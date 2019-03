Podría parecer que atacar la 'corrección política' está de moda y otorga a quien lo hace el certificado de 'enfant terrible', de crítico o incluso de antisistema al no constreñirse a la coacción de las normas de lo correcto. Sin embargo no es una expresión nueva y quienes la usan peyorativamente para denostar la defensa de un lenguaje y unas políticas que no ofendan a minorías y grupos vulnerables, discriminados o excluidos son algo más que unos chicos malos.

El periodista británico Will Hutton en un clarificador artículo publicado en enero de 2003 en The Guardian ya señaló que «los pensadores más agudos de la derecha estadounidense» de los años 80 vieron con claridad que al esgrimir la corrección política contra sus oponentes ideológicos «podían desacreditar todo el proyecto político de la izquierda». La cuestión, por tanto, va más allá de lo que estos mismos sectores insistentemente pretenden hacer ver: que el lenguaje es inocuo y que lo políticamente correcto atenta contra la libertad individual de pensamiento.

Hutton apunta también otra cuestión con la que coincido y que, a pesar del tiempo transcurrido desde que publicó el artículo, puede sostenerse: el movimiento político más efectivo en el mundo en los últimos 35 o 40 años es el conservadurismo estadounidense. Se expandió a otros países y su impacto ha transformado la política y la sociedad. Aunque parecía aletargado, ha vuelto a parecer de la mano de Bolsonaro, Trump, Silvano, Abascal y Casado, por citar algunos ejemplos.

En el momento político actual, la extrema derecha y la derecha cada vez más extrema, recuperan todo el argumentario contra la corrección política, trasladan la idea de que nadie es quién para decirle a uno cómo tiene que hablar y, sobre todo, que en aras a la corrección política se dejan de hacer políticas eficaces que resuelven los problemas de verdad.

Se utiliza para ello una estrategia que ha funcionado muy bien a lo largo de estas décadas: ridiculizar al oponente haciendo uso de la falacia de atención selectiva (seleccionar lo peor de algo) o, directamente, de la falacia de la prueba anecdótica ¿Que un grupo se dedica a hacer vigilias delante de un camión cargado de vacas camino al matadero? Allí está la prueba de que el movimiento ecologista está lleno de pirados y no son de fiar ¿Para que atender al cambio climático y a una economía más sostenible? ¿Que alguien señala que las vacas productoras de leche están explotadas como hembras? Otra prueba de que el feminismo es una ideología desquiciante. Si no me creen, tiren de hemeroteca.

Ante estas reducciones al absurdo no hay proyecto político que se pueda salvar porque, tras la generalización de la anécdota, se repite machaconamente que «ellos no se atreven a hablar de esto porque son prisioneros de lo políticamente correcto y no pueden criticar el ecologismo, al lobby feminista o a los sindicatos». Bla, bla, bla, en tiempos de incertidumbre, crisis y descreimiento, los mensajes simples calan porque proporcionan certezas. La confrontación entre lo políticamente correcto y la valentía al hablar libre de complejos de la que hacen gala sus oponentes es, en toda regla, una lucha entre dos proyectos políticos. Yo, al menos, lo veo claro.