«Me fui por los contratos que me hacía el SES; ahora trabajo en Burgos»

«El primer contrato que me ofrecieron en Extremadura fue de un mes en el centro de menores Marcelo Nessi de Badajoz, seguidamente estuve dos ... en el psiquiátrico de Mérida y luego en el paro hasta que me volvieron a llamar para las navidades en la UCI del Hospital Universitario de Badajoz. A partir de ahí nada y me fui de esta región por los contratos precarios que me ofrecían».

Lo cuenta Ana F., enfermera que terminó la carrera en el año 2019 y prefiere no dar su nombre completo porque dice que quiere «volver a trabajar en esta tierra y no verse perjudicada por su testimonio».

Ella pone voz a un colectivo que lleva durante años, tanto con el Gobierno socialista de Guillermo Fernández Vara como con el actual liderado por María Guardiola, padeciendo que les ofrezcan contratos que en algunos casos no pasan de los 15 días. Otros no superan la semana e incluso los hay de 24 horas, tal y como ya denunció el sindicato Satse y contó este diario.

Critican que pese a desear quedarse a trabajar en esta comunidad autónoma, tienen que salir fuera de ella en busca de estabilidad laboral. Y eso aunque se necesitan sanitarios.

De hecho, durante estas navidades y el mes de enero la bolsa de trabajo de enfermeros del SES se ha agotado y la Consejería de Salud incluso no ha podido cubrir algunos puestos en esta categoría.

Por ejemplo, han contratado a 419 enfermeros en Badajoz, pero no han sido suficientes, pues la Junta de Extremadura reconoce que algunos contratos no se han cubierto, aunque matiza que el servicio no se ha visto interrumpido. «Siempre hay bajas de muy corta duración, lo que dificulta su cobertura práctica», argumenta la Consejería de Salud.

Y precisamente de los trabajos de corta duración es de lo que se quejan los enfermeros. «Nunca me han contratado más de tres meses en Extremadura. Nos echan de esta tierra, aunque nos queremos quedar. Yo me fui por los contratos que me hacía el SES de enfermera; ahora estoy trabajando en Miranda de Ebro, en Burgos, y acabo de firmar un contrato de nueve meses», relata Ana.

Se muestra contenta porque eso le da cierta estabilidad después de acumular temporadas sin trabajo o contratos de poco tiempo. Antes de Burgos, pasó por Segovia porque le hicieron un contrato indefinido en un centro privado.

«Allí estuve hasta que me llamaron para empezar a trabajar en un centro de salud de Plasencia. Al ser la época de la covid me destinaron a una residencia de las que medicalizó el SES. Ahí también fueron tres meses. Luego me ofrecieron quedarme en centros de salud para todo el verano pero, eso sí, tenía que aceptar que los contratos fueran de 15 días, con lo que eso conlleva, sin vacaciones», recuerda Ana.

En septiembre de 2020 se acabaron los contratos por la covid, así que le llamaron de Talavera de la Reina (Toledo). Allí, en Castilla La Mancha, firmaba al menos por seis meses y estuvo trabajando en esa comunidad durante dos años.

Desde que finalizó la carrera universitaria, ha trabajado en tres comunidades autónomas del país y asegura que «la que peor condiciones ofrece es Extremadura».

Indica que actualmente «varias conocidas tienen contratos de lunes a viernes en el SES». Considera que «la gente ya no está dispuesta a aceptar cualquier cosa, así que se van a Castilla La Mancha, Madrid o Castilla y León».

Se trata de un problema que lleva sin solución desde hace años, aunque en 2022 el SES acordó con los sindicatos poner en marcha las denominadas plantillas horizonte, resultado de un análisis que concluyó que «hay que seguir creciendo en enfermería, en técnicos de cuidados auxiliares, fisioterapeutas o médicos».

Desde entonces, los sanitarios que suelen trabajar en el SES indican que hacen contratos de mayor duración, aunque los cortos y en distintos servicios siguen realizándose de manera habitual.

Noelia Pérez, una enfermera que terminó la carrera en 2009, trabaja ahora cubriendo una interinidad de larga duración, pero antes se tuvo que ir a Madrid. «Al finalizar los estudios me contrataron en el Hospital de Móstoles y estuve trabajando allí hasta 2012», cuenta. En ese tiempo, en Extremadura le ofrecían contratos en navidad o verano, hasta que pudo regresar a su tierra.

Quien no volvió fue Leonor Hernández. Nada más graduarse, en 2007, se fue a trabajar a un hospital privado de Tenerife en verano porque en Extremadura no le ofertaron contratos, según dice esta enfermera, que ahora tiene 37 años y trabaja en Madrid.

«Al regresar, en Extremadura me ofrecieron contratos de uno, dos o tres días en centros de salud de varias localidades de la provincia de Badajoz», recuerda esta enfermera, que harta de la situación hizo la maletas.

En Madrid también le hicieron contratos temporales, pero pudo encadenarlos para no dejar de trabajar hasta que en 2015 logró un puesto de un año en el Hospital Puerta de Hierro. Desde 2018 es interina y en 2022 tomó posesión de su plaza en el Hospital de La Princesa como enfermera.

El suyo es un claro ejemplo de una extremeña formada en esta región, pero que trabaja fuera por las condiciones laborales. «Yo nunca pensé en vivir en Madrid, pero los contratos que me ofrecieron eran precarios».