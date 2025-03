Aspremetal achaca su cese de la Creex a la petición judicial de elecciones en Coeba

Rocío Romero Badajoz Miércoles, 6 de julio 2022, 14:23 | Actualizado 22:11h. Comenta Compartir

Por un correo electrónico. Así supo el presidente de Aspremetal (asociación que agrupa a 760 empresas del sector del metal en la región), Francisco Pantín, que la Creex le había expulsado de sus órganos de gobierno.

Fue el segundo correo desde el dominio de la patronal que recibió la pasada semana. El primero fue para convocarle a una reunión de la junta directiva. Pantín contestó confirmando su presencia. Después recibió una llamada de teléfono comunicándole que no podía asistir. «Le contesté que formaba parte de la dirección y que asistiría». A las dos horas, le llegó otro mail informándole de que en una junta directiva celebrada en enero habían recibido la petición de la confederación empresarial pacense, Coeba, para su expulsión y que ya no podía asistir a la reunión.

Pantín, en declaraciones a HOY, achaca esta expulsión a la reclamación judicial que presentó en abril para que Coeba convoque elecciones.

Hace un año que su presidente, Francisco Javier Peinado, tomó el relevo de Emilio Doncel en la confederación pacense. En el momento de la sucesión, Peinado se comprometió a celebrar elecciones, pero no las ha convocado. Hasta principios de año argumentó la pandemia y la necesidad de poner orden en el censo. A partir de abril, cuando se supo que Aspremetal y Asaja habían acudido a los juzgados para forzar esas elecciones con el compromiso de retirarla si las convocaba formalmente, cambió de idea. Entonces Peinado argumentó que las convocaría cuando retiraran esa reclamación en los juzgados.

Pero no lo han hecho y el procedimiento judicial sigue su curso sin que Peinado haya fijado día y hora para colocar las urnas en Coeba. Así que Francisco Pantín achaca a su reivindicación de elecciones primero y a su reclamación judicial después la expulsión de los órganos de gobierno de la Creex.

La asociación que representa a todo el sector del metal continúa como socia de la Creex. «Nosotros tenemos voz y voto, pero no tenemos donde ejercer la voz y el voto», afirmó Pantín.

Aspremetal no se ha pasado a Ceade, la otra patronal surgida por el descontento de una parte del empresariado con Coeba y la Creex. «Aspremetal tiene 44 años de existencia y ha sido leal a las asociaciones a las que pertenece, pero no se puede ningunear la democracia interna a las asociaciones. Coeba no tiene elecciones desde 2015 y no es de recibo. Debemos ser ejemplares y transparentes, ser serios en la representatividad».

«El sector empresarial extremeño necesita que este puesto directivo deje de ser interino, pero ante las continuas peticiones de elecciones solo se obtienen excusas y aplazamientos», afirmó.

Fuentes de la Creex aseguran que no han expulsado a Aspremetal, dado que consideran a otro de sus miembros representante del sector. Sin embargo, Aspremetal asegura que su único represente en la Creex era Pantín y que si hay otros socios de Aspremetal es sus órganos de gobierno es porque representan a sus propias empresas.

