21-D: El coste económico de unas elecciones en solitario

Extremadura vivirá por primera vez el próximo 21 de diciembre unas elecciones autonómicas anticipadas, lo que también implica que por vez primera la Junta ... de Extremadura deberá asumir en solitario un proceso que hasta ahora organizaba principalmente el Gobierno central. Y con ello todos los gastos que acarrean unos comicios.

Hasta ahora, las elecciones autonómicas siempre han coincidido al menos con municipales, y en alguna ocasión incluso con europeas. Por ese motivo, tradicionalmente el Gobierno central asumía la organización, aunque la Junta de Extremadura ha ido ganando responsabilidades en los últimos años.

De hecho, el Tribunal de Cuentas recomendó en 2019 un reparto más justo de las cargas y los costes entre las distintas administraciones. Tras ese informe, el Ministerio del Interior firmó en 2023 un convenio de colaboración con la Junta de Extremadura en materia de gestión electoral, tanto en casos de concurrencia de varias convocatorias como en citas aisladas.

El convenio recuerda que el Gobierno central interviene en todos los procesos electorales por su competencia exclusiva en determinadas materias a través de la Oficina del Censo Electoral (para la lista de electores), el Ministerio de Asuntos Exteriores (para el voto de los residentes en el extranjero), el Ministerio de Defensa y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por lo que asume los gastos derivados de estas actuaciones. También es el encargado de imponer las obligaciones postales en materia electoral al operador del servicio, Correos, y asumir la correspondiente compensación.

Pero si coinciden varias convocatorias de competencia estatal y autonómica determinados gastos se comparten. Unos costes que ahora deberá pagar la Junta de Extremadura en solitario.

Por ejemplo, en casos de concurrencia electoral el Ministerio del Interior asume íntegramente el gasto derivado de las dietas de los miembros de las mesas electorales con el objetivo de facilitar la gestión. En la cita del 21 de diciembre ese gasto recaerá en la Junta. Habrá 1.400 mesas, y cada mesa tiene un presidente y dos vocales. Para esta convocatoria la dieta se ha fijado en 70 euros por persona. Eso suponen 294.000 euros en total.

También es importante el gasto que corresponde por los representantes de la administración, que son los encargados de informar sobre incidencias en la apertura de las mesas y el desarrollo de la jornada, los avances de participación y los resultados del escrutinio. Suelen ser trabajadores municipales, que reciben formación específica y cuentan con un dispositivo electrónico para enviar los datos.

Según el citado convenio, en caso de concurrencia electoral el Gobierno central y la Junta asumen al 50% las retribuciones de esos trabajadores, ya que realizan la misma función para todos los procesos convocados. Pero para el 21 de diciembre sólo trabajarán para las elecciones autonómicas, por lo que el coste corresponderá a la Administración regional.

Tiene que haber al menos un representante por local electoral (para esta cita habrá 791), pero en los últimos comicios fueron 830. La gratificación establecida es de 280 euros. De esa forma, el coste será al menos de 221.480 euros. Si hubiese concurrencia de varias elecciones, la Junta pagaría sólo la mitad.

En cuanto al material electoral, cada administración asume siempre la parte que le corresponde en lo que se refiere a papeletas, sobres, actas de escrutinio y distribución, por lo que en ese caso no habrá gasto añadido para la región. También con los trabajos de recogida de datos, procesamiento y publicación de resultados, que supone el mayor coste por su componente tecnológico. En las elecciones de 2023 la Junta destinó 1,3 millones a estos contratos. La Consejería de Hacienda, que se encarga de la organización del proceso, señala que aún no tiene estimado el gasto para este año. La tramitación se está realizando por el procedimiento de emergencia debido al adelanto electoral.

En cuanto a las urnas, cabinas y soportes señalizadores, se puede solicitar su cesión al Ministerio del Interior, por lo que tampoco supone un coste más.

Juntas electorales

En un proceso electoral intervienen multitud de personas, para las que también se fija una serie de gratificaciones por su trabajo. Entre ellas, destacan los integrantes de las juntas electorales, formadas por jueces y vocales no judiciales, que realizan una labor fundamental para garantizar el cumplimiento de la legalidad.

Hasta ahora, el Gobierno central asumía el pago a los miembros de las juntas electorales provinciales y las de zona (que suelen corresponder con el partido judicial), mientras que la Junta de Extremadura aportaba una cantidad adicional por la labor añadida que supone la coincidencia con los comicios autonómicos. Sin embargo, según la orden aprobada por la Consejería de Hacienda para la cita del 21 de diciembre, ahora la Administración regional asumirá por completo esos pagos.

Por ejemplo, para los presidentes de cada una de las dos juntas electorales provinciales la Junta fijó en la convocatoria de 2023 una gratificación de 711,28 euros. Ahora ascenderá a 3.474,99 euros, en consonancia con la dieta que suele pagar el Gobierno central. A esto hay que sumar las cantidades establecidas para dos vocales judiciales, dos vocales no judiciales (aún pendientes de nombramiento), el delegado de la Oficina del Censo Electoral y un secretario.

Según la orden que se aprobó hace dos años, cada junta provincial supuso 2.400 euros en gratificaciones en 2023, 4.800 en total. Ahora serán más de 12.700 euros, por lo que la cifra pasa de 25.000.

Con las juntas electorales de zona sucede lo mismo. La cantidad que aportaba la Junta en anteriores comicios se dispara en la nueva cita debido a que el Gobierno central no participará en los costes. Cada una cuenta con un presidente, dos vocales judiciales, dos no judiciales y un secretario. La suma de las asignaciones que fijó la comunidad autónoma en 2023 fue de unos 1.625 euros para cada una. Ahora llega a 9.581 euros. En la región hay 18 juntas de zona, lo que arroja cerca de 172.500 de euros, casi seis veces más que hace dos años.

A esto se suma la Junta Electoral de Extremadura, un órgano creado por la legislación autonómica y que no depende del Gobierno central, por lo que en cada convocatoria sus gastos corresponden a la Administración regional. Pero en este caso sus asignaciones se han elevado un 20% respecto a las de 2023, llegando a 3.848,46 euros para el presidente, 1.374,45 para los vocales (hay seis) y 3.298,68 para el secretario.

Las compensaciones económicas por las elecciones de este año también se han aumentado para los secretarios de los ayuntamientos, que ejercen como delegados de la Junta Electoral de Zona en sus respectivos municipios. En citas anteriores recibieron una asignación del Gobierno central y un añadido del Ejecutivo regional, que ahora pagará la gratificación al completo. Depende del número de mesas y puede llegar a 1.092,15 euros. Los jueces de paz recibirán 75 euros.

La Junta de Extremadura también pagará más al personal colaborador de las juntas electorales y las secretarías municipales; e incluye en la orden de gratificaciones a los trabajadores dedicados a la distribución de impresos, papeletas y sobres (28 euros por mesa), a la instalación, mantenimiento y recogida de cabinas y urnas (33 euros por mesa) y a los que realicen labores de acondicionamiento de locales (32 euros por mesa).

Asimismo, pagará los desplazamientos de los miembros de las juntas electorales a reuniones fuera de su lugar de residencia, incluidos secretarios municipales y jueces de paz, a razón de 0,26 euros por kilómetro. Por último, los policías locales que presten servicios en colegios electorales recibirán 177 euros.