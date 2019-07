Juana, que dice el presidente que si vuelves a tirar la basura al patio común, que te denuncia.

-Oye Ramona, que me dejes en paz. Que el patio es de todos y podemos usarlo como nos de la gana. Que si cae basura, lo siento, pero que ella si no quiere la basura tendrá que recogerla, porque no nos deja entrar a los demás a que lo hagamos y usa el patio como quiere.

-Mira Juana, que va en serio. Que si sigues tirando basura por la ventana, te van a denunciar y vas a tener problemas.

-Ramona, cambia el rollo y vamos a hablar de lo que nos interesa a ti y a mí, porque ¿a ti qué te importa si yo tiro o no la basura por la ventana?

-Pues sí me importa, ya ves. Es la corrala de todos y nos gustaría que estuviera limpia. Ya sabes lo que dicen: no es más limpio el que limpia, sino el que no mancha.

-¡Anda!, pero qué lista nos ha salido. ¿Sabes cosas nuevas, o te las ha enseñado el presidente ese que me va a denunciar?

-Pero ¿qué te pasa? Mira que he intentado siempre que no haya problemas, pero contigo es imposible. Te cierras en unas cosas que se te antojan y no hay forma de hacerte cambiar. Es razonable lo que te dicen. Por favor, no la líes.

-Tú siempre con tus cosas que no entiendo. Primero me dices que bienvenida, que lo que necesite, que lo que sea mejor para todos, que si patatín, o patatán y ahora te pones del lado del presidente ese.

-No me pongo del lado de nadie. Chari y Manuela me han protestado porque dicen que no quieres hablar con ellas y tienes todo hecho un asco. Vamos a tener que tomar alguna medida.

-¿Si?, y ¿qué medidas? ¿Qué me vaya? Pues de eso nada. Yo he venido para quedarme, y ya puedes tú decir lo que te de la gana o tus amiguitas no hablarme, que yo de aquí no me voy.

-Eso vamos a verlo, porque lo de la basura está mal, pero ahora sales con meter gente en la casa que no nos gusta a nadie. Sabemos que cobras por dejar dormir a los que dices que «son amigos», has querido enganchar la luz a la de la comunidad, te gastas más de lo que pagas en el uso del agua, lavas el coche en las traseras y está prohibido. ¿Que no te vas? Veremos.

-Pues eso, inténtalo. Dile a tu presidente que no me voy. Que yo también tengo amigos y que si quiere que convoque una nueva reunión de la comunidad para ver si me voy o me quedo. Que me mande todo por escrito y que ya está bien de amenazarme, que yo hago lo que me da la gana, y no lo que todos los que viven en esta casa quieren.

-Mi dirección, guapa, por si no lo sabes, es El Congreso de los Diputados.