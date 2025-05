Coordinadores de área del SES alertan de que la salud mental está saturada en Extremadura

La psiquiatra y coordinadora de Salud Mental del área de Cáceres, Julia García White, fue la primera en dar la voz de alarma. Avisaba ... de que el servicio está colapsado ante el aumento de la demanda y el déficit de personal tras una pandemia que ha evidenciado la grieta que ya existía. A ella se suman ahora otros coordinadores del SES, que aseguran que la situación es la misma en toda Exremadura.

«Hemos notado un incremento de consultas sobre todo de ansiedad y depresión derivados de situaciones que se han ido generando en la pandemia», apunta María Victoria Gómez Tomé, coordinadora de Salud Mental en el área de Plasencia.

«Estamos buscando soluciones con atención primaria para que la lista de espera no se haga más grande. Ahora mismo los casos de trastornos graves no están teniendo el seguimiento que deberían. Nos cuesta mucho llegar a todos», reconoce esta psiquiatra que, en sus 30 años de profesión, nunca había visto tanta demanda. «Desde que acabó el confinamiento, el incremento no ha parado y parece que no ha tocado techo», añade.

Pone cifras a sus palabras. «Hay días que tenemos 15 derivaciones y no somos capaces de darles salida con los profesionales que tenemos. Eso se va acumulando y se crea un tapón».

En Badajoz, la situación es similar. El coordinador del equipo de Salud Mental de Valdepasillas, Leopoldo Elvira, lo resume así: en los últimos 12 meses las primeras consultas de psiquiatría han pasado de atenderse en 30 días a hacerlo 120 de media, y las de psicología de 45 a 110. En el caso de los trastornos de conducta alimentaria, con una unidad específica, han pasado de 10 a 35 días.

Elvira detalla que en psiquiatría están pasando cinco meses entre la primera consulta de un paciente y la siguiente. En psicología rondan los dos meses.

En cuanto a las no programadas, que se producen por ejemplo cuando el paciente se encuentra muy mal o tiene un problema con el tratamiento y acude al centro de salud, Elvira asegura que «han aumentado de manera dramática». Si en mayo de 2019 eran 75 mensuales, ahora son 200.

«Detrás de esa demora hay un paciente con crisis de ansiedad o síntomas severos de depresión. No se nos puede olvidar que detrás de los números hay gente», matiza Elvira, que aclara que «esta situación de fragilidad de recursos en salud mental no es nueva y afecta a todos los equipos de la comunidad de Extremadura».

Matiza que «la pandemia ha hecho más visible un problema que ya era crónico». Ante eso, reconoce que los profesionales están «agotados, frustrados y con una cierta desesperanza aprendida».

Coinciden en que el incremento lo han notado sobre todo en la población infanto-juvenil y creen que seguirá subiendo

En la otra punta de la región, el panorama no es mejor. «Estamos saturados y desbordados. Si antes estábamos mal, ahora estamos peor. Desde hace seis meses las consultas de los equipos de salud mental casi se han duplicado, sobre todo las de psicología», afirma Luis Martín Recuero, coordinador del equipo de Salud Mental de Navalmoral de la Mata y presidente de la Asociación de Psiquiatría de Extremadura.

Dice que los pacientes esperan entre una consulta psicológica y la siguiente dos meses como mínimo en el caso del área de Navalmoral. «Hacer un tratamiento de psicoterapia con dos sesiones al año no tiene ningún sentido».

En los menores

«Las demanda en la población infanto-juvenil ha aumentado muchísimo, con trastornos alimentarios, trastornos de conducta, consumo de tóxicos y efectos autolíticos», añade. De hecho, da un dato. «La población infantil puede suponer un tercio de las consultas diarias», detalla Recuero.

Para que eso cambie, los especialistas defienden que el ratio de profesionales debe aumentar. Si la media europea se sitúa en 18 psicólogos clínicos por cada cien mil habitantes, en España es tan solo de seis, según un informe emitido por el Defensor del Pueblo.

Ese documento evidencia que la situación que están sacando a la luz los profesionales extremeños no solo sucede en esta región, sino que se extiende a todo el país. De hecho, Extremadura está entre las comunidades con más psicólogos por cien mil habitantes (8,3), por detrás de Navarra (10,2).

Sin embargo, es un dato al que los especialistas de esta región que trabajan en el SES no le dan credibilidad por lo que ven en su día a día. «En el área de Mérida, ahora solo hay un psicólogo porque hace meses que hay otro de baja. Eso es un profesional para 180.000 habitantes», afirma Virginia Gajardo, psiquiatra responsable del programa de atención a las fases iniciales de psicosis en el área de salud de Mérida.

Piden soluciones ante el déficit de personal, tanto de psiquiatras como de psicólogos clínicos en el servicio público

«Llevamos más de un año con menos profesionales de los que debería haber y el problema es que no se encuentran especialistas en paro, como psiquiatras, para cubrir los puestos vacantes», añade.

En Plasencia, más de lo mismo. «Ni se cubren bajas ni vacaciones. Hay una psiquiatra de baja y hemos solicitado cubrirla, pero no es un problema de no querer solucionarlo, es que no hay especialistas», comenta Gómez Tomé.

A Gajardo, cuando le preguntan por la salud mental en Extremadura, responde tajante. «Está saturada en toda la región. Las visitas a urgencias se han podido duplicar. También ha habido más ingresos de menores de edad. De 22 camas hemos llegado a tener cinco a la vez solo de menores», detalla Gajardo, que también pasa consulta privada. «Ahí también estamos desbordados, con lista de espera», comenta la psiquiatra.

Medidas del SES

Se trata de una realidad de la que son conscientes en el SES. De hecho, el consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha reconocido ya que el Plan de Acción 2021-2024 de Salud Mental que estará dotado con un total de 100 millones de euros y que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «debe ser complementado» por las comunidades autónomas.

Además, en un desayuno informativo organizado por este diario en octubre reconoció que hay que abordar la salud mental, una realidad que se ha agravado con la pandemia.

«La prevención del suicidio, el abordaje del trastorno mental grave, la implantación de más puntos de psicoterapia frente a los psicofármacos, la atención de los trastornos de conductas asociados a la discapacidad o la psicopediatría serán elementos nucleares de la reforma del sistema sanitario», anunció Vergeles.