Ayer lunes, las calles de Cáceres estaban imposibles y sospecho que en las de Badajoz pasaba lo mismo. Cientos de ciudadanos parados, ocupando las aceras ... y contándose el veraneo. Contarse el veraneo es una actividad muy propia de estas fechas. Se encuentran los colegas, los amigos, los vecinos en plena calle, se saludan, muac, muac, y surge la inevitable pregunta: «¿Habéis salido?». Y la esperada respuesta: «Pues sí, unos diinas, para desconectar más que nada». Que va sucedida de una educada reciprocidad de pregunta: «¿Y vosotros?», y respuesta: «Pues sí, también para desconectar».

Hasta ahí, todo correcto, aseado y protocolario. La complicación llega cuando no somos capaces de dejar el saludo en el protocolo y empezamos a contarnos las respectivas desconexiones. Es ahí cuando se produce un verdadero problema de orden público que provoca embotellamientos en las aceras, atascos en las esquinas y conversaciones multitudinarias en los semáforos, cuando los unos esperan a los otros y el intercambio de veraneos entorpece la circulación peatonal.

Las capitales extremeñas, estos días, son una aglomeración absoluta, un tapón perfecto que cierra el paso y paraliza la actividad laboral. no sé qué sucede en los veraneos para que resulte más divertido contarlos que vivirlos. Se narran las vicisitudes con tal empeño que, si escuchas al azar, crees que el grupo que tapona la esquina ha estado en el Amazonas luchando contra caimanes y y serpientes venenosas cuando resulta que lo único que sucedió fue que había mosquitos en la terraza y una cucaracha en el apartamento.

Cuando en el Fuero de Cáceres se dictaminó que se multaría a los ciudadanos que no se saludaran por la calle, los legisladores medievales no tuvieron en cuenta que, con el paso de los siglos, se inventaría el veraneo, los cacereños seguirían saludándose, por costumbre foral y miedo a la multa, y una norma del siglo XIII devendría en catástrofe ocho siglos después.

¿Por qué cuando nos contamos el veraneo, entramos en trance? Es como si fuéramos derviches que, en lugar de girar hipnotizados alrededor de nosotros mismos, giráramos sin cesar, una y otra vez, alrededor de una narración. ¿Cómo es posible que no nos cansemos de contarlo? Si a mediodía ya hemos narrado siete veces los episodios de la cucaracha, del sablazo en el chiringuito, de las medusas asesinas, del tiburón de Isla Canela... Pero nos da lo mismo, lo contamos una y otra vez sin agotarnos y, transidos y absortos, no reparamos en que hemos salido a las diez a tomar café, son las doce y seguimos en la calle, de grupo en grupo, contando nuestro veraneo y escuchando el de los otros.

Lo más sorprendente de esta reciprocidad oral es que nadie escucha a nadie. Es decir, participamos en un intercambio de desahogos en el que tú te sientes bien contando lo tuyo y él se siente bien contando lo suyo, pero ni tú te has enterado de lo suyo ni él se ha enterado de lo tuyo. Esto de contar el veraneo es mucho de hablar por hablar, pero poco de escuchar.

Unas amigas, que han estado este agosto en Austria, comentaban escandalizadas que, en Viena, en Salzburgo y en Insbruck, las aceras son para ir de un sitio a otro a hacer recados, visitas o trabajos, pero no para quedarse a charlar y si lo haces, los austriacos te bufan en austriaco y no te enteras de lo que dicen, pero se traduce perfectamente: «No entorpezcan el paso porque las aceras son para trasladarse, no para detenerse». ¡Qué envidia me dan los austriacos! Fundamentalmente porque yo no he ido de veraneo y no tengo nada que contar, solo me cuentan.