Cuatro cosas que debes saber si te toca ser presidente o vocal de una mesa electoral

Las nuevas elecciones a la Asamblea de Extremadura se aproximan cada vez más y no todos los que pueden salir elegidos para puestos en la mesa electoral saben que es lo que deben hacer en estas posiciones. La mesa electoral está formada por una presidencia, dos vocalías y sus respectivos suplentes. Cargos que se asignan mediante sorteo público en el que las personas seleccionadas deben ser notificadas al menos tres días antes de las elecciones. En caso de que alguna de ellas no pueda desempeñar su función por una causa justificada, deberá comunicarlo. Si la excusa es aceptada, se avisará al suplente correspondiente.

Lo principal que hay que comprender es que las funciones de esta mesa electoral son, presidir el acto de votación, controlar el desarrollo del acto, realizar el recuento yel escrutinio de los votos.

Al ser esta mesa la que inicia el acto, debe estar a las 08:00 horas de la mañana en el edificio electoral para su constitución. Si no ha sido requerida ninguna sustitución los suplentes quedan exentos de sus obligaciones y pueden abandonar el edificio. En caso de que no se presenten ni presidente ni sus suplentes, el primer o segundo vocal deberá de tomar su función, siendo sustituído por uno de los suplentes.

Si no se puede constituir esta mesa antes de las 10:00 horas de la mañana, por no poder cubrir los puestos exigidos por ley, se deberá comunicar a la junta electoral de la zona. Esta convocará una nueva votación y en la puerta del local electoral se nombrará a los nuevos miembros que conformarán la mesa.

¿Cómo puedo saber si he sido designado miembro de la mesa electoral?

Los Ayuntamientos no publican los resultados de los sorteos que se realizan, si no que lo notifican directamente a los que han designados como miembros, ya sean presidentes, vocales o suplentes.

¿Qué es lo que debe hacer la mesa una vez comenzado el proceso electoral?

Deberá comprobar si el material electoral se encuentra completo y bien identificado, en caso de no ser así, es necesario contactar con la junta electoral para que manden el material.

Una vez iniciado el proceso de votación, los vocales e interventores tendrán que comprobar la identidad de los votantes mediante DNI, pasaporte o permiso de conducir. Tras esto, los electores deberán entregar el sobre a la presidencia para que dicte su nombre en alto agregando «vota» y les devuelva el sobre para que lo introduzcan en la urna.

Tras terminar la votación la presidencia deberá abrir la urna, extraer uno a uno los sobres, abrirlos, leer las papeletas en voz alta y enseñarlas a los vocales, interventores y apoderados.

Al terminar, la mesa tendrá que comprobar que el número de sobres coincida con el número de votantes anotados en la lista numerada y preguntar si hay alguna reclamación o protesta. Por último, se deberá proceder a la destrucción todas las papeletas en presencia de la mesa, a excepción de las papeletas no válidas y las usadas como objeto de reclamación. Estas tienen que ser firmadas por los integrantes de la mesa que se unirán en acta de sesión al terminar de analizar los votos y se incluirán en la documentación electoral.

Tras el recuento de votos se deberán dar los siguientes datos:

Electores censados

Certificaciones censales aportados y de sentencias en su caso

Número de votantes

Número de votos nulos

Número de votos en blanco

Número de votos obtenidos por cada candidatura

Cumplimentar el acta de escrutinio

Después, será necesario firmar el acta de sesión por parte de los miembros de la mesa, colocándose el original en la entrada del local. Tras esto se entregan las copias a la administración, a los representantes de candidaturas, interventores, apoderados y candidatos que lo soliciten, dando una única copia del acta por candidatura. Por último se deberá preparar la documentación electoral y dividirla en tres sobres para su posterior entrega.

Cabe destacar que las personas designadas a mesa electoral recibirán junto con la notificación un manual de instrucciones para los miembros de las mesas electorales.

¿Qué derechos tengo como miembro de la mesa?

Los presidentes y vocales de las mesas, así como los suplentes que resulten finalmente designados como miembros titulares de la mesa:

- Percibirán una dieta de 65 euros.

- Están protegidos por el sistema de la Seguridad Social frente a las contingencias y situaciones que puedan derivarse de su participación en las elecciones.

- Los trabajadores por cuenta ajena y los funcionarios nombrados presidente o vocal de mesa electoral tienen derecho a un permiso retribuido de jornada completa durante el día de la votación, si es laboral. Además tendrán derecho a una reducción de su jornada de trabajo de cinco horas el día inmediatamente posterior.

- Si una persona trabaja de noche, el turno que empieza el mismo día de las elecciones cuenta como su jornada laboral del día de la votación. Además, esa persona tiene derecho a reducir su jornada en 5 horas, pero puede usar ese derecho en el turno de noche siguiente, siempre que ese turno empiece al día siguiente de las elecciones.

¿Me puedo ausentar temporalmente de la mesa? ¿Qué pasa si enfermo durante la jornada electoral?

Todo miembro puede ausentarse temporalmente siempre que queden en ella al menos dos de sus miembros.

En el caso de que la mesa ya hubiese quedado con dos miembros y una de ellas tuviera también que ausentarse, la votación quedaría interrumpida hasta que el miembro ausente se reincorpore. En este caso, además, la Junta Electoral de Zona deberá tomar las medidas necesarias para el perfecto desarrollo de la votación.

La Junta Electoral de Zona puede ordenar que uno de los electores que se encuentren en ese momento en el colegio puedan pasar a formar parte de la mesa.

Si en el trascurso de la jornada electoral el presidente tiene que abandonar la mesa por enfermedad, será sustituido por el vocal primero. Si el vocal segundo no estuviera de acuerdo con esta designación, será el que haya asumido la presidencia quien decidirá al respecto con su voto de calidad.

