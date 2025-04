Coronavirus : Vuelve a subir el número de ingresados por covid en Extremadura, que suma 1.500 casos

María Fernández Cáceres Martes, 17 de mayo 2022 | Actualizado 19/05/2022 15:31h. Comenta Compartir

El número de personas hospitalizadas por covid en Extremadura vuelve a subir después de una semana y media a la baja. Extremadura registra 138 pacientes ingresados en los hospitales extremeños (y no 135 como ha informó en principio el Ministerio de Sanidad este martes), once más que el pasado viernes. Del total, 2 están en cuidados intensivos (y no 6, como comunicó en un inicio Sanidad). A pesar del aumento, el porcentaje de camas ocupadas por enfermos de covid sigue siendo de los más bajos del país, con el 4,55% en agudos y el 1,10% en UCI. La media nacional está en 6,10% y 4,20%, respectivamente.

La región suma 1.526 casos más desde el viernes, de los que 980 corresponden a personas mayores de 60 años, según el Ministerio de Sanidad. Desde el pasado martes se han notificado 3.484 contagios, una cifra muy parecida a la semana anterior, cuando se contabilizaron 3.490.

Con estos datos, la tasa de incidencia acumulada se sitúa en 1.435 casos por cada 100.000 habitantes a los 14 días, es decir, un descenso de 56 puntos respecto al viernes, fecha del último informe. El índice a siete está en 707 a los siete, lo que supone 56 puntos menos.

Por tramos de edad, los que tienen entre 60 y 69 años registran una tasa de contagios a los 14 días de 1.104 casos; los que tienen entre 70 y 79, de 1.604; y los mayores de 80 años se sitúan en 1.804 casos.

El Ministerio de Sanidad también informa de las pruebas diagnósticas realizadas en mayores de 60 años. En Extremadura se han hecho 6.069 pruebas: 848 PCR y 5.221 test de antígenos. La positividad se sitúa en el 42%, diez puntos por encima de la media nacional.

Hay que recordar que la estrategia de vigilancia y control frente a la covid tras la fase aguda de la pandemia incluye casos notificados en situaciones específicas que incluyen fundamentalmente personas con criterios de vulnerabilidad o relacionadas con ámbitos vulnerables y las que precisan ingreso hospitalario y por tanto, no representan el total de infecciones por SARS-CoV-2.

España

A nivel nacional, la incidencia en los mayores cae y se sitúa en los 456 casos. Además, se comunican 52.112 nuevos casos, de los que 25.958 corresponden a mayores de 60 años. La incidencia se sitúa en 846 casos a los 14 días y en 410 casos a los 7 días. En los hospitales españoles hay 7.558 pacientes ingresados por covid, de los que 363 están en las UCI. La situación ha empeorado ligeramente, ya que la tasa de ocupación ha pasado del 5,80 al 6,10.

Temas

Extremadura

Coronavirus