HOY LO CONTÓ EL 18 DE AGOSTO DE 1986 La tragedia de un marroquí en tierras extremeñas ALBA BARANDA BADAJOZ. Sábado, 18 agosto 2018, 09:22

Abdelmjid Bakhti conoció tierras extremeñas por un desagradable capricho del destino. Si aquel trágico accidente no hubiera tenido lugar en el año 1986, este marroquí habría pasado por las carreteras de la región como un turista más. Pero desde ese momento, su vida y su recuerdo, siempre quedarán ligados a Fuente de Cantos.

Este vecino de Tánger narraba su dramática historia en primera persona en las páginas de este periódico un 18 de agosto. Aunque subdirector de la empresa municipal de transporte público, confesaba que su verdadera vocación era la de periodista, concretamente en el ámbito deportivo. Por lo que su accidente quedó perfectamente desarrollado, pareciendo más bien un triste microrrelato.

Abdelmjid, un «súbdito marroquí», como él se definía, amaba viajar y solía venir a España dos veces al año: en las rebajas de enero y de agosto. Pero no solo este tipo de viajes consumistas le ocupaban la agenda, también turisteó por varios países europeos como Holanda, Alemania, Inglaterra, Francia, Bélgica y Portugal. Este último le quedó tan buenas sensaciones que estaba decidido a repetir destino en algún momento.

Pero las vacaciones del 86 estaban ya cerradas: esta familia tan cosmopolita iría a Bélgica y Holanda. Sin embargo, a última hora, el jefe de la esposa de Abdel no le dio permiso para viajar, puesto que trabajaba en una asesoría y era tal la carga de sociedades que gestionaba que no podía prescindir de ella. Así que ese viaje quedó anulado y Abdelmjid intentó volar hacia París con su hija, pero por circunstancias que no cuenta en su escrito, tampoco llegó a buen término esa excursión.

El marroquí, ya resignado a pasar las vacaciones en las playas de Tánger, recibió una oferta de última hora que le cuadraba muy bien con su deseo de regresar a Portugal; su hermano le propuso un viaje relámpago a Lisboa. Y aceptó encantado, sin saber lo que le depararía ese trayecto.

Y así, Abdel con sus dos hijos, su mujer, su hermano y su cuñada, llegaron en ferry hasta Algeciras y allí enfilaron hacia Sevilla. Antes de llegar a la capital andaluza comenzaron los percances en el coche y es que, en un par de ocasiones, se les rompió el portaequipajes, teniendo que emplear varias horas para arreglarlo, según explicaba en su texto.

Debido a la pérdida de tiempo decidieron pernoctar en Sevilla y descansar un poco antes de continuar al siguiente día. «Mi mujer, por primera vez en su vida, decidió cambiar su sitio con el de mi hermano y se sentó atrás con los niños y mi cuñada», relataba detalladamente el autor.

Dos kilómetros después de haber pasado la localidad pacense de Fuente de Cantos, «a solo noventa kilómetros de Badajoz, cuando más recta era la carretera, con buena visibilidad y sin tráfico intenso, estalló un neumático», escribía el marroquí, que no duda en comentar que las ruedas eran del año anterior y que le había realizado una revisión completa a su vehículo antes de emprender el viaje.

«Pero la voluntad divina se empeñó en no tenerlo en cuenta», lamentaba Abdel. Tras el reventón, su coche impactó contra otro que venía «a gran velocidad». El accidente «fue tan enorme y tan mortífero» que en él fallecieron en el acto su mujer Fátima de 37 años y su cuñada Latifa de 23. Además, su hermano tuvo una luxación de vértebras cervicales y hematomas múltiples, y su hijo de nueve años resultó 'menos grave' con dos fracturas de clavícula y fémur. La que salió peor herida fue la pequeña Dalila, de trece años. Fue trasladada en estado crítico al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde falleció al día siguiente, a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico, con contusión cerebral y hemorragia.

Ahí empezó la encrucijada de Adbdel. Un viaje que prometía grandes vivencias resultó ser letal. Además, él no sufrió ni un solo rasguño, por lo que su sentimiento de culpabilidad era aún mayor. Debido al vuelco, el coche empezó a arder, por lo que no pudo rescatar ninguna de sus pertenencias; tan solo 400 pesetas que guardaba en el bolsillo.

Mientras el bloqueo le hacía contemplar el panorama tan desolador, Abdel observó «a un hombre todo vestido de negro de rodillas frente a mi mujer y mi cuñada». Se trataba de Pedro Alcántara Núñez, el párroco de aquel entonces de Fuente de Cantos. El periodista marroquí se deshacía en palabras de agradecimiento hacia este cura, que lo ayudó no solo psicológicamente a digerir este mal trago, sino también económicamente. Terminaba su texto mencionando y agradeciendo a los extremeños, a los que define como «gente buena por encima de nacionalidades y falsas ideologías».