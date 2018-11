La Creex pide estar «vigilante» sobre cómo se gasta el dinero en políticas sociales

Al hilo del gasto público previsto por la Junta de Extremadura para el año que viene, según los presupuestos autonómicos recién presentados, Javier Peinado, secretario general de la Creex, critica que todas las subidas se las lleve educación, sanidad y políticas sociales y no la inversión pública. «Sé que es muy difícil decir que se baje el dinero destinado a educación o sanidad, pero sí pedimos que si sube el gasto en políticas sociales hay que estar muy vigilantes para que estos recursos se gasten de manera eficiente», señala. En su opinión, la Ley de Renta Básica está acaparando cada vez más protagonismo en el presupuesto y el representante de la patronal no está de acuerdo. «Esta ley la hizo el Partido Popular en 2014 y se destinaron 16 millones aquel año. Ahora, en 2019, cuando se supone que han mejorado las cifras de empleo, se destinan 56 millones, lo que me parece que es una subida exponencial en cuatro años».

Otro aspecto que critica Peinado son las subidas de salarios en el sector público, lo cual reconoce que beneficia indirectamente al empresariado porque se supone que se traducen en un mayor consumo que al final va al sector privado. Sin embargo, desde la Creex recuerdan que estas subidas están muy por encima de las que se dan en los convenios profesionales.