«Corriendo de noche me encontraba con mis demonios»

Tiene un 50 de pie y mide 190 centímetros, por eso su entrenador le dice a menudo que se equivocó de deporte. Cuando Fernando Alvez ... Barrero eligió el atletismo y luego se decantó por las carreras de montaña tampoco Badajoz, donde vive, era el terreno ideal.

Con todo, ha sido el único extremeño que el fin de semana pasado completó el Ultra Maratón del Mont Blanc, carrera épica que ha saltado a los medios porque la ha ganado un español –Kilian Jornet– que además ha batido el récord de la prueba al romper la barrera de las veinte horas . «Puede que no sea la carrera más dura del mundo, pero sí la más prestigiosa», afirma este pacense nacido en 1973 que en un acto de humildad desvincula este deporte con el disfrute. «Algo que lamento es no disfrutar de paisajes increíbles porque si descuidas la pisada puedes rodar montaña abajo y hacerte mucho daño», advierte.

Corredores de todo el mundo ansían obtener dorsal para esta prueba que rodea el macizo del Mont Blanc. Pero su versión de la experiencia no es precisamente idílica. «Me dije que si terminaba me comería un helado de tres bolas con una pinta buenísima. Pero acabé y no podía ni llegar a la pastelería. Ese día lo pasé entero tirado en el suelo del camping».

Algunos datos para coger contexto. El recorrido tiene 171 kilómetros y pasa por tres países, Francia, Italia y Suiza. El desnivel es de 10.000 metros y el trazado está jalonado por pueblos de montaña preciosos que para los corredores son como el mismísimo el infierno. Al menos existen 15 puntos de avituallamiento. «Cada vez que llegaba a uno pensaba en abandonar, pero me ponía como objetivo llegar al siguiente».

Ampliar La prueba tiene 171 kilómetros y 10.000 metros de desnivel. Maindruphoto

Cuarenta horas y quince minutos después Fernando Alvez entró en meta, una sensación que describe con una franqueza que asusta: «Nunca he sufrido más que en esta carrera. No la he disfrutado. Mi recuerdo de llegada es de extenuación completa, y eso que entré de la mano de mi mujer y de mi hijo de quince años, pero acabé y me desmoroné. Es la vez que más roto he terminado», confiesa alguien que podría haber corrido con covid (se hizo el test al cuarto día y dio positivo) y que ha perdido la cuenta de las carreras realizadas de más de cien kilómetros. «Entre 25 y 30, en algún sitio estará apuntado».

Corredor las 24 horas del día

Fernando Alvez es amateur. Corre desde hace veinte años, pero fue hace diez cuando empezó con distancias superiores a 50 kilómetros y por montaña. Ingeniero técnico agrícola, trabaja como funcionario de la Junta de Extremadura. Más allá de su horario laboral, su vida está enfocada a su familia y a entrenar a diario. «O salgo a correr y empiezo a las cinco de la mañana o hago gimnasio. Hay días que hago sesenta kilómetros por montaña. Lo que pasa es que al final eres corredor las 24 horas del día porque aunque no entrenes estás vigilando tu alimentación o sabes que no debes trasnochar porque al día siguiente hay que madrugar. En resumen, llevas una vida ordenada».

Otro contratiempo es que no hay desnivel donde vive. «Si no subo y bajo cien veces por las cuestas del antiguo cuartel de Sancha Brava (al lado de su casa), suelo ir a la Sierra de San Mamede en Portugal (es socio del Club de Atletismo de Portalegre). Algún fin de semana voy a Candelario (Salamanca) y entreno por la Sierra de Béjar a más de 2.000 metros de altitud porque ese es el principal problema al que me enfrento. Luego vas a la carreras y se nota mucho el esfuerzo», relata.

La gente te desconcentra

Su afición al ultrafondo empezó viendo en la tele la Transcanaria (115 kilómetros). «Las imágenes eran asombrosas y algo se activó en mí. Ir y acabarla fue cumplir un sueño», explica. Después, dice, cada carrera no solo te prepara para la siguiente sino que te enseña cosas que no se entrenan, como gestionar el sufrimiento.

Ampliar Fernando Alvez con su hijo al poco tiempo de llegar a la meta de la UTMB Maindruphoto

Él se considera «un corredor popular más», pero solo en este 2022 ha hecho una prueba de 180 kilómetros en febrero, en abril otra de 115, en julio los 171 de la vuelta al Valle de Arán y el pasado sábado, 27 de agosto, a las 18 horas, salió de Chamonix con 2.400 corredores más para completar Ultra Maratón del Mont Blanc, lo que viene a ser el campeonato del mundo oficioso de las carreras de montaña. El índice de abandono supera el 40%.

«Una hora antes de empezar entré a rezar en una iglesia y me concentré. El problema es que luego hay tanta gente animando que al final te despistas (...). Lo más duro ha sido las dos noches. Ahí te encuentras con tus demonios. Piensas en abandonar muchas veces, pero lo superas. Creo que por eso este sufrimiento se hace adictivo. Prefiero correr solo, pero la verdad es que no disfruté. En una carrera se pasan muchas miserias y yo me preguntaba qué hacía allí. Cuando te inscribes en algo así sabes lo que se te viene encima y el dolor no es negociable (...). Suelo terminar, pero también he tenido que abandonar. Corro mucho solo y le das vueltas a la cabeza. He tardado veinte años en asimilar que en un atleta los fracasos van a superar los éxitos y desde entonces me he convertido en mejor corredor, más rápido no sé, pero sí mejor», reflexiona antes de revelar que desea volver a la Transcanaria en febrero.