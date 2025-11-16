HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jornada de votaciones en Cáceres en las elecciones municipales y autonómicas de 2023. HOY

21-D: El coste económico de unas elecciones en solitario

La convocatoria del 21 de diciembre obliga a la Junta de Extremadura a afrontar pagos que en otros procesos asumía el Gobierno central

Juan Soriano

Juan Soriano

Domingo, 16 de noviembre 2025, 07:48

Comenta

Extremadura vivirá por primera vez el próximo 21 de diciembre unas elecciones autonómicas anticipadas, lo que también implica que por vez primera la Junta ... de Extremadura deberá asumir en solitario un proceso que hasta ahora organizaba principalmente el Gobierno central. Y con ello todos los gastos que acarrean unos comicios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Tres abogados piden cambiar la fecha de juicio de Gallardo y David Sánchez
  2. 2 La borrasca Claudia deja más de 70 litros y mantiene carreteras y parques cerrados en Extremadura
  3. 3 Tres heridos al chocar tras salirse de la A-66 a la altura de Mérida
  4. 4

    Educación pagará parte de la beca aunque el universitario no se matricule todo el curso
  5. 5

    Udaco se despide y da paso a un nuevo proyecto urbanístico
  6. 6

    Las cenizas de los incendios llegan al agua potable de Plasencia y se pide que no se consuma
  7. 7 Muere un joven de 22 años en Guadalajara al mediar en una pelea entre dos grupos
  8. 8

    Seis de las 34 líneas estatales de autobús pasarán por Extremadura
  9. 9 Intervienen casi 500 animales exóticos protegidos en un falso refugio de Ávila, algunos procedentes de Badajoz
  10. 10 El exalcalde de Vitoria, Alfonso Alonso, sufre un intento de robo en Madrid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy 21-D: El coste económico de unas elecciones en solitario

21-D: El coste económico de unas elecciones en solitario