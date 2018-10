José Luis Ábalos: «El Corredor Mediterráneo y la línea a Extremadura son una prioridad» José Luis Ábalos, ministro de Fomento, en su visita el pasado viernes a Mérida. :: brígido El titular de Fomento afirma que los resultados de las medidas para mejorar el servicio de tren «no son tan inmediatos como nos gustaría»Ministro de Fomento JUAN SORIANO Lunes, 29 octubre 2018, 07:42

El ministro de Fomento acudió el pasado viernes a la sede de Presidencia en Mérida con una carpeta roja titulada 'Extremadura'. Tras reunirse con el presidente extremeño, Fernández Vara, trasladó a los integrantes del Pacto por el Ferrocarril cuáles son las medidas que han tomado Renfe y Adif y cómo marchan las obras en la región. Después se fue a Cáceres, donde tuvo un acto el sábado. José Luis Ábalos también tuvo tiempo para responder por escrito a un cuestionario de HOY.

-¿Terminarán en 2019 los trabajos de construcción, instalación de vías, señalización y comunicaciones del tramo Plasencia-Badajoz?

-Sí, a pesar de los retrasos, y gracias al impulso que hemos dado a las actuaciones pendientes, vuelvo a ratificar el plazo comprometido: finalización de las obras entre Plasencia y Badajoz a finales de 2019. Obras sin electrificación, y sin el by-pass de Mérida y acceso sur de Cáceres.

-¿Cuándo podrán circular los primeros trenes de velocidad alta en ese tramo?

-Prevemos la puesta en servicio en 2020. Una vez acabadas las obras en 2019, tenemos que realizar el plan de pruebas, la formación de maquinistas, finalizar la evaluación de riesgos, y por último tramitar la Autorización de Puesta en Servicio de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.

-¿Se mantiene para 2023 la conclusión de la línea de alta velocidad entre Plasencia y Navalmoral de la Mata?

-Con los avances que hemos realizado en estos meses, podríamos alcanzar el año 2023 con las obras finalizadas, quedando todos los trámites de puesta en servicio para 2024. Aunque prefería comprometer el plazo una vez adjudicadas las obras de plataforma pendientes. Tenga en cuenta que hace tan solo cuatro meses los proyectos de plataforma estaban todavía en redacción, y los hemos finalizado, supervisado, aprobado y hasta puesto fecha de licitación; ha sido un gran impulso el que hemos dado a este tramo.

-¿Cuándo concluirá el corredor completo hasta Madrid?

-No sería prudente dar una estimación porque estamos en una fase muy previa. En el tramo entre Oropesa y Madrid, estamos en fase preliminar de estudio informativo, ya que la Declaración de Impacto Ambiental del estudio de 2008 había caducado.

-El estado de la vía limita los servicios ferroviarios, pero, ¿cómo explica las últimas incidencias en los trenes a Extremadura?

-Los servicios los limita la vía, pero también el material rodante, la mayoría de las incidencias se producen a causa del material motor. Esto es algo que no se soluciona en un día, el problema es que llevamos una década sin comprar trenes de media distancia como los que se utilizan en Extremadura. Y a esto hay que sumarle la falta de mantenimiento de los últimos años, los modelos 598 que circulan no son los idóneos para las condiciones de explotación de las líneas extremeñas. Por eso está en marcha el plan de sustitución.

-¿Cómo se explican los problemas con las locomotoras del tren Talgo, en servicio desde marzo?

-En concreto, estas locomotoras no son especialmente antiguas. Así que estamos realizando un seguimiento de las incidencias y sus causas para actuar en consecuencia.

-¿Se adelantará la anunciada renovación de los trenes?

-Sí, nuestra previsión es que los últimos lleguen en mayo y no en agosto como había comprometido al principio. (Renfe ya anunció en julio que la renovación concluiría en mayo).

-¿Qué otras medidas se llevarán a cabo en la región?

-Hemos acordado nombrar un coordinador del sistema ferroviario de Extremadura para que dirija, coordine y haga seguimiento de todas las incidencias en el servicio y en la construcción de infraestructuras de la línea. Esta es una de las principales demandas que han hecho en la Mesa del Ferrocarril y consideramos razonable satisfacerla, dado el elevado número de incidencias que se producen en esta línea. Además, la nueva base de mantenimiento de Badajoz estará disponible en el verano de 2019; y el incremento de operaciones de mantenimiento, como la instalación de nuevos motores de tracción en las series 598, y una campaña de revisión general de los motores de los modelos 599.

Protestas en Extremadura

-¿Considera justificada la protesta del 18 de noviembre en Cáceres?

-Sí, Extremadura tiene un servicio ferroviario que debe ser mejorado y es lógico que la ciudadanía se movilice para conseguirlo. Esto es producto de una falta de inversión en años anteriores, hay que recordar que en algunos años se dejó de invertir el 80% del presupuesto previsto. Y aunque ahora estamos implantando medidas para paliar esta situación, sus resultados no son tan inmediatos como nos gustaría.

-¿Qué diría a quienes le acusan desde Extremadura de favorecer el Corredor Mediterráneo?

-Que no es verdad y creo que España no se construye enfrentando unos territorios con otros. Tanto el Corredor como la línea a Extremadura son una prioridad. En Extremadura vamos a licitar entre finales de 2018 e inicios de 2019 todas las obras cuyos proyectos estaban en redacción hace tan sólo cuatro meses. Son en total 600 millones frente a 7 que se licitaron el año pasado.

-¿Será la línea de Badajoz a Ciudad Real una alternativa al AVE?

-La línea Badajoz-Ciudad Real no está planteada como alta velocidad, pero eso no significa que no se pueda dotar a la infraestructura de mejoras. De hecho, vamos a realizar una renovación de 85 kilómetros, que supondrá una inversión de 83 millones de euros.

-¿Se plantean mejorar también las conexiones con Sevilla?

-Si, ya las estamos mejorando. En la línea Mérida-Los Rosales acabamos de poner en servicio la sustitución de un puente metálico, e iniciaremos la renovación de un tramo de dos kilómetros en breve.

-En carreteras, ¿se ha decantado por la opción sur para la A-43?

-No, estamos trabajando por definir una solución de consenso que satisfaga el interés general y de Extremadura y Castilla-La Mancha.

-Recientemente se han reactivado los estudios de la A-81. ¿Cuándo será una realidad?

-Acabamos de reactivar el estudio informativo el pasado mes de septiembre, por lo que es demasiado pronto para dar una fecha. Lo importante es que esta autovía ha dejado de estar olvidada en un cajón y trabajamos en la definición de alternativas.