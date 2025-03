El SES contrata a 251 profesionales para reforzar una atención primaria saturada

Álvaro Rubio Cáceres Viernes, 24 de diciembre 2021, 07:45 | Actualizado 10:36h. Comenta Compartir

«La atención primaria de salud está sufriendo. Tiene una sobrecarga muy importante». Así lo reconoció este jueves el consejero de Sanidad, José María Vergeles, y ante eso ha anunciado que han procedido a contratar a 251 profesionales.

La mayoría de los contratos son de enfermería (85), de técnicos de cuidados auxiliares de enfermería (51) y de auxiliares administrativos (50). Además, han tirado de celadores y rastreadores para intentar contener la covid, que avanza con más de 2.000 contagios diarios.

En ese sentido, el Ejército también está realizando labores de rastreo. De momento, no están participando en el proceso de vacunación porque el operativo que tiene organizado el Servicio Extremeño de Salud (SES) con los equipos sanitarios es suficiente.

Estos contratos anunciados por el SES llegan en una sexta ola marcada por ómicron, que en unos días será la variante que predomine en esta comunidad, según avanzó Vergeles.

Eso, unido a que se produce con las celebraciones navideñas y que los extremeños quieren realizarse pruebas diagnósticas como medida de prevención, está haciendo que los centros de salud no den abasto.

«Las consultas están totalmente desbordadas ante la explosión de infecciones. Se multiplica cada día el número de positivos y todo el mundo quiere test o PCR para poder estar tranquilos dentro de lo que cabe en estas fiestas. Por otro lado, las farmacias están desabastecidas de antígenos y nosotros estamos haciendo lo que podemos», asegura el doctor Leandro Fernández, portavoz del Consejo Médico Extremeño de Atención Primaria (Comexap).

«Los teléfonos no paran de sonar, estamos duplicando las citas; hay miedo y una demanda brutal de pruebas» Leandro Fernández Portavoz del Consejo Médico Extremeño de Atención Primaria

Trabaja en un centro de salud de Zafra y dice que allí «los teléfonos no paran de sonar con personas preguntando qué hacer ante un familiar que ha dado positivo o cómo le pueden confirmar si tiene la infección tras realizarse un antígeno». Siente que entre la población «hay miedo y una demanda brutal de pruebas».

Dice que «la centralita de los administrativos está colapsada y tras intentar contactar varias veces con el centro, la gente se presenta allí solicitando que les vean». Comenta que el problema es que «ya no pueden dar más citas porque duplican y triplican las habituales».

Fernández lamenta la falta de personal. «En el centro de salud hay lo mismo que había. Dicen que no hay médicos para reforzar y posiblemente sea así, pero hay mucha necesidad de otros profesionales también. Es algo que sucede en la mayoría de los consultorios», se queja el portavoz de Comexap, plataforma que agrupa a representantes de los colegios de facultativos extremeños, sociedades científicas y el sindicato médico. «Todos coinciden en que el sistema está desbordado. Ha habido falta de previsión porque pensaban que esta ola no iba a ser tan intensa. Ahora ya se han dado cuenta de que nos ha caído encima en una semana», añade Fernández.

Sobrercarga en Urgencias

En la provincia de Cáceres sucede lo mismo. «Ya habíamos dicho que diez días después del puente de diciembre se incrementaría el número de casos. Se han hecho reuniones familiares sin guardar las medidas de seguridad y eso es lo que estamos viendo ahora. Es más, no hemos tocado techo», asegura el presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, Carlos Arjona.

«La cuerda se ha tensado demasiado y la atención primaria no puede asumirlo, está desbordada» Carlos Arjona Presidente del Colegio de Médicos de Cáceres

Considera que «la cuerda se ha tensado demasiado y ha llegado un momento en el que la atención primaria no puede asumir lo que se le ha venido encima. Se están sobrecargando los servicios de urgencias de los hospitales. La gente, al ver que no puede contactar con los centros de salud, va directamente a urgencias. En algunos casos simplemente para decir que se han hecho un test de antígenos y es positivo». Ante eso, Arjona pide que no vayan porque eso puede poner en peligro más el sistema sanitario.

«Tienen que acudir a la atención primaria, pero para darles respuesta necesitamos refuerzos. Sabemos que no hay médicos en la comunidad, pero sí se puede reforzar con más enfermeros», comenta el presidente del Colegio de Médicos cacereño.

Pone un ejemplo de su día a día. «Si antes veíamos 30 consultas ahora vemos 60. El problema es que ya no es posible llegar a más. De ellas, el 50% son solo de covid en estos momentos. Estamos dedicando el mínimo tiempo a los pacientes», reconoce.

Ante esta saturación, el SES asegura que para las sustituciones de Navidad por vacaciones y festivos, los centros mantienen el funcionamiento normal con dos tercios de la plantilla trabajando.

En estas fechas, a eso se suman los profesionales que trabajan en los cribados masivos que ha puesto en marcha el SES esta semana y el personal encargado de la vacunación.

Récord de pruebas diagnósticas de toda la pandemia El Servicio Extremeño de Salud asegura que en los últimos tres días ha realizado 28.847 pruebas para detectar casos positivos en coronavirus ante el incremento de contagios. Se trata de un dato que el consejero de Sanidad, José María Vergeles, calificó como «el máximo histórico de pruebas realizadas a lo largo de toda la pandemia». Precisamente esta semana empezó con el desabastecimiento de test de antígenos en las farmacias de la comunidad autónoma y el SES ha ido estableciendo cribados masivos en varias localidades de Extremadura como Badajoz, Cáceres, Azuaga o Zafra.