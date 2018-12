«No creo que vaya a tener ningún problema en seguir aquí» Guadalupe Rodríguez en plena obra en Londres. :: / HOY La extremeña Guadalupe Rodríguez trabaja en Londres y espera que la salida de la Unión Europea no dificulte su estancia en Reino Unido JUAN SORIANO Domingo, 16 diciembre 2018, 08:50

El 'brexit' no sólo supone una amenaza para la actividad económica, sino que también traerá cambios en materia de circulación de trabajadores. Algo que genera incertidumbre en los extremeños que residen en el Reino Unido, como Guadalupe Rodríguez, una joven de 31 años de Badajoz. Estudió Arquitectura Técnica en la Universidad Politécnica de Madrid y hace tres años decidió marcharse a Londres porque en España su vida laboral «era un completo desastre trabajando doce horas diarias en dos estudios diferentes y cobrando 800 euros al mes entre los dos». Actualmente trabaja como quantity surveyor, la figura que maneja los contratos y los pagos de una obra, en One Blackfriars, un edificio de apartamentos junto al Támesis.

Respecto al 'brexit', señala que la perspectiva es distinta para alguien del interior que para los habitantes de Londres, quizá la ciudad más cosmopolita del planeta. «Mis compañeros de trabajo, casi todos ingleses, están completamente en contra de salir de la UE», afirma. «De hecho, algunos de ellos piensan que no se va a llevar a cabo».

En su caso, aún no puede pedir la residencia permanente, pero no tiene ninguna intención de marcharse. «Puede que esté siendo un poco ingenua, pero no creo que vaya a tener ningún problema en seguir aquí», explica desde Londres. «Ahora mismo hay un desconcierto absoluto, nadie sabe lo que va a pasar».

Junto a Guadalupe se encuentra su hermano José Manuel, de 26 años y enfermero de profesión. Tras varios trabajos en el país, ahora está estudiando la especialidad de matrón en la Universidad de London South Bank, a la vez que trabaja en un hospital con un contrato de tres años de duración, por lo que tampoco descarta salir del Reino Unido. Además, por ser trabajador de la NHS (seguridad social inglesa) tendrá más facilidades para conseguir la residencia permanente.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), a 1 de enero de este año había 1.180 extremeños residiendo en el Reino Unido, 539 hombres y 641 mujeres. En Europa es el cuarto país en importancia para la región en el exterior tras Francia, Alemania y Suiza.

El INE recoge que la mayor parte de los extremeños en el país británico, 888, tiene entre 16 y 64 años, mientras que hay 193 menores de 16 y 99 con 65 o más años. Por provincias, hay más de Badajoz (702) que de Cáceres (478).

La emigración al Reino Unido se ha disparado en los últimos años, lo que sin duda guarda relación con la crisis económica. En 2009 había 557 extremeños en las islas británicas, un número que prácticamente se ha doblado en menos de un decenio.

Británicos en Extremadura

Pero la salida del Reino Unido de la Unión Europea no sólo afecta a los extremeños que residen en las islas, sino también a los británicos asentados en Extremadura.

Según los datos oficiales, a 31 de diciembre del pasado año 760 británicos tenían certificado de registro o tarjeta de residencia en la región, 398 en Badajoz y 362 en Cáceres.

Francis McConnell lleva casi 25 años viviendo en Mérida, donde cuenta con una academia de inglés junto con su mujer, también británica. Tienen dos hijas de 14 y 9 años, nacidas en Extremadura pero que tienen la nacionalidad inglesa. Como indica, «no sabemos qué es 'brexit' todavía», por lo que no puede evaluar cómo afectará a su familia la salida de la Unión Europea.

Para McConnell, la incertidumbre sobre el 'brexit' obedece a la situación política en su país, donde la cuestión europea ha supuesto «el final de todos los líderes conservadores», de Thatcher a Cameron. Descarta la posibilidad de que se celebre un segundo referéndum, pero reconoce que tras los acontecimientos de los últimos meses lo más probable es que ahora venciera el voto a favor de la permanencia.

A su juicio, en su momento no se hizo suficiente para dar a conocer los «enormes beneficios» que supone para el país la pertenencia a la UE, especialmente para zonas desfavorecidas. En su lugar, «desde finales de los 70 hasta ahora nadie ha dicho nada bueno de Europa». Por ese motivo, considera que el referéndum estaba perdido de antemano y que ahora los políticos británicos no saben cómo salir de un lío que empieza a cansar a la ciudadanía.