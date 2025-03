La Creex contesta a CC OO y UGT que sí están negociando convenios

Lorena Sánchez Fernández Jueves, 7 de julio 2022, 14:33 Comenta Compartir

La acusación de que la patronal estaba bloqueando la negociación colectiva de CC OO Y UGT ha provocado las respuestas de Javier Peinado, el secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex). Este asegura que la realidad es completamente ajena a lo que las quejas comentan y que, desde el máximo respeto, no ve necesarias las movilizaciones y manifestaciones de los sindicatos.

Javier Peinado ha confirmado a las puertas de la Creex que la Confederación y sus organizaciones miembros están continuamente intentando llegar a acuerdos. Unos acuerdos que «a veces se llegan, antes o después o de una forma o de otra», según recoge Europa Press.

El secretario expone que los mismos sindicatos conocen a ciencia cierta que sus réplicas no son verdaderas, ya que las organizaciones miembros, la Creex y las entidades integradas como es la Federación Cacereña, la Federación Placentina y Coeba están negociando a día de hoy con la propia UGT y Comisiones Obreras. Haciendo referencia a los distintos convenios como la hostelería, el comercio de Cáceres o el metal que se han firmado durante el año.

Badajoz no ha sido pasado por alto y también se han hecho algunos de subsectores del comercio junto con el «convenio famoso que ha estado más en la palestra, del campo, se ha firmado». Asegura que lo que constantemente tratan es de facilitar todo lo posible el proceso para cerrar las negociaciones colectivas, sin dejar de tener en cuenta la importancia y la estabilidad que trae para unos momentos tan difíciles.

El secretario ha hecho hincapié en que no comprende el bloqueo que se les atribuye ya que se está negociando la hostelería de Badajoz, el comercio de dicha provincia y a nivel regional tratando con las funerarias.

Javier Peinado insiste en que no se puede convencer de que en un escenario inflacionista, una subida en exceso pueda amortiguar. Ya que lo que más probable que produzca es un efecto contrario que empeore la situación y derive en una inflación subyacente y estructural.

Plan estratégico

El secretario reconoce que salvo que esto sea una estrategia de ámbito nacional, no entiende las reclamaciones. Un plan estratégico que pueda consistir en trasladar «esa repercusión por no haberse podido firmar el acuerdo nacional de negociación colectiva», el cual «se frustró por el empeño en querer mantener las cláusulas de revisión salarial». Unas cláusulas que afectan a la productividad y la competitividad de las empresas ante lo que no van a ceder.

Por ese mismo motivo, y recalcando que lo hace desde el máximo respeto posible, expone que no entiende las reclamaciones del bloqueo de la negociación colectiva que han manifestado.