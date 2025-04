Criar una familia en la mina

Irene Rodríguez Lunes, 15 de agosto 2022 | Actualizado 24/10/2022 10:31h. Comenta Compartir

Las altas temperaturas del verano de 1991 no fueron buenas compañeras para Emilia Cortés, que el día que se publicó esta portada estaba a punto de dar a luz a su cuarto hijo. Su familia se había visto obligada a vivir en una mina de fósforo de Cáceres, conocida como el pozo de la Esmeralda. Allí vivían Emilia, su marido Francisco, sus tres hijos y el hermano de Emilia. La desesperación acechaba a la familia, que no sabía que harían tras el nacimiento de su próximo bebé, ya que apenas con recursos y las condiciones de su 'hogar' daban para sobrevivir más que para vivir.

Hacía unas pocas semanas que se habían trasladado a la mina, antes vivían en un pantano de la zona del que tuvieron que marcharse para proteger a sus hijos del calor. «Tras vivir una temporada en el pantano de Valdesalor, nos vimos obligados a buscarnos otro sitio en el que poder vivir ya que allí los niños no podían aguantar el calor, pues vivíamos en una tienda de campaña» declaraba Emilia.

Tanto la madre como el padre habían buscado cualquier manera para poder darles a sus hijos «un lugar digno y limpio en el que poder vivir». Ambos se habían dedicado a recorrer todas las sedes de las distintas instituciones e incluso habían visitado el Ayuntamiento para pedir ayuda. A pesar de todo, sus esfuerzos no obtuvieron la asistencia que tanto necesitaban. «Durante estos días nos han cerrado las puertas en todas las partes. En la Junta, en el Ayuntamiento... El alcalde ni nos quiso recibir. Y esto ya no es problema de que nos reciban o no, sino de que no podemos seguir viviendo allí, entre suciedad, miedo, miseria y alacranes», decía la madre de la familia. Su nuevo 'hogar' estaba lleno de alacranes, los padres y tío de los niños se dedicaban a matarlos ya que era un peligro para ellos pero sobre todo para los niños. Incluso pidieron a la asistenta social del Ayuntamiento que fuesen a la mina para valorar si ese lugar era apto para vivir.

Familia Emilia y Francisco eran padres de tres niños y esperaban recibir en pocas horas al cuarto. Además, vivían con el hermano de la mujer

Emilia criticaba la situación que le tocaba vivir porque si bien era cierto que recibiría atención médica en el Hospital, a las pocas horas del nacimiento de hijo la mandarían de nuevo a la mina. «Cuando dé a luz me tendrán unas cuantas horas en el Hospital y luego me mandarán a casa. Los problemas seguirán siendo los mismos pero con una boca más que alimentar» declaraba.

La pareja aseguraba haber buscado pisos para alquilarlos y poder tener una vida algo más digna, pero no tuvieron éxito. «El dueño se ha echado atrás y ha puesto como excusa unas obras que tenía que hacer, pero lo cierto es que en cuanto ven que tienes niños nadie te da facilidades», aseguraba Emilia.

Ayudas Ni la Junta ni el Ayuntamiento de Cáceres les ofrecieron facilidades por su situación

Lo cierto es que antes de vivir esta dramática situación, tanto Emilia como Francisco y sus hijos vivían con el padre de la mujer. Debido al comportamiento del padre de Emilia, la relación entre Francisco y él se deterioró tanto que incluso dejaron de dirigirse la palabra. «Con mi padre separado y alcohólico, mi marido padeciendo de los nervios, los niños y aquel ambiente la situación era imposible», explicaba Emilia, a lo que Francisco añadía: «Estos son asuntos personales de familia, muy personales. Yo le dije a Emilia que se quedase allí viviendo con su padre pero ella prefirió venirse conmigo». A lo que respondía Emilia: «No quedaba otro remedio ya que las relaciones con mi padre estaban siendo cada vez más tirantes y aquello podía acabar mal».

La pareja también consideró irse a vivir con la madre de Francisco pero la descartaron al momento puesto que tenía que «atender a otro hermano enfermo y además no soporta los problemas que dan los niños».

Tan solo contaban con 50.000 pesetas, de una pensión que recibía Francisco a causa de una enfermedad y con desesperación declaraban que su única alternativa era seguir buscando por donde fuera. «De momento tendremos que seguir donde estamos pero, realmente, no le desearía a nadie tener que vivir allí o pasar por lo que estamos pasando nosotros».

«Dudamos de la suerte que correremos si tenemos que continuar en el pozo de la Esmeralda», se lamentaban finalmente.

