¿Qué ha pasado este sábado, 1 de noviembre, en Extremadura?
Cristina Torres, en el Parador de Mérida. J. M. ROMERO
Cristina Torres, escritora: «Escribo y vomito inquietudes»

Publica 'Nudos', un libro de textos dramáticos, con el apoyo de sus profes en Mérida

J. R. Alonso de la Torre

J. R. Alonso de la Torre

Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:00

El padre de Cristina Torres Serrano de la Cruz (Toledo, 1983) es guardia civil y su madre, auxiliar de enfermería. La profesión paterna los llevó ... de Toledo a Madrid y Valdemoro para acabar en Mérida. Cristina es la mayor de tres hermanos y trabajó de camarera en varios locales de la capital extremeña mientras se formaba como ilustradora, ceramista y actriz. Estudió el Bachillerato de Artes Escénicas al tiempo que trabajaba en un vivero y hacía cursos de camarera de piso y de eventos y agencias de viaje. Ha sido monitora y camarera en una pastelería y sabe lenguaje de signos, pero su verdadera vocación es el teatro. El profesor Arturo Portillo le habló de la Escuela Superior de Arte Dramático y en ella se graduó como directora teatral en 2023. Acaba de publicar 'Nudos', un libro de textos dramáticos editado por Apeadero Editorial y la Escuela Superior de Arte y Diseño de Mérida, donde siempre ha encontrado un gran apoyo para sus inquietudes artísticas.

