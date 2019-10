Cosas mías

Estoy preocupada con Cataluña, con el loco de Trump haciendo guerras que a todos empobrecen, con la sequía atroz, con los violadores en grupo, con la situación de los niños con hambre en España, con China que va a su aire, con todo lo que tengo que hacer y no me da tiempo... en fin que estoy preocupada, pero he tenido un acontecimiento familiar que me ha gustado tanto, que no tengo más remedio que contarlo a quien me quiera leer.

En medio de esta sarta de preocupaciones se ha casado mi sobrina Adriana, mi 'hija de verano'. No soy muy dada a compartir intimidades, pero esto ha sido soberbio, porque se ha casado en una de las ermitas más hermosas de Extremadura, la de Nuestra Señora del Salor de Torrequemada, con un tipo estupendo que se llama Alberto, como mi hermano y mi abuelo, el que me enseñó a leer y escribir. De repente he sentido que se ha cerrado el círculo, que Adriana ha dejado de ser mi hija de verano, esa niña llorona que hacía la maleta el 20 de junio para venirse a casa y lloraba todas las noches acordándose de su madre, pero sin quererlo decir. Con una tirita en la frente, en la tripa, en el brazo, o donde estuviera reflejada la pena de la separación, caía rota de cansancio y hasta el día siguiente donde las correrías, piscinas, jugar con los vecinos y probar la llave de casa a todas horas, consumía el quehacer veraniego.

De repente un verano decidió que se iba a campamentos de personas con necesidades especiales a cuidarlos, porque las familias necesitan descanso, y me alucinó esa disposición de mi princesa, que parecía que no se la podía tocar y que cualquier cosa le producía sufrimiento contenido.

En unos carnavales se disfrazó de chicle. Nadie lo entendió, pero a ella le daba lo mismo porque encontraba el disfraz más que natural, y allá se paseó por las calles en medio de miradas de incomprensión.

Y ahora va y se casa con Alberto, un trabajador infatigable que se ha unido a la familia chocante que somos los Muro y no desentona en el ambiente de los que no sabemos parar ni dormidos. Divertido y grande ha caído de pie en esta casa de locos charlatanes y disfrutones.

Adriana se ha ido de la infancia que yo atesoraba como propia, y me ha hecho feliz estar a su lado, y he de agradecerle que, durante unos días, me ha alejado del horror de la política nacional, de la desgracia de la internacional, de saberme manejada por ineptos corruptos.

Pasear por esos campos de Extremadura buscando flores para su ermita, contemplar los maravillosos esgrafiados, los frescos interiores, el puente de acceso, el cauce del río vacío, el cielo azul y pensar que, a pesar de todo lo que de verdad me preocupa, hay cosas que disfrutadas como se deben, hacen a la gente más tranquila. Ahí lo dejo por si alguien siente inquietud.