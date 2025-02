«No corras, papá»

Mi coche. Me acomodo en el asiento del conductor y miro lo que tengo delante. Hay pantallas, botones, un volante lleno de interruptores, el cuentakilómetros te cuenta de todo, al arrancar sube una pantalla transparente que te va informando. Ya estás en marcha y aquello ... es un frenético paroxismo de ruidos y avisos. Pitidos si te aproximas a cualquier cosa, sirenitas si pisas la raya continua o la discontinua, órdenes de que tomes café si conduces demasiado tiempo sin parar...

Mi mujer no soporta estos coches modernos. Se desespera con tantos ruidos que hay que interpretar y, a veces, incluso interpretándolos no tienen ningún sentido. Si cae una gota, el limpiaparabrisas se dispara, las luces funcionan a su bola y buscar una emisora en la radio es ingeniería de la Nasa.

Conducir se ha convertido en una fuente de estrés y, tras un rato al volante, acabas convencido de que es el coche el que te conduce a ti, no tú quien conduce el coche. Mi mujer ha llegado a la conclusión de que prefiere los autos de antes, pero los de antes, antes y con todos sus complementos. Y poco a poco, a pesar de mi condición natural de varón que se entusiasma con cualquier enredo, estoy empezando a sentir nostalgia de los coches de mi infancia.

¿Se acuerdan? No me digan que no echan de menos aquellos perros lobo de cabeza oscilante que adornaban la bandeja trasera del utilitario. Nada más camp, más vintage ni más nostalgia en vena que un perro moviendo la cabeza hacia arriba y hacia abajo al compás del traqueteo de un Seat 600 por carreteras secundarias.

¿Y qué me dicen de aquellas bailarinas hawaianas, pegadas por una ventosa al parabrisas, que se descomponían al ritmo del asfalto? En la bandeja trasera, junto al perro lobo de cabeza loca, un cojín de colorines confeccionado con cariño por la abuela, que guardaba la lana sobrante de los jerséis para tejer un cojín sin sentido, pero muy alegre.

Después estaban las pegatinas en la luna trasera. Aquí llevábamos una muy castiza que resumía nuestro orgullo histórico: «Extremadura, tierra de conquistadores». Pero la que más me gustaba era una que llevaban los coches en la ciudad donde estudié el Bachillerato, en Zamora. Contenía un eslogan que no ha sido superado en ninguna Fitur. Rezaba así: «Yo, tranquilo, veraneo en Zamora». Era el zen antes del zen, el mindfulness antes de que se inventara, la pureza espiritual y el antiestrés en estado de gracia: veranear en Zamora.

Pero lo mejor y lo que derrota sin remisión a los autómoviles modernos era el salpicadero. Por mucho que se razone, es imposible que el salpicadero ultramoderno de un SUV sea más divertido y entrañable que el salpicadero del Renault cuatro cuatro matrícula CC-5962 de mi padre. ¿Por qué recordamos las matrículas de los coches de nuestros padres y no sabemos la de nuestros coches? Tras el cuatro cuatro paterno, vino un cuatro latas (4L) CC-23131 y después un R-12 SE-3650-B.

Y en todos ellos, un salpicadero de película neorrealista. Aquí, un San Cristóbal pegado, es decir, un santo que no existió, pero que protege a los conductores. Al lado, una foto de la familia, siempre numerosa, con seis hijos, papá y mamá y, a su vera, un ruego tierno y dramático escrito en una placa con ventosa: «No corras, papá».

¡Pero cómo iba a correr mi pobre padre con seis niños, una madre, un perro lobo, un cojín de ganchillo, una bailarina hawaiana, un San Cristóbal y una tierra de conquistadores todo junto en un Renault cuatro cuatro! Definitivamente, donde estén los coches humanos de antes que se quiten los SUV extraterrestres de ahora.