuando su sobrino de 14 años vio que estaba dormido, tocó debajo de la cama al asesino, que salió de su escondite blandiendo la navaja. Al parecer la infeliz víctima se despertó al tropezar el asesino con un orinal, pero el criminal actuó rápido: le hizo doce heridas cortantes, de las que dos fueron en la mano derecha de la víctima al intentar defenderse. Los otros diez cortes fueron en la cara y en el cuello, seis eran mortales de necesidad. Le seccionó la laringe y la tráquea. Según periódicos que contaron el suceso, las heridas eran tales, «que casi seccionó el cuello del tronco».

Según el plan de los asesinos, tenía que parecer que una o dos personas habían entrado en la habitación del exalcalde y que le habían matado sin contar con la ayuda de su sobrino. Para evitar que sospecharan del pequeño, le ataron a una cama y le echaron encima colchones y mantas; así podía decir que no vio nada al ser atacado de noche, y que no pudo ayudar a su tío al estar atado.

El fallo que cometieron los asesinos es que no robaron nada en la casa, y entonces no podían ser tomados por ladrones: Se fueron cuando cumplieron con su objetivo.

La voz de alarma la dio al día siguiente la madre del fallecido, que encontró al hijo muerto y al nieto atado.

Al principio se detuvo a una pareja: a Ramón P. y Rita G., pero luego pasó a ser el principal sospechoso el cuñado del fallecido, que fue detenido junto a sus dos hijos y el criado, que al verse preso debió de contar lo que para el jurado fue la verdad.

Los cuatro fueron juzgados en Cáceres en 1908, en la Sala de lo Criminal de la Audiencia Territorial de Extremadura, con sede en Cáceres.

En el ejemplar del 13 de marzo de 1908, 'El Noticiero. Diario de Cáceres' publicó la interesante declaración del criado Jesús. Lo contaba así:

«Jesús es moreno, de una estatura más bien baja y habla calmosamente y bastante bajo, por lo que frecuentemente tiene que indicarle el señor presidente que se exprese con voz más fuerte. En sus palabras revela una sinceridad no pequeña, y su declaración, importantísima en extremo, despierta un gran interés en el público». El periodista cuenta que el criado aseguró que no tenía nada contra 'don Nicolás', del que dijo que era una persona buenísima, pero que le mató obligado por su amo: «Me dijo que si mataba a su cuñado me haría un hombre, dándome cuatro o seis reales diarios; más tarde me ofrecieron casas y olivares, Pero yo me negué». Aseguró que el día del crimen Domingo y sus hijos le dijeron que si no mataba a Nicolás, entonces ellos le iban a matar a él. Le llevaron a la casa y le obligaron a esconderse debajo de la cama, entregándole la navaja barbera.

Postal de la Plaza Mayor de Cáceres de 1920, a la derecha aparece el letrero de la Fonda de Europa. Las mesas de la terraza son del café Santa Catalina, que estaba debajo de la fonda, en donde ahora se encuentra el Restaurante El Pato.

El juicio duró varios días y llama la atención que durante ese tiempo, varios vecinos de Hoyos se quedaron en la 'Fonda de Europa' de la Plaza Mayor, ubicada en el edificio en donde ahora está el 'Restaurante El Pato', y se daban banquetes al que asistieron familiares de la víctima, abogados, políticos y otras personas influyentes de Hoyos, en donde se habló del futuro tren de Río Tajo a Ciudad Rodrigo, que se veía imprescindible para potenciar la zona. Un tren que no llegó a existir.

El 24 de marzo el periódico demócrata 'El Bloque' publicó la sentencia: Todos fueron condenados a pena de muerte salvo el más pequeño, Gerardo, que al tener 14 años cuando cometió el crimen fue sentenciado a 10 años de cárcel. Recurrieron la sentencia al Supremo, que el 25 de enero de 1909, cambió la pena de muerte por la cadena perpetua en el caso del sobrino mayor, Salvador; pero se ordenó dar muerte al cuñado Domingo y a su criado. Y así se hizo.