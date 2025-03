El coste de conciliar en verano

Alejandro Novas y Graciela Sosa trabajan en la hostelería. Están al frente de un negocio en la capital cacereña y sus vacaciones de verano se ... reducen a apenas una semana. «Nos iremos seis días a Portugal», cuenta esta pareja que tiene dos hijas de dos y cinco años.

El resto de los meses estivales no les queda más remedio que hacer malabares para intentar conciliar. «La pequeña va a la guardería y come allí, que son unos 240 euros al mes, y la mayor va a un campamento por las mañanas de la Ciudad Deportiva durante 15 días que nos ha costado 90 euros. Ahora estamos pensando en apuntarla otra quincena más», cuenta Alejandro, que entra a trabajar sobre las nueve de la mañana y no acaba hasta las dos de la madrugada.

«Después de comer puedo estar un poco en casa, pero la conciliación cuando se acaba el colegio empieza a ser un auténtico rompecabezas», reconoce Alejandro. También cuentan con la abuela materna cuando no trabaja en verano.

Cualquier ayuda es poca para una familia que casi no puede tomarse unos días libres y dejar su negocio. Cuando finaliza el curso escolar todo se complica.

Es el mismo problema de miles de familias extremeñas que viven estos meses estresados, cansados y haciendo un gran desembolso económico.

El trabajo para los padres continúa, pero sus hijos ya no tienen que ir al colegio. Algunos tampoco pueden tirar de abuelos u otros familiares y no les queda más remedio que recurrir a campamentos, guarderías o ludotecas que suponen un gasto extra.

Los campamentos urbanos rondan los 200 euros al mes en Extremadura y las acampadas de 10 días están en torno a los 500. Si optan por ir una semana a hacer actividades por las mañanas son aproximadamente entre 12 y 15 euros al día y entre 65 y 100 toda una semana.

Autónomos con negocios propios y familias en las que trabajan los dos progenitores, los que más recurren a estos servicios

Eso significa que una familia con dos hijos, el tipo más común en Extremadura según la Encuesta Continua de Hogares del INE, puede desembolsar en verano entre 400 euros y más de 1.000 al mes en el caso de que alguno opte por ir a un campamento.

La otra opción es recurrir a los campamentos urbanos públicos, que suelen organizar los ayuntamientos. El problema es que no hay suficientes plazas para toda la demanda que existe, algo que sobre todo sucede en las grandes ciudades.

«Entre campamento y guardería nos gastamos más de 500 euros» Marta Gómez y Lucas Barriento están al frente de una clínica de fisioterapia en Cáceres y cuando llega el verano tienen que cuadrar horarios, con muchas dificultades, para conciliar la vida familiar y laboral. «Es complicado porque trabajamos los dos. Mi marido por la mañana y por la tarde y yo solo por las mañanas para quedarme con mis dos hijos de cuatro y dos años», cuenta Marta. A ellos no les queda más remedio que cogerse unas cortas vacaciones en verano. «Un par de semanas a la playa como mucho. Así que el resto del verano nos quedamos aquí y para eso tenemos que tirar de guardería y campamentos. Nos gastamos más de 500 euros solo en eso», detallan. «La pequeña sigue yendo a la guardería a la que va durante el resto del año, que son unos 200 euros al mes, y con el niño estamos haciendo lo que podemos. Fue una semana a un campamento urbano que nos costó cien euros y va a estar una semana con los abuelos maternos y otra con los paternos. Además, tendremos que llevarlo a la escuela infantil a la que va su hermana unos 15 días. Así nos iremos apañando», explica Marta.

Así que muchas familias, las que pueden permitírselo, optan por actividades que organizan empresas privadas de ocio infantil y educativo.

«Coordinamos campamentos de diez o 15 días en Pasarón de la Vera y el albergue Alagón Natura en Valdeobispo y realizamos cinco campamentos urbanos de nueve a dos, aunque también ofrecemos la posibilidad de que entren una hora antes y salgan otra más tarde para facilitar la conciliación a las familias», explica María Pardo, una de las socias de la empresa Papirola, que tiene ahora su temporada alta.

«En nuestros campamentos de diez días suelen participar entre unos 50 y 65 niños. Hay demanda y normalmente se nos llenan tanto los campamentos con pernocta como los urbanos. Ya tenemos una cantera de niños que saben donde vienen. Han hecho su grupo de amigos y suelen repetir», añade Pardo, que lleva organizando esas actividades diez años y, según indica, los precios que ofrecen «son de los más económicos de toda la región». En otros casos, los campamentos urbanos llegan a los cien euros semanales e incluso superan esa barrera.

Subida de precios

Aún así, los precios también han subido. Algunas empresas extremeñas de ocio infantil han incrementado el coste de los campamentos hasta cien euros. «Suben los materiales, la alimentación, los sueldos de los monitores y el alquiler de las instalaciones. Llega un momento en que es inviable mantenerlo», reconoce Pardo, que es consciente de que algunas familias tienen que hacer un gran esfuerzo para poder permitírselo.

Eso ha generado dudas. «Antes publicábamos la oferta de servicios en marzo y se llenaban y este año se lo han estado pensando más, aunque al final hemos completado todo», indica Pardo.

Gran parte de los que acuden a estas actividades, sobre todo las de carácter urbano que son por las mañanas, es porque sus padres trabajan en el verano. Realizan talleres de cocina, de libros y cuentos, de ciencia, de historia... «Hay niños que tienen que ir hasta 15 días o incluso un mes para que sus padres puedan conciliar», explica María.

En cuanto al perfil de los usuarios, suelen ser pequeños de entre tres y ocho años para los campamentos urbanos y ya más mayores para los que van a las acampadas más largas en albergues.

En agosto muchas guarderías cierran o reducen horarios, lo que disminuye aún más las posibilidades de conciliar

Sin embargo, los padres de niños con menos de tres años suelen tener más complicaciones para dar con guarderías abiertas en agosto. La mayoría cierra durante este mes o reduce horarios.

«En nuestro centro, desde las siete de la mañana hasta las tres y media pagan unos 200 euros el mes de agosto. Si vienen cuatro horas rondan los 130 y si optan por el servicio de comedor se incrementa unos 90», cuenta Juani Monago y Laura Mariscal, directoras del Espacio Infantil El Camino, uno de los pocos centros que abre en agosto en Cáceres.

«Les damos prioridad de plaza a los que tienen menos de tres años porque sabemos que de cero a tres hay mucha menos oferta», cuentan las creadoras de este espacio infantil.

«Ahora tendremos a 17 niños. Hay familias en las que vienen dos hermanos todo el mes con nosotros. Es la única forma de conciliar, aunque también intentan tirar de familiares», explica.

El perfil de los padres que recurren a estos servicios son variados. Familias monoparentales, unidades en las que trabajan ambos progenitores y en muchos casos en turno partido, tanto por la mañana como por la tarde.

Los hay que son autónomos con negocios propios. Ellos suelen cogerse una semana o 15 días de vacaciones en verano como mucho. También hay empleados por cuenta ajena del sector servicios o sanitarios con turnos rotatorios y que no suelen disponer de todas las vacaciones entre junio y septiembre.

El perfil que casi no se encuentra o que se da en muy pocas ocasiones es el de funcionarios y sobre todo empleados públicos que se dedican a la docencia, pues suelen tener casi las mismas vacaciones que los niños.

A quienes no encuentran plazas en guarderías o campamentos que se adapten a sus necesidades, no les queda más remedio que tirar de 'canguros', personas que se encargan del cuidado de los niños. En Extremadura su precio suele oscilar entre los 10 y los 15 euros por hora.