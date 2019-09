Es verdad que es el electorado el que debe limpiar, con su voto, la herrumbre que se acumula durante muchas legislaturas de gobierno. Democráticamente me parece que limitar los mandatos es una decisión política tan razonable como la de levantar la limitación. En una tertulia en Ondacero, su directora, María Ortiz, sacó el tema de la limitación en la Junta de Extremadura, porque, según argumentaba «una ley impide más de dos mandatos consecutivos...». Julián Carretero y yo apenas le dejamos concluir y, casi a dúo, dijimos que una ley se modifica o se suprime con otra ley. Es lo que va a ocurrir. Las leyes cambian, avanzan, retroceden, se modifican, evolucionan...Si no fuera así aún quemaríamos brujas y mantendríamos el derecho de pernada. Más que en los cambios, el problema surge cuando se explican las razones para hacerlos, partiendo de la premisa de que el electorado está lleno de lelos que creen que por el mar corren las liebres y por el monte las sardinas... ¡Tralará!

¿Tan vergonzante es la verdad como para tener que envolverla en disimulos y mentiras? Digan lo que digan desde el PSOE, el cambio nada tiene que ver con la eficacia, que puede verse mermada y distraída en un ejecutivo interino...bla, bla, bla. La verdad no es tan alambicada y es que , tras el éxito electoral, Fernández Vara se ha crecido en confianza y ha comenzado a considerar que ocho años consecutivos es poco para quien saca mayoría absoluta, cuando parecía que estas habían desaparecido. Si en vez de 34 diputados hubiera sacado 32, yo no estaría escribiendo este artículo. Es legítimo rectificar o cambiar de criterio, porque las circunstancias mandan y en situaciones complejas no caben respuestas simples. ¡La uniformidad para los soldados! Que el PSOE intente vendernos que la limitación de mandatos es poco menos que antidemocrática, porque limita la legítima opción del electorado...es salir con una triste petenera. ¡Vaya trola!

¿Tan poco razonable les resulta decir: A) «No queremos líos sucesorios, ni codazos entre los posibles pretendientes«. B) «GFV sigue siendo un valor en alza, como lo demuestra el resultado de las últimas elecciones». C). »A GFV le votan sectores que habitualmente no apuestan por el PSOE«. D) «Los inventos mejor con gaseosa». E) «No hay que cambiar lo que funciona» y F). «Si lo hizo Monago...» Todas esas razones se entenderían, como se entiende que con una mayoría absoluta Fernández Vara no necesita vender embustes para hacer lo que le conviene. ¿Mienten por costumbre o es que no quieren sentar precedentes peligrosos diciendo la verdad alguna vez?

Antes de las elecciones Fernández Vara aspiraba a su último mandato pero, con semejante resultado electoral, le revolotean las mariposas en la cabeza y, pese a ser un hombre sensato, puede caer en el error de seguir porque «¿como tú no hay ninguno?». Emulando al gran padrecito que tuvo por predecesor, puede caer en la tentación de continuar como aquel, hasta que el electorado, el tiempo o la salud le señalen la puerta.

Es verdad que GFV ha dicho que suprimir la ley de limitación de mandatos no le obliga a repetir como candidato, pero al respecto me acuerdo de un cartel que mi amigo Jose (sin tilde) tiene colgado en una pared de su bar «El Campeón»: «El que vino y no bebió vino ¿a qué coño vino?».

Tiberio levantó durante tres años una magnífica villa en Capri y cuando dijo que se iba definitivamente, muchos le imploraron que no dejara Roma:»¿Creéis que he levantado aquello para que aniden las gaviotas?».