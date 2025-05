Cosme Cuenca: «Encontré trabajo apenas 20 días después de terminar el grado superior»

La pandemia paró las oposiciones que estudiaba y le obligó a cambiar el plan que había diseñado cuando comenzó a estudiar Filosofía en la Universidad ... de Sevilla.

Cosme Cuenca Haro iba a ser profesor. Tras licenciarse, vivió y trabajó durante tres años en Londres para perfeccionar su inglés y después, de vuelta a Sevilla, cursó el máster de educación.

«Cuando terminé, ya en casa, en Oliva de la Frontera, comencé a estudiar las oposiciones», recuerda. «Pero llegó la pandemia y los exámenes fijados para 2020 se suspendieron, así que no había posibilidad en ese momento de trabajar y yo quería hacerlo», explica.

Decidió estudiar un ciclo superior de Formación Profesional y se decantó por el de Industrias Alimentarias que desde hace casi una década, en la modalidad dual, se imparte en el Instituto Pérez Comendador de Plasencia. «Siempre me había gustado, además de la Filosofía, el mundo de la alimentación y de la cocina; siempre había tenido interés por conocer desde dentro cómo funciona la industria alimentaria».

En septiembre de 2020 se trasladó a Plasencia para iniciar el curso y en junio de 2022 lo finalizó con el mejor expediente de su promoción.

«La FP Dual me permitió hacer prácticas en tres empresas de la zona, de tal manera que pude aplicar los conocimientos teóricos que iba adquiriendo; esto es lo mejor con mucho de esta formación», asegura.

Al final, con un 10 en todas las asignaturas del ciclo, a excepción de un 9 en una de ellas, no pudo tomarse ningún descanso. «Tenía ganas de trabajar, me dediqué a ello, hice tres entrevistas y en apenas 20 días encontré un empleo».

Cosme Cuenca va a cumplir dos años como técnico de control en la empresa Norte Extremeña de Transformados Agrícolas (La Chinata pimentón ahumado). «Me ocupo de asegurar que el producto, tanto la materia prima, como el intermedio y el final, sean de calidad», resume.

Nuevos perfiles

Pero no es su única tarea. Este joven de 32 años es también tutor de uno de los alumnos que en la actualidad cursa su mismo ciclo en el Pérez Comendador y que realiza prácticas en esta empresa. «El ciclo por el que yo he encontrado un trabajo», afirma Cosme Cuenta. «Por eso la valoración de la FP está cambiando, no tiene nada que envidiar a la Universidad; es una formación más técnica, concreta y específica, la necesaria para el trabajo que vas a desempeñar». Algo que los estudiantes de los ciclos formativos ven desde el primer momento, «porque desde el primer año aplicas los conocimientos que vas aprendiendo, ves el uso inmediato».

«No había ningún grado universitario que me interesara, así que tuve claro, tras superar Selectividad, que haría un ciclo formativo», afirma Jhosef Santano. A sus 20 años ha finalizado un grado superior en Dietética y Nutrición y ahora cursa el grado dual de Industrias Alimentarias. «Mi objetivo es mejorar mi especialización y después trabajar», indica.

Algo similar le ha ocurrido a Gema Calvo. «Siempre me ha gustado la cocina, así que me decidí desde el inicio por un ciclo de grado medio de Cocina y Gastronomía». Y al terminarlo, «como me gustó entonces la repostería, estoy haciendo otro centrado en ella». Para afianzar su formación y tener mejores opciones laborales, aunque trabajo nunca le ha faltado. «Lo hago desde los 16 años en restauración, en lo que me gusta, y ahora lo compagino con las clases». Gema estudia de lunes a viernes y trabaja los fines de semana.

Pero la FP es también una oportunidad para quienes no la eligieron como primera opción. «Un grado universitario resulta caro, así que estoy cursando un ciclo formativo con la idea de trabajar y después costearme la Universidad», señala Alejandro Rey, de 18 años.

Nerea Jaén quiere estudiar Ingeniería de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. «Para tener una base previa e ir más preparada, curso un ciclo superior de esta materia».