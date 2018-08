EL VERANO DE JUAN MANUEL PÉREZ VINAGRE «Me ha costado trabajo hacer ver que en la regiónse pueden hacer cosas diferentes» Cerámica de autor. Juan Manuel Pérez Vinagre con algunas de sus creaciones. EL VERANO DE JUAN MANUEL PÉREZ VINAGRE La aportación innovadora en la producción artesana del ceramista emeritense y su hermano Lorenzo ha supuesto un cambio en el concepto de la cerámica MARISA GARCÍA Miércoles, 15 agosto 2018, 09:11

-¿Qué tiene previsto hacer este verano?

-El verano para mí es plena temporada alta y estamos en mil... pero a finales de agosto, tocan vacaciones para desconectar y disfrutar.

-¿Suele tener planificadas las vacaciones o va más a la aventura?

«Me gusta ir ligero de equipaje, al final lo material es solo eso... cosas, sin más»

-Normalmente cerramos y nos organizamos las vacaciones un par de meses antes.

-¿Tiene en cuenta la gastronomía a la hora de elegir el lugar de vacaciones? ¿Cuáles son sus platos favoritos?

-La gastronomía es uno de los atractivos en mis destinos de vacaciones. La verdad es que me gusta comer de todo... lo mismo me como unos huevos fritos con patatas que unos carabineros a la plancha con esferificaciones modernas...

-¿Qué es lo que más le gusta hacer cuando está de vacaciones?

-Sobre todo, disfrutar de mi familia, leer, salir a correr por la playa, tapear, ver la puesta de sol, compartir momentos de risas y de aventuras todos juntos.

-¿Con qué compañía suele ir de vacaciones?, ¿o prefiere viajar solo?

-Me encanta viajar en familia, con Ana y con las niñas. Las visitas de amigos u otros familiares también son bien recibidas y suele pasar muy a menudo.

-¿Prefiere los viajes culturales, el campo o la montaña?

-En primavera suelo hacer alguna escapada y disfrutar de la cultura, de la gastronomía y de visitas mas de interior... pero en verano necesito playa.

-¿Asiste a las fiestas de los pueblos?

-Antes lo hacía con más frecuencia, pero ahora cada vez menos.

-¿Aprovecha el verano para ir al teatro, cine, conciertos...?

-No me pierdo el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, el Stone And music y algún Rock in Río que coincida en verano. Creo que en estos meses estás más predispuesto a todos estos eventos y a disfrutar de la calle.

-¿Ve más televisión en verano? ¿Qué tiempo de programas le gustan?

-No suelo ver mucha tele, veo algunas series o mientras la tele esta puesta, yo estoy con el iPad liado.

-¿Desconecta del día a día o a pesar de estar de vacaciones sigue pendiente del móvil, la redes sociales...?

-Los primeros días me cuesta bastante, una vez pasado el cuarto o quinto día, ya estoy en modo desconexión y empiezo a relajarme.

-¿Duerme siesta en vacaciones o prefiere dedicar ese tiempo a hacer otras actividades?

-Disfruto de las siestecitas de verano.

-¿Madruga durante las vacaciones o prefiere trasnochar?

-No suelo madrugar en vacaciones, y trasnochar... de vez en cuando.

-¿Cuáles son las vacaciones que recuerda con nostalgia? ¿Qué tuvieron de especiales?

-Uno de mis mejores recuerdos de vacaciones fue mi primer viaje a México con Ana. La experiencia fue maravillosa.

-¿Qué sitio de Extremadura elegiría para pasar unos días de vacaciones y por qué?

-El valle del Jerte, por su naturaleza.

-¿Cuál es el recuerdo de su niñez que guarda con más cariño?

-Los viajes con mis padres y mis hermanos a Salvatierra de los Barros a pasar las fiestas y temporadas de verano con todos los primos, los tíos y abuelos... El olor a leña del horno y al barro.

-¿Viaja por la vida ligero de equipaje o tiene mucho apego a las cosas?

-Me gusta ir ligero de equipaje. Al final lo material es solo eso... cosas, sin más.

-¿Cómo han cambiado sus prioridades con el paso del tiempo?

-Cuando vas cumpliendo años, tiendes a relativizar mas las cosas y darle la importancia que se merecen. Intento vivir más tranquilo y hacer felices a los que me rodean.

-¿Cuál es el logro del que se siente más satisfecho?

-En lo profesional, crear una marca como es Terracota Mérida junto a mi hermano Lorenzo, mi hermana y todo el equipo del centro especial de empleo y seguir con la misma ilusión, después de más de 25 años trabajando y disfrutando cada día de nuevas aventuras. Y en mi vida personal, estoy superorgulloso de la familia que tengo, de mi mujer, que siempre ha apoyado todos mis proyectos y ha entendido mi ritmo y horarios de trabajo, que no es fácil... y de mis hijas, que cada día aprendo y disfruto más de ellas.

-¿Qué es lo que más trabajo le ha costado conseguir?

-Hacer ver que en Extremadura se pueden hacer cosas diferentes y sin complejos.

-¿Qué es lo que más valora de la gente y por qué?

-Me encanta hablar con la gente... sobre todo valoro la empatía y que sepan ponerse en el lugar de los demás.

-¿Ha habido algún momento en su vida que ha marcado un antes y un después?

-El nacimiento de mis hijas, sin duda.

-¿En su camino ha encontrado más competitividad o compañerismo?

-Siempre he tenido la sensación de estar rodeado de buena compañía.

-Si pudiera dar marcha atrás, ¿Cambiaría alguna decisión que ha tomado?

-Creo que no cambiaría nada de lo que he hecho en mi vida. De todo se aprende.

-¿Tiene algún proyecto entre manos?

-Tenemos varios proyectos en marcha para este 2018, uno de ellos es una exposición de dos de nuestras últimas colecciones 'Raíces y Apicivs' en Central de Diseño //Matadero Madrid //Producto Fresco 2018, y que estarán hasta el mes de agosto.

-Su tiempo de ocio lo dedica a: A tocar la batería con mis amigos de Tipo Pilsen, Son Bolero y La Marara (cuando hay tiempo). Salgo a correr dos o tres días a la semana y algún viaje de vez en cuando.

-Cuando se levanta da las gracias por: Doy las gracias por vivir y por estar rodeado de la gente que me quiere.

-Un ejemplo a seguir: La mejor referencia y ejemplo a seguir en la vida han sido mis padres.

-Lo que menos le gusta de la gente: Lo que más me gusta de la gente es aprender de cada uno de ellos, lo que menos, la envidia.

-Algo que siempre ha querido hacer o tener y aún no ha conseguido: Me encantaría poder subirme a tocar la batería en un concierto de U2. Creo que seguiré soñando.

-El libro que más huella le ha dejado: El Último Don, Mario Puzo.

-Su película favorita: La vida es bella.

-La canción de su vida: Knockin on Heaven´s Door, de Bob Dylan.

-El lugar que más le ha impactado: Florencia.

-Y el que elegiría para sus vacaciones perfectas: Las islas griegas.

-El deporte que practica: Running.

-Su comida favorita: La pasta.

-Si pudiera, compraría un cuadro de: Pablo Picasso.

-El olor que más le gusta: Azahar. Me recuerda a una etapa superfeliz de mi vida por Sevilla.