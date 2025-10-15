Corporación Empresarial invierte en tres empresas extremeñas este año El Consejo de Administración de la sociedad de inversión ha aprobado la entrada en Coveless, Enteco y Brabusa Grills

El Consejo de Administración de la sociedad de capital Corporación Empresarial de Extremadura (CEX Capital) ha aprobado este año la inversión en tres empresas extremeñas. Son Enteco, Coveless Ingeniería y Brabura Grills.

La actividad de Enteco está centrada en la fabricación, impresión y comercialización de materiales rígidos y flexibles para el envasado de productos, principalmente en los sectores farmacéutico y alimentario. Con el respaldo de la CEX Capital, la empresa está trabajando en un importante crecimiento, tanto en facturación como en empleo, aumentando su plantilla de hasta 125 trabajadores en Navalmoral de la Mata, informa la sociedad de inversión.

Asimismo, Coveless Ingeniería es una empresa con sede en Badajoz y referente regional en el ámbito de la robótica industrial y la automatización. Gracias a la participación de CEX Capital, la compañía prevé duplicar su plantilla actual, en el marco de su estrategia de crecimiento y consolidación, impulsada por el respaldo de la Corporación.

Finalmente, Brabura Grills es una empresa especializada en el diseño y fabricación de barbacoas y cocinas de exterior de alta gama, con sede en Villafranca de los Barros. La Corporación ha adquirido una participación del 35% con el objetivo de respaldar sus planes de crecimiento, que contemplan un incremento de la facturación desde los 1,7 hasta los 5 millones de euros, así como la ampliación de su plantilla.

Desde su creación, la Corporación ha participado en 65 operaciones empresariales en la región, movilizando una inversión inducida superior a 1.000 millones de euros y generando más de 5.500 empleos directos. En 2025, las operaciones en curso suponen una inversión inducida de 65 millones de euros y la creación de 300 nuevos puestos de trabajo en distintas empresas extremeñas.

La Corporación Empresarial de Extremadura es una sociedad de inversión con capital mayoritariamente privado (más del 80%), orientada a fortalecer el tejido empresarial de la región. El 100% de su financiación proviene de las aportaciones de sus socios, lo que consolida un modelo de éxito único en España. CEX Entra en el accionariado de las empresas a las que apoyan para aportar liquidez, y luego desinvierten cuando estas alcanzan sus objetivos.

Constituida en 1992 bajo el auspicio de la Casa Real, entre sus accionistas se encuentran grupos empresariales líderes de ámbito nacional y regional, como Iberdrola, Junta de Extremadura, Unicaja, Ibercaja, Participaciones Trust, Cajalmendralejo, Banco Santander, Grupo Industrial CL, Caja Rural de Extremadura, Foresta Capital, Senpa, El Corte Inglés, Diego Hidalgo Schnur, CaixaBank, Telefónica, Campofrío, Endesa, Corporación Financiera Alba, Joca Ingeniería y Construcciones, Placonsa o Aon, entre otros.

En un comunicado, CEX Capital destaca el potencial de Extremadura como uno de los destinos más atractivos para la inversión empresarial en el suroeste europeo, gracias a factores como la amplia disponibilidad de suelo industrial, el acceso a la energía en condiciones competitivas y un marco de incentivos único en España.

Se añade que estos elementos sitúan a Extremadura en una posición privilegiada para la implantación y desarrollo de proyectos empresariales innovadores y sostenibles.

Como señala el presidente de CEX Capital, Agustín Delgado, «nuestra experiencia corrobora que invertir en Extremadura es una decisión empresarial de alto valor estratégico, ya que la región ofrece las condiciones idóneas para que las empresas crezcan, generen empleo cualificado y contribuyan a fortalecer la economía regional», recoge el citado comunicado.

«CEX Capital es testigo directo de esta realidad, porque todas las compañías que han contado con nuestro acompañamiento siguen creciendo con solidez y ampliando sus proyectos en Extremadura. Ese es el mejor indicador del dinamismo y la confianza que inspira nuestro territorio», añade Agustín Delgado.

La Corporación resalta que Extremadura está consolidando un entorno empresarial competitivo, con infraestructuras estratégicas como la Plataforma Logística del Suroeste Ibérico, una apuesta industrial en desarrollo y un marco de incentivos a la inversión que la posiciona como única región Objetivo 1 en España reconocida por la Unión Europea.

El presidente de CEX Capital recuerda que el modelo de la Corporación se basa en un acompañamiento integral a las empresas durante su fase de crecimiento y consolidación, para posteriormente reinvertir los recursos en nuevos proyectos que sigan impulsando el desarrollo económico y social de la región.

«Nuestro modelo es flexible, ágil y responsable. Apostamos por proyectos sólidos, con visión a largo plazo, que generen empleo, innovación y valor añadido en Extremadura. Esa es la esencia de CEX Capital y la base de su éxito durante más de tres décadas», subraya Delgado.

