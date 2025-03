Los cortes de carreteras por la protesta del campo se relajan y no afectan a las autovías extremeñas

La protesta del campo pierde impacto en las carreteras extremeña. Sigue pero de forma menos relevante y menos general que lo vivido en la jornada ... de ayer martes. Y eso que la segunda jornada de movilización del sector agrario en las carreteras amaneció con un corte de la A-66 y la N-630 a la altura de la entidad local menor de Valdesalor, dependiente de Cáceres, como principal hecho relevante mientras en Almendralejo se atisbaba, otra vez, un corte de la misma autovía Ruta de la Plata y otro en Talavera la Real, en la A-5. Finalmente, a esta hora, los tres únicos puntos cortados a la circulación se vuelven a situar en la N-432, en el cruce entre Santa Marta de los Barros y Entrín Bajo, en la N-523, que une Cáceres y Badajoz, a la altura de la gasolinera Cepsa de La Roca de la Sierra y en la N-430 a la altura de Santa Amalia aunque con una clara diferencia.

Mientras en la N-432 está cortada totalmente al tráfico desde poco después de las ocho y veinte de la mañana y solo dejan pasar a ambulancias, en La Roca de la Sierra, donde hay unos 25 tractores, se deja pasar a todos los vehículos retenidos cada ahora hora y media aproximadamente. Ayer no se levantaba ese veto cada dos horas y media. Algo similar ocurre en Santa Amalia. Se corta la carretera pero se permite la circulación cada cuarenta minutos. Y no hay tractores, solo manifestantes en la calzada.

El corte de la circulación en Valdesalor duró una hora y media, y ya ha vuelto la normalidad por la A-66 y por la N-630. El bloque, decían agricultores, se hacía sobre todo para paralizar a los funcionarios que trabajan en las consejerías de la Junta, en Mérida, y llegaran más tarde a sus puestos de trabajo. El corte lo han iniciado a las 06.30 horas y han reabierto el tráfico a las ocho de la mañana.

El corte ha estado controlado por la Guardia Civil, que ha pedido la documentación a los ganaderos y agricultores que se han concentrado (en total, medio centenar) en la zona, tras organizarse a través de grupos de WhatsApp y sin ningún tipo de agrupación sindical. Se han vivido momentos de tensión. La Guardia Civil ha tenido que intervenir porque un chófer de la Junta de Extremadura que tenía que llevar a un director general a Madrid quería pasar. Se ha puesto especialmente nervioso y los agricultores no se lo han permitido. Ante eso ha hecho varias maniobras con el vehículo para intentar esquivar el bloqueo y los agentes le han dado el alto.

Durante la hora y media que ha durado el corte en Valdesalor han dejado pasar a los a los sanitarios y a personas que tuvieran alguna urgencia. «Nuestro objetivo no es molestar a los ciudadanos, sino que el gobierno nos escuche», han asegurado los tractoristas.

Mientras, en Almendralejo los manifestantes no han llegado a acceder a la autovía, ni siquiera a cortar la N-630 porque esta vez la Guardia Civil dejó claro que no lo iba a permitir. Y así ha sido. Los tractores y los agricultores congregados se han ido a la EX-300, la carretera de Badajoz, que une Almendralejo con Solana. Se han puesto a cortar, intermitentemente la circulación, eso sí, a la altura de la rotonda de Hormigusa. Lo mismo que en el cruce de esa carretera en Solana de los Barros con la A-5. La protesta de Almendralejo ya ha cesado.

Normalidad

Tampoco ha ocurrido nada en la A-5 en su largo tramo extremeño. En Navalmoral no han salido hoy los tractores y se barruntaba un intento de bloqueo en Talavera la Real que finalmente no se ha producido. En Mérida, en un punto clave para la circulación en Extremadura, la confluencia de la A-5 con la A-66, ha reinado la absoluta tranquilidad. Ningún tractor ha aparecido por allí aunque ya había montado un dispositivo de Policía Nacional y Guardia Civil para controlar la protesta.

Ampliar Protesta en la EX-300 en Solana de los Barros. ARNELAS

Ampliar Cortes intermitentes en la EX-300 en Almendralejo esta mañana. Ya se han desactivado. GALEANO

De otro lado, el fiscal de Seguridad Vial de Extremadura, Diego Yebra, ha afirmado que, tal y como se están produciendo los hechos, no ve «hoy por hoy» trascendencia penal en las protestas que están realizando los agricultores en la comunidad. «En principio parece una reivindicación pacífica que no ocasiona nada más que quebrantos a los diferentes usuarios y eso no sería delictivo en ningún caso», ha indicado, al tiempo que ha señalado que cuando los agricultores realizan un corte de carretera «están en sus legítimas reivindicaciones», siempre y cuando esto no vaya acompañado de otras circunstancias como por ejemplo tapar señales o generar una situación de «caos en el tráfico».

A preguntas de los medios este miércoles en Mérida sobre si los cortes de tráfico por las protestas de agricultores que se están produciendo en Extremadura pueden derivar en algunos casos en delitos o únicamente en infracción administrativa, ha dicho que «todo depende de la situación».

«Si generan un grave riesgo para la circulación obstaculizando el tráfico de manera que una persona no puede llegar al hospital y sufra una lesión, si genera un grave riesgo en que se ponen en una zona no permitida y los conductores no pueden pasar depende del atestado pero puede instruirse a lo mejor un delito», ha dicho Yebra, que ha asistido a la presentación del libro 'Delitos imprudentes de tráfico vial. Práctica policial'.

Tractores multados por Mérida

Por último, el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha avanzado que todos los tractores que pasaron por el casco urbano de la capital de Extremadura incumpliendo las ordenanzas municipales y además sin autorización de la Delegación del gobierno van a ser sancionados. «La Policía Local ha tomado nota de la matrícula y se les va a proponer para sanción», ha señalado.

Insiste el alcalde que respeta las concentraciones, pero lo que ocurrió ayer en la ciudad no tenía autorización de la Delegación del Gobierno y por tanto lo que hubo fue un incumplimiento de las ordenanzas de tráfico de mucha gente. Los tractoristas alteraron el tránsito de vehículos y colapsaron una de las avenidas principales de la ciudad, la avenida Reina Sofía, la travesía de la antigua N-V. «Encantados de que se manifiesten, pero no se pueden manifestar sin autorización porque cometen un delito».

Cree el alcalde que este tipo de movilizaciones espontáneas impide a la Policía Local gestionar alternativas, pasos y controles para garantizar la seguridad. «La manifestación es muy justa, pero si usted no ha perdido permiso y nosotros no hemos podido movilizar los recursos para facilitar su protesta, van a ser sancionado». Si hoy también colapsan el paso por la ciudad sin autorización serán sancionados igualmente.