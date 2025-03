La Creex plantea la eliminación de tipos en el impuesto de transmisiones

redacción Sábado, 29 de octubre 2022, 14:56 Comenta Compartir

La Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) no está satisfecha con el presupuesto extremeño que acaba de pasar su primer trámite parlamentario, por lo que espera que en el debate de enmiendas se incorporen algunas de sus propuestas. «Seguimos la negociación con todos los grupos parlamentarios, porque creemos que lo que proponemos es lógico y viable», ha asegurado el secretario general de la Creex, Javier Peinado. Entre esas propuesta destaca la eliminación de los tipos marginales del impuesto de transmisiones.

La patronal extremeña echa de menos un esfuerzo mayor, no solo en las infraestructuras productivas (una de las demandas de Creex) sino en el alivio de la presión fiscal, porque «estamos en una coyuntura difícil en la que se necesitan medidas más audaces, y cuando hablamos de presión fiscal no nos referimos solo al IRPF, sino a impuestos como transmisiones, donde no se ha hecho nada y pensamos que se puede hacer mucho», ha indicado Peinado.

La propuesta consiste en eliminar los tipos marginales de este impuesto, ya que tienen un efecto disuasorio. Su eliminación podría dinamizar la compraventa «y sabemos que tras una compraventa de un inmueble casi siempre hay una reforma, una adquisición de mobiliario y electrodomésticos, etcétera, es decir, una cadena de actividad que ayuda a muchos sectores», recoge E.P.

Además, en términos recaudatorios el impacto sería muy bajo, por lo que Peinado espera que se reconsidere «porque lo que hemos presentado está muy estudiado y es viable y lógico», según ha informado este sábado la Creex en nota de prensa.

En cuanto a la rebaja de tasas, a su juicio, «se ha quedado a medias y algunas ni se han tocado», por lo que ha insistido en pedir «que se apoye a las empresas, que lo necesitan y que se aproveche la sobrerrecaudación que recoge el propio presupuesto para incidir en esas ayudas, que a corto podrían hacer que esa recaudación adicional fuese menor, pero a largo supondría dinamizar la economía, aumentar la recaudación, proteger las empresas y mantener y hacer crecer el empleo».

Peinado ha recalcado que los empresarios extremeños se identifican con la filosofía de destinar recursos a las políticas sociales, y se ha preguntado si «¿existe mejor política social que mantener y crear puestos de trabajo que permitan a las personas desarrollar su proyecto de vida?».

Temas

Extremadura