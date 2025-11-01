Cristina Torres, escritora: «Escribo y vomito inquietudes»

El padre de Cristina Torres Serrano de la Cruz (Toledo, 1983) es guardia civil y su madre, auxiliar de enfermería. La profesión paterna los llevó ... de Toledo a Madrid y Valdemoro para acabar en Mérida. Cristina es la mayor de tres hermanos y trabajó de camarera en varios locales de la capital extremeña mientras se formaba como ilustradora, ceramista y actriz. Estudió el Bachillerato de Artes Escénicas al tiempo que trabajaba en un vivero y hacía cursos de camarera de piso y de eventos y agencias de viaje. Ha sido monitora y camarera en una pastelería y sabe lenguaje de signos, pero su verdadera vocación es el teatro. El profesor Arturo Portillo le habló de la Escuela Superior de Arte Dramático y en ella se graduó como directora teatral en 2023. Acaba de publicar 'Nudos', un libro de textos dramáticos editado por Apeadero Editorial y la Escuela Superior de Arte y Diseño de Mérida, donde siempre ha encontrado un gran apoyo para sus inquietudes artísticas.

-Una vida agitada.

-Pues sí. Entre 2017 y 2023 he ido y venido todos los días de Mérida a Cáceres en blablacar, en tren, en autobús, con amigas… Hacía jornadas de 15 horas, trabajaba, estudiaba y los fines de semana escribía textos teatrales. Me matriculé en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos en el Instituto Extremadura de Mérida y ha sido duro, los chicos tenían 20 años, eran majos, pero se reían hasta de su sombra. Fluían mucho, pero también daban mucha lata. Y no he dejado de trabajar como ayudante de dirección, bailarina, actriz. Raquel Bazo y Javier Llanos de TAPTC Teatro me han echado una mano. He hecho tres exposiciones de pintura. En una expo lo vendía todo y en la siguiente no vendía nada.

-Una vida literaria.

-Acabo de publicar 'Nudos', una selección de textos de escritura dramática. Un libro que no se vende, lo regalo, lo comparto, lo presento. La foto de la portada son las manos de mi abuela Ángela, que falleció el año pasado. He editado otros libros de escritura automática como 'Crisis de sabiduría', los poemarios 'Valor' y 'Coordenadas', libros con fragmentos aleatorios en torno al amor, la familia, las relaciones. Escribo y vomito inquietudes. Ahora estoy con uno de escritura con voz, grabo con el micrófono. Me gustan los surrealistas, pero también Nietzsche, Goethe, Sartre, Unamuno, la poesía rusa y dramaturgos como Rodrigo García, Juan Mayorga o Angélica Lidell y su 'El amor y el crimen ratifican la invalidez de la razón'.

-Su caso es ejemplar por el apoyo que ha tenido siempre de sus profesores.

-Belén Alonso, profesora de Historia en la Escuela Superior de Arte y Diseño de Mérida, me ha ayudado a corregir los textos y Luis Macías, director de la Escuela, lo ha maquetado. También me apoyaron en la ESAD de Cáceres.

-¿Cómo es Cristina Torres?

-No me someto, pero tampoco soy inflexible. Puedo ser espontánea, pero también súper estúpida en la búsqueda y en las ideas. Todo lo que observo me sirve de abono literario. No soy muy profesional, pero creativamente no paro. Me cuesta dormir así que madrugo, pinto, repaso las redes sociales, limpio, salgo a correr. Estoy entre la espiritualidad y la razón, buscando el equilibrio, soy muy selectiva en mis relaciones. Intento conmover al lector y al espectador y hago con la imaginación y la literatura lo que no hago en mi vida real.

-¿Poco profesional?

-Me refiero a que me he quedado algo fuera del mercado laboral. Mis compañeros de promoción trabajan todos en compañías y proyectos teatrales, pero montar una compañía es caro. Como dice el grafiti: «No lo echo de más, pero tampoco lo echo de menos».