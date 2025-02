Hace tan solo unos días un vídeo publicado en redes sociales por la extremeña Estela Fagúndez se hizo viral. Miostraba la protesta de la joven ... y tres compañeros por las dificultades que tiene en el centro en el que estudia por tener movilidad reducida, en especial sobre el acceso al escenario del Teatro Capitol. Estela siempre ha sido una joven apasionada por las artes escénicas y quiere dedicarse a ello, por ello está estudiando el Grado de Arte Dramático en la especialidad de Interpretación en la ESAD de Extremadura (Escuela Superior de Arte Dramático), ubicado en Cáceres.

En el vídeo protesta se puede ver como los cuatro jóvenes critican esta situación al lado de un cartel que hay dentro de la escuela que pretende ser inclusivo, diciendo que es un espacio seguro para todas las etnias, todas las orientaciones sexuales y además pone que «son bienvenidas todas las capacidades». En esta publicación podemos ver también cómo sus compañeros tienen que cargarla para subir o bajar del escenario cada vez que tienen que actuar o ensayar mientras que desde el público alguien grita indignado «¡Es vergonzoso!» y después los alumnos corean juntos «¡Queremos una rampa!». Estela se siente muy agradecida con las personas del centro: «Todos me apoyan, no solo mis compañeros, sino toda la escuela» a lo que añade «se volcaron con el video protesta, son un ejemplo de inclusión».

Desde pequeña sufre este problema que le impide hacer algunas tareas con normalidad y ahora desgraciadamente también le afecta en su lugar de estudio. Según declara la chica, el Teatro Capitol, es decir, el espacio escénico del centro de estudios de la ESAD, no está adaptado para las personas con problemas de movilidad. Según Fagúndez, el escenario no es el único lugar no habilitado del centro, también están los camerinos, las zonas de iluminación y sonido del escenario e incluso los baños. Por el lado contrario, en la zona del público sí que hay asientos habilitados para personas con movilidad reducida, a lo que la futura actriz comenta: «tienes que participar de manera pasiva si tienes movilidad reducida, no creen que una persona así pueda ser actor o actriz».

Además, comenta que los asientos del público no están preparados para todas las capacidades puesto que carecen de bucle magnético. Esta tecnología se puede aplicar en los asientos para que las personas sordas con audífonos o prótesis puedan escuchar mejor en situaciones donde hay mucho ruido ambiente, donde reverbera el sonido o en espacios donde la distancia con el interlocutor que quieren oír se encuentra muy lejos.

Respuesta de la Consejería

Aunque la dirección del centro y la Consejería de Educación y Cultura han acordado instalar un elevador, los alumnos se encuentran ante la espera de una solución lo más rápida posible ya que de cara a junio tendrán lo que se conoce como «los Montajes de la ESAD», que consisten en el estreno durante dos días seguidos de los talleres de los alumnos de las especialidades de Interpretación y de Dirección. Esta prueba formará parte de la evaluación de los estudiantes y Estela tiene que subir a él varias veces para ensayar e interpretar sus actuaciones. Fagúndez insiste: «el proceso está en marcha, soy consciente, pero quiero que vaya rápido».

Estela se encuentra en proceso de escribir un documento con todas las cosas que cree que pueden hacer más accesible la ESAD para mandárselo a la Junta de Extremadura. Mientras tanto, la joven anima a «que venga más gente con discapacidad a la ESAD» a lo que añade: «Creo que soy la primera alumna con discapacidad y es normal que se tengan muchas dudas, pero nosotros también podemos ser actores y actrices profesionales y que nuestro trabajo tenga la misma calidad.

Sus orígenes

Ella nació en Badajoz, es más, se crio en las calles de Ciudad Jardín y en los próximos meses cumplirá 22 años. Hace algunos años, comenzó a estudiar la carrera de Comunicación Audiovisual en la facultad de la Alcazaba, «me apunté para estar cerca de las cámaras» asegura la joven. Aunque poco después cambió de opinión y se animó a estudiar su verdadera pasión: la actuación. Aunque prefiere el teatro por ser «más auténtico» dice que no le importaría dedicarse a la actuación en cine. Su gusto por el teatro comenzó en la asociación de Createatro en Badajoz donde hizo sus primeras actuaciones.

Su problema de movilidad le impide realizar tareas como subir escaleras, correr e incluso es propensa a caerse si alguien la empuja. La chica sufre una distrofia muscular por falta de calpaina de nacimiento, esto provoca debilidad muscular, además de un acortamiento en el tendón de Aquiles. La joven declara que «tener movilidad reducida no siempre es ir en silla de ruedas».

Apoyo externo

Este problema no se ha quedado solo en Extremadura, personas tan reconocidas como El Langui han publicado este vídeo en sus redes sociales quien también tiene un problema de movilidad a causa de la parálisis cerebral. El tiktoker conocido como Alan el Ruedas, un joven que debido a un accidente se quedó en silla de ruedas, también ha apoyado a la joven dando difusión a la protesta.