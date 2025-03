Contra la covid, mucha agua

La covid entró en casa con mala idea, justo el día antes de un viaje. Hemos caído mi mujer, un servidor y la vecina, o ... sea, mi suegra. Y tras aparecer la segunda rayita roja, nos recomendaron que no fuéramos al médico, que no perdiéramos el tiempo porque nos iba a recetar agua. «Beba agua, mucha agua y si eso, un poco de paracetamol», nos detallaron en la vecindad la respuesta que están dando en los centros de salud a quienes tienen covid.

El tema es la conversación estrella en la calle, en el café, en los paseos de los jubilados por la mañana y en la frutería del barrio. El mediodía del sábado, en las tres colas del supermercado cacereño La Plaza de la calle Arturo Aranguren se hablaba de lo mismo: de cómo los médicos de cabecera se desentienden de la covid. Lo que hace un año era un enfermedad que lo revolucionaba todo, hoy es menos importante que un resfriado. Vas con tos y mocos y te auscultan y recetan, vas con covid de raya roja y te dicen que te busques la vida porque ya tienes diagnóstico y ya sabes lo que hay que hacer: agua y paracetamol.

En la calle reina la perplejidad y el despiste. ¿Qué hacemos? Si el médico dice que agua pues agua, pero si el pecho se carga, la tos se encabrita, la cabeza duele y no gozamos ni con el olor ni con el sabor, hemos de recurrir a los trucos de toda la vida y a los jarabes que nos salvaron de otros atascos. Hacía tiempo que no nos autorrecetábamos tanto.

En casa hemos recurrido a las etiquetas de antiguos jarabes resultones. En ellas habíamos escrito sus virtudes: «Este es bueno para la tos seca... Este funcionó bien con una congestión de las gordas... Este fue capaz de eliminar una tos que no nos dejaba hablar ni reír...». Y así, con intuición, buen ojo y tirando de casuística personal, vamos superando la enfermedad, que no viene dura, pero sí pesada, larga y, sobre todo, tan 'self service' que esto parece un bufé libre de jarabes, comprimidos, fluimuciles, fluidines y mucolíticos.

Luego está lo de la varilla de los test, que es verla y ponerte fatal. ¡Qué picores en la nariz, qué lagrimones, qué estornudos! Y después, la angustiosa espera a ver si sale la raya o solo una sombra. Por cierto, ¿qué pasa si sale una sombrita, tenemos covid completo o solo un poquito? Quizás se trate de un constipado del que habla mi suegra, que le han dicho las vecinas que es igual que el coronavirus, pero sin serlo.

Yo no entiendo nada, la verdad. Ya no sé ni lo que tengo y me siento tan huérfano e indefenso como todo mi entorno. Si tienes covid y no estás para que te hospitalicen, búscate la vida como puedas y no te olvides de beber mucha agua. «¿Cuánta?», preguntó a su médico una señora que hacía cola en La Plaza. «Dos litros», aventuró el doctor y la pobre señora no hacía más que meter prisa a la cajera porque con tanta agua no podía más y necesitaba salir escopetada hacia un bar de Antonio Hurtado que tiene un váter muy limpio.

Nunca como ahora habíamos depositado tanta confianza en las farmacias de cabecera. Son los mancebos y las boticarias quienes nos ayudan a sobrellevar la afección con dignidad. La covid se ha convertido en una enfermedad banal de la que hablamos con más naturalidad que de la gripe o el constipado. «Pues yo lo tengo», confesaba una señora en la cola del pescado y nadie salió corriendo. Hemos asumido la covid hasta el punto de convertirla en afección leve, en despreocupación, en curiosidad. Igual habría que hacer así con todas las enfermedades, que los médicos les quiten importancia, nos recomienden buscarnos la vida y beber agua: dos litros y se va todo.