Corresponsales como Antonio Ortiz

El pasado martes, día 8, este periódico perdió al corresponsal de Villafranca de los Barros: Antonio Ortiz Barrientos murió después de una enfermedad que fue deteriorando irremediablemente su calidad de vida durante los últimos tres años. No tengo el propósito de hacer el obituario de Antonio, que por otro lado sería bien fácil porque era una persona bondadosa y llena de generosidad, sino hablarles de lo que representa alguien como él, un corresponsal de pueblo de un periódico como este.

Quienes sigan esta columna habrán notado que con alguna frecuencia trato asuntos que tienen que ver con el periodismo y que por lo general se refleja en ella una defensa en alguna ocasión quizá demasiado corporativa de nuestro trabajo: como si del periodismo dependiera poco menos que la supervivencia de la democracia.

Seguramente exagero. Los periodistas somos una pieza del mecano que pretende mantener a salvo la convivencia (hablo de la mayoría, porque algunos ponen todo su empeño en deteriorarla), pero no una pieza decisiva ni más importante que otras. Sin embargo, si alguna vez fuera exactamente así, si alguna vez el trabajo periodístico fuera determinante para la salud de la democracia, sería por la labor de gente como Antonio Ortiz Barrientos, de los corresponsales de pueblo que trabajan solos, sin asidero y muchas veces entre la incomprensión, cuando no la oposición, de los que tienen alrededor. Su único aliento es el que les llega, y desde kilómetros de distancia, de la Redacción del periódico, y aun así siguen contando lo que ven. Si hay una labor periodísticamente imprescindible es la que hacen los corresponsales de pueblo por la sencilla razón de que si no la hicieran ellos no la haría nadie. Pienso precisamente en Antonio Ortiz, corresponsal durante 33 años y al que no le salió gratis -ni a él ni a su familia- tratar de contar a los lectores de este periódico lo que según su criterio pasaba en Villafranca de los Barros. La mano del cacique es alargada y siempre trata de acallar las voces que no están a su servicio. Antonio Ortiz no renunció a expresarla. Pudo dejarlo, pero prefirió seguir escribiendo hasta que literalmente ya no pudo más. Es exacto: su última crónica de urgencia y que pensaba continuar -la del Pleno municipal de septiembre- la dejó escrita en la web de HOY Villafranca a las 21.50 del día 27, inmediatamente antes de salir para el Hospital Tierra de Barros, desde el que fue trasladado al de Mérida, donde al cabo de unos días murió.

Los periodistas somos, por lo general, vanidosos. Y a veces algo más. Nos creemos alguien. Uno de los rasgos de nuestra vanidad es la de negar el calificativo de periodista a quien no se haya titulado en la Universidad (¡ya ven qué cosas, viendo cómo están las facultades de Ciencias de la Información en España!), aunque haya pasado su vida informando con rigor, honradez y valentía de lo que pasa a su alrededor. Aunque haya mantenido años y años en alto, y solo, la bandera del periodismo. Lo que hacen corresponsales como Antonio Ortiz.