Contrabando de zapatillas en Extremadura

El jueves estuve en la sede de la Asociación de Vecinos Santa Marina de Badajoz hablando sobre la Raya. Conté anécdotas de contrabandistas que resultan ... divertidas y gustan mucho en estas charlas. Por ejemplo, la del contrabandista que pasaba todos los días una bicicleta cargada de arena. Cuando la Guardia Civil se mosqueaba y le preguntaba por la razón de tanto trasiego transfronterizo, él respondía que iba a por tierra para sus macetas hasta que se descubrió que lo que verdaderamente hacía era contrabando de bicicletas. O la historia de los burros enseñados, a los que los contrabandistas molían a palos disfrazados de guardiñas y de carabineros, luego los enseñaban a ir de Portugal a España, los cargaban de café y en cuanto veían un guardia o un carabinero, salían trotando despavoridos y no había manera de echarles el guante.

Estas anécdotas se repiten a lo largo de la frontera. La de la bici me la contaron hace tiempo en Valencia de Alcántara, pero años después la recogieron los autores del libro 'Fariña' y la situaron en la frontera de Galicia. En cuanto a la de los burros, me la contaron en el pueblo portugués de Tourem, frente al Coto Mixto de Ourense, pero también en Valverde del Fresno. Precisamente en Valverde del Fresno he descubierto otra anécdota de 'contras' recogida en una antología de relatos cortos escritos en A Fala por escolares de Valverde, Eljas y San Martín de Trevejo. La mayor parte de los relatos los recogieron los escolares de boca de sus abuelos.

La historia de contrabando sucedió en 1955 en Valverde del Fresno, la escribió Daniel Estévez cuando tenía 12 años y se la contó Jenaro Téllez, su abuelo, que, trabajando como dependiente en la tienda de Santos Fernández, vendía cada día todo tipo de mercancía a los portugueses. En una ocasión, vino un cliente de Viseu que se interesó por unas zapatillas que vendía el señor Fernández y eran muy solicitadas en Portugal. Las vio, se las probó e hizo un pedido de nada más y nada menos que 630 pares.

Pero a ver cómo pasaba aquella mercancía por la frontera sin que la pillaran la Guardia Nacional Republicana ni la Guardia Civil. El caso es que Jenaro, el abuelo del niño escritor, preparó diez 'carregus' (paquetes que transportaban las caballerías) y en cada uno metió 63 pares de zapatillas, pero urdió un plan muy astuto: metió solo zapatillas de un solo pie. En cinco 'carregus' iban las zapatillas del pie derecho y en otros cinco, las del pie izquierdo. Y partieron, en noches diferentes, dos expediciones de mulos hacia Portugal. La del pie derecho cruzó la frontera sin incidentes, pero la del pie izquierdo fue descubierta e incautada la mercancía.

Y aquí está el truco de las zapatillas de un solo pie. Porque los cinco 'carregus' fueron subastados, como se hacía siempre con los alijos de los contrabandistas, ¿pero quién iba a pujar un escudo por 630 zapatillas del pie izquierdo? Pues solo el comerciante de Viseu que ya tenía en su tienda las 630 del pie derecho. Pagó cuatro patacones y así acabó esta historia de contrabandistas ingeniosos.

Leyendo esta antología de relatos escritos en A Fala, se descubren curiosidades como que en Valverde había una importante fábrica de mantas hasta que la explosión de una caldera acabó con la industria o la existencia de una piedra llamada U Barrocu Campanina parecida al Santo dos Croques de la Catedral de Compostela. Hay que dar tres cabezazos contra la piedra y pedir tres deseos. En Compostela, los concede el apóstol Santiago. En Valverde, según cuenta Raúl Guerrero, autor del relato recogido de boca de su abuelo Alfredo, sube el nivel: los deseos los concede el Espíritu Santo.