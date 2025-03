Cristo en Sevilla y Garrovillas

Los últimos entretenimientos nacionales, aburridos ya de la amnistía, son el Cristo guapo del cartel de la Semana Santa de Sevilla y la canción 'Zorra', ... que nos representará en Eurovisión. Como considero Eurovisión una patochada desde que ganó el portugués Salvador Sobral, me parece que cuanto más locas e insensatas sean las canciones, mejor para el espectáculo, así que este año, con una cantante que salta de las verbenas al estrellato en 15 días, que no canta bien, pero provoca mucho y que, además, hace una declaración que suscribo: «A mis 55 años, todo me la suda», pues qué quieren, 'chapeau' y nada que añadir.

Pero lo del Cristo hermoso sí que da juego porque toca un tema que en Extremadura levantó polémica hace años, además de ser un pretexto formidable para recordar la historia del arte. Ya saben de qué va la cosa: Salustiano García, un reconocido pintor andaluz con obra en múltiples colecciones privadas de arte, incluida la de Barbra Streisand, ha ganado el concurso del cartel anunciador de la Semana Santa de Sevilla con un Cristo resucitado que tiene la cara de su hijo Horacio. Un Jesucristo muy guapo sobre fondo rojo, una mezcla de arte pop y renacentista que ha provocado insultos, descalificaciones y escándalo en una ciudad expresionista, sensual, y admiradora de la belleza, una Sevilla donde, como escribía Santa Teresa, «hasta el aire huele a pecado». Para entender la imaginería sevillana de rostros bellos y expresiones turbadoras, no hay más que comparar los pasos de la Semana Santa cacereña de inspiración castellana con los de inspiración andaluza, caso del espectacular de la Sagrada Cena, pura intensidad de colores, gestos y emociones. Un estilo andaluz tan turbador, libérrimo y transgresor que bebe de una estética renovada hace 150 años por un reconocido gay sevillano, Rodríguez Ojeda, de cuya inspiración parten esos uniformes de romanos que animan nuestras procesiones con polainas rosas y cascos con plumaje blanco, que parecen más vedettes que legionarios. Aunque lo más sorprendente es que siga escandalizando que un pintor se fije en su hijo, su prima o sus amigos para representar figuras evangélicas. En este caso, Cristo tiene la cara de Horacio, el hijo de Salustiano, y eso me recuerda el escándalo que se montó en Garrovillas cuando, en septiembre de 2005, el pintor Jesús Valle entregó a la parroquia de San Pedro Apóstol de Garrovillas un cuadro con la imagen de Jesucristo crucificado y la plaza garrovillana al fondo. Durante el acto de entrega del cuadro, el artista quiso leer un discurso, pero algunos fieles se lo impidieron porque la cara de Cristo era la de su hijo. Algo hemos avanzado: en Sevilla, Salustiano, al menos, pudo hablar en la presentación del cartel. En Extremadura, se han dado otros casos semejantes: ahí está el cuadro de Obdulio Fuentes que se conserva en la iglesia de Mirandilla. El pintor lo acabó en 1990 y el Cristo es clavadito al exalcalde de Mérida Antonio Vélez. Por no hablar del cuadro de la Sagrada Cena pintado por la cacereña Beatriz Álvarez, situado junto al altar de la parroquia de San Sebastián de Arroyo de la Luz: el joyero cacereño Juan Morales es un apóstol, el monaguillo Carlos Padilla es Simón Cananeo, los apóstoles son diferentes benefactores de la parroquia y hasta el párroco, José Luis, aparece en el cuadro, es Santiago el Menor. Si quemáramos cuanta obra del arte sacro sea turbadora y se inspire en personajes reales, la hoguera sería inmensa y arderían miles de obras, desde la Trinidad de Masaccio, con la familia Lenzi, que encargó el cuadro, al pie de la cruz, hasta el Cristo de Salustiano.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión