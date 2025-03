Quien seguramente sea próximo rector de la Universidad de Extremadura (UEx) tiene 59 años, se desplaza en moto, aún juega a tenis cada martes y ... jueves y es de Calamonte. Casado, el mayor de sus tres hijos nació en Estados Unidos, donde Pedro Fernández Salguero realizó su postdoctorado entre 1991 y 1997 investigando en unas condiciones que considera de otra galaxia y tremendamente competitivas. Fue para dos años, se quedó cinco y a punto estuvo de quedarse allí, pero optó por regresar a la UEx para formar en Badajoz su propio grupo de investigación sobre Biología Molecular del Cáncer, tarea que aún atiende. Ahora no sabe si podrá seguir en el laboratorio después de postularse a rector tras la baja por motivos de salud de Antonio Hidalgo, que lo eligió en 2018 para que fuera su vicerrector de Investigación y Transferencia Universitaria. Las elecciones serán el 1 de diciembre.

–¿Se siente futuro rector por accidente?

–Podría decirse que sí. Hidalgo tuvo un problema físico y decidió no continuar con la reelección. En ese momento el equipo de gobierno tenía dos opciones, retirarse junto con el rector, o que del equipo saliera un candidato para continuar con su programa. Al final consensuamos que me presentara yo porque cuatro años se quedan cortos.

–¿Tiene eslogan para dirigirse a la comunidad universitaria?

–Barajamos algunas palabras clave y falta darle forma. Básicamente lo que vamos a hacer es continuar con lo que hizo Antonio Hidalgo y además tenemos otros retos, como adaptarnos a normativas para acreditar la calidad de los títulos. También hay muchos recursos económicos por mecanismos de recuperación y resiliencia europeos que se van a intentar aprobar este año, programas de investigación y habrá que ajustar plantillas al haber leyes nuevas, como la de reforma laboral, de la ciencia, la tecnología y la innovación y del sistema general universitario, además de la ley de estabilidad presupuestaria.

–¿Al aceptar ser rector, siente que le queda poco como científico?

–Cuando acepté ser vicerrector planteé a mi grupo de investigación que quería seguir. Hasta ahora lo he conseguido y mantengo reuniones periódicas. Como rector quiero seguir y es viable si aprietas el día, pero mucho del mérito es de quienes trabajan conmigo en el laboratorio. Somos unas diez personas.

–¿Le motiva tener que sentarse con políticos a negociar las mejores condiciones para la UEx?

–No me disgusta, la relación que tengo con la Junta es buena, muy estrecha. No es lo mismo que estar en un laboratorio, pero hay que hacerlo y ser práctico.

–Lo de controlar a sus compañeros a partir de ahora era algo que Hidalgo reconocía que era incómodo, ¿está de acuerdo?

–Me gusta más llegar a acuerdos que imponer porque entonces asumes más riesgo de equivocarte. Tengo mi criterio y tomaré la decisión porque es mi responsabilidad, pero si el equipo de gobierno me demuestra que hay mejor forma de hacerlo lo acepto. En ciencia e investigación se aprende a que te critiquen porque siempre que publicas hay un evaluador que te dice que no le convence.

–¿Qué considera prioritario en la UEx ahora mismo?

–Una es la estabilidad presupuestaria. Hidalgo firmó un acuerdo con la Junta que da bastante tranquilidad en cuanto a gastos de la universidad. También es prioritario optimizar la plantilla.

–Hay elecciones sindicales dentro de poco, ¿eso perturba un poco su plan de gestión?

–No necesariamente. Aún no me he reunido con sindicatos y comité de empresa. Digo lo mismo, estoy abierto a sugerencias y veremos lo que se puede hacer y lo que no. Tenemos que ser conscientes cuando se reivindican cosas que estamos en Extremadura con los recursos y la situación económica que tiene. En Navarra o País Vasco tienen mucha más inversión de empresa privada y aquí son casi todo pymes. Yo a una empresa de tres empleados no le puedo pedir que invierta en investigación.

–¿Habrá novedades en los centros universitarios de Mérida y Plasencia?

–Hay iniciativas para mejorar sus infraestructuras. Hemos pedido para Mérida un centro de estudios para tecnología 5G y se están instalando placas solares para reducir la factura de la universidad un 35% invirtiendo 4 millones de euros, aunque en Plasencia no se puede porque es un edificio histórico. En Mérida estará la vicerrectora de Planificación Académica, Mercedes Rico, y es la primera vez que ocurre, aunque el vicerrectorado físicamente esté en Badajoz, ya que no hace falta hacer todas las reuniones de manera presencial. Es una de las cosas que hemos aprendido de la pandemia.

–¿Cómo va la investigación aplicada, que es la que trae dinero a la universidad?

–En estos cuatro años hemos captado bastantes fondos con contratos y convenios. Bien porque la empresa lo pide al grupo de investigación o porque este lo oferta a la empresa. Estoy muy satisfecho con una convocatoria de Innovación y Talento, por el cual el Sexpe paga un salario a alguien que haya acabado la carrera y el 25% del tiempo lo dedica a formarse con un grupo de investigación y un porcentaje muy alto de ellos se queda en la empresa. Otro programa es el de Garantía juvenil, este en la universidad en colaboración con un interés empresarial. Quiero potenciar ambas porque mi idea es aumentar mucho la relación empresa–universidad.

–¿En qué ámbitos suele darse esa relación hasta ahora?

–Sobre todo en áreas científicas, técnicas y de ingeniería. Por ejemplo en tecnología de la comunicación, agroalimentación o ganadería, pero también en ciencias sociales, como filosofía.

–¿En filosofía?

–Sí, en este área de Humanidades hay menos transferencia a la empresa, pero hay contratos para traducciones de libros o un ensayo.

–¿Además de la nueva Facultad de Medicina, qué otras infraestructuras nuevas verá la UEx en los próximos cuatro años?

–Tenemos que adecuar edificios que se quedan antiguos y mejorar el asfaltado en los dos campus y los centros de Mérida y Plasencia. Pero a veces no es solo tener dinero, sino tenerlo y que esa partida pueda ser para eso. En el campus de Badajoz hay que actualizar el animalario de experimentación para ajustarlo a la normativa, y queremos ampliar los servicios de apoyo a la investigación. Y seguiremos instalando paneles fotovoltaicos para ahorrar la factura.

–¿A los alumnos que se enteran de que tendrán nuevo rector qué mensaje les manda?

–Estaremos abiertos a sus sugerencias e intentaremos mejorar sus prácticas, sobre todo de laboratorio, para lo cual queremos mejorar el equipamiento.