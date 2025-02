Acorralados a muerte en el pantano de Valdecañas

Al periodista del Diario HOY y escritor Enrique Romero (1927-1978), le impresionó la imagen de los tres peligrosos delincuentes detenidos tras ser acorralados por la Guardia Civil, durante largas horas, junto al pantano de Valdecañas. Estaban en el Cuartel de Navalmoral de la Mata ... desfallecidos, cansados. Enrique Romero lo contó así:

«Tenían hambre, sobre todo uno de ellos, a juzgar por su manera de comer. Avanzada la tarde, uno dijo, 'nos morimos de ganas de fumar un cigarrillo' y se les proporcionó tabaco en abundancia. Personalmente, a la hora en que Múñez había de fotografiarlos, temíamos que volvieran el rostro o trataran de ocultárselo de alguna manera. Pero no sucedió así. Los detenidos posaron ante la cámara de Múñez con la mayor naturalidad. En sus rostros se advertían claras muestras de cansancio. Uno de ellos, el más bajo, mostraba heridas, al parecer superficiales, en la frente y en el pómulo derecho, producidas en su desesperado intento de huida por el monte».

El más bajo era Pedro L. M., natural de Aranjuez (Madrid), de 28 años, con antecedentes por robos y agresión sexual, unos meses antes había disparado contra un policía que intentó detenerle en Pamplona. Estaba reclamado por las Audiencias de Almería y Madrid.

Otro de los detenidos era Francisco Q. C, de 21 años, alías 'el Quique'. Nació en Badajoz y tenía antecedentes por robos en Lisboa, París y Ginebra. Estaba reclamado por juzgados de Madrid y Barcelona.

El tercero, se llamaba José María M. G., alías 'el Pata'. De 20 años. Natural de Madrid.

Los tres pertenecían a una banda de atracadores de Madrid. Su jefe, el cerebro, era Antonio P. L., alias 'el Rata', natural de León, murió de un balazo de la Guardia Civil junto al pantano de Valdecañas. Fue enterrado en El Gordo (Cáceres).

A la banda de 'el Rata' les salió bastante mal un atraco a un banco en Talayuela que planearon para el 29 de mayo de 1973, martes. El objetivo era una sucursal de la Caja de Ahorros de Plasencia.

Ampliar Señal de la bala de la Guardia Civil en el coche de los atracadores. hoy

Para cometer el atraco usaron un coche robado, un Seat-1430 amarillo con capota negra, al que pusieron matrículas falsas. Para huir tenían previsto usar un coche 'Dodge dart', propiedad de uno de los atracadores. Esa mañana del 29 de mayo, dejaron el Dodge en Navalmoral de la Mata, y los cuatro montaron en el Seat 1430. Estuvieron esperando en Talayuela dentro del coche, frente a la sucursal, hasta que a la una y media de la tarde tres salieron a cometer el robo, mientras Pedro, el experto conductor, esperaba con el motor en marcha.

En la sucursal estaba el director, Florencio Esteban, y el auxiliar Javier Encabo. El atraco duró unos segundos. Coincidiendo que el auxiliar había ido al servicio, entraron los atracadores armados con dos pistolas y una escopeta recortada. Se llevaron todo el dinero que había: 148.900 pesetas (cerca de 900 euros).

Se marcharon rápidamente, sin atar a los trabajadores o arrancar el cable del teléfono. Eso fue lo que les perdió, porque el director telefoneó a la Guardia Civil de Navalmoral de la Mata, ubicada a 13 kilómetros. En el cuartel estaba un agente que dio la voz de alarma, e inmediatamente salió en dirección al cruce en Navalmoral de la carretera de Talayuela. Le llevó rápido un taxista.

Cuando el agente llegó al cruce no sabía qué coche era el de los atracadores; pero no tuvo duda cuando vio llegar a toda velocidad al Seat amarillo, desde el que le dispararon. Respondió a los tiros. Una de sus balas alcanzó el capó, pero no logró parar el vehículo.

Un taxista valiente

Los atracadores vieron frustrado el plan de cambiar de coche y continuaron con su huida. Le siguieron varios coches de la Guardia Civil, y también el taxista José Vizcaíno, cuya labor sería luego ensalzada por los agentes.

Ampliar Lugar en el que se hicieron fuertes los atracadores. hoy

El coche de los atracadores iba a gran velocidad por la carretera a Peraleda de la Mata, pero el taxista iba tras ellos. Se aseguró que los coches llegaron a los 160 kilómetros por hora. Hubo un momento en que se dudo si los delincuentes siguieron en dirección a Madrid o si habían tomado el camino hacia la finca El Guadalperal. Los perseguidores se dividieron, y los que siguieron el camino a Guadalperal vieron el coche enseguida.

El Seat amarillo se quedó sin gasolina y los ladrones escaparon campo a través. La Guardia Civil organizó entonces el cerco, llegaron unidades de la ciudad de Cáceres y de pueblos cercanos. Los atracadores quedaron atrapados entre la Guardia Civil y las aguas del pantano de Valdecañas. Estaban perdidos cerca del famoso dolmen de Guadalperal y del sitio en el que décadas después se levantaría el polémico complejo de la Isla de Valdecañas.

El cerco empezó a las cuatro de la tarde. Varias veces se intercambiaron disparos entre los agentes y los atracadores. Estos vieron el pantano e intentaron atravesarlo por una zona en la que se veía cerca la otra orilla, pero desistieron cuando uno de ellos casi muere ahogado. Necesitaban un coche rápido y decidieron ir a la finca de El Guadalperal; pero la Guardia Civil ya había desalojado las casas e inutilizado los vehículos que quedaban al quitarles las tapas de los delco de los motores.

A primera hora de la tarde la Guardia Civil sorprendió a Pedro, el experto conductor, y a 'el Quique' en Guadalperal intentando sin éxito poner en marcha una Vespa. Les quitaron las dos pistolas y el dinero del atraco. Quedaba 'el Rata' y otro miembro de la banda, que tenían la escopeta de cañones recortados.

Ampliar El dolmen de Guadalperal. hoy

Ya de noche, a las dos de la madrugada, 'el Rata' murió de un disparo en un costado cuando intentaba saltar una alambrada para huir. No hizo caso a los gritos de alto de la Guardia Civil. Curiosamente el cadáver estaba descalzo.

El otro fue detenido a las seis de la madrugada. Estaba hambriento y sin fuerzas. Parece que la escopeta la tiró al embalse. Quizá aparezca en alguna sequía, cuando surja de las aguas el dolmen de Guadalperal, el 'Stonehenge' español.