El SES contará con un plan especial para reducir la lista de espera sanitaria

El Servicio Extremeño de Salud contará con un plan especial para combatir el aumento de la lista de espera para operarse debido a los efectos de la pandemia de covid. Será una de las novedades que se incluirá en los Presupuestos autonómicos del próximo año tras el acuerdo alcanzado por el PSOE con Ciudadanos y Unidas por Extremadura, aunque el alcance de esta medida será menor de lo que deseaban los dos grupos de la oposición, ya que apenas contará con 300.000 euros.

La Asamblea de Extremadura acogió este miércoles la primera de las dos jornadas dedicadas al proyecto de cuentas de la Junta para el próximo año. Marcado por las medidas sanitarias y las ausencias por covid, se celebró un pleno de casi trece horas en el que se debatieron las 1.214 enmiendas que permanecían vivas. Hoy tendrá lugar la votación del texto final, que será aprobado gracias a la mayoría absoluta del PSOE. Los Presupuestos de 2022 entrarán en vigor el 1 de enero.

Esa mayoría absoluta condiciona cualquier iniciativa parlamentaria, y no iba a ser menos con la ley que marca las líneas maestras de funcionamiento del Gobierno regional. El PSOE no necesita el apoyo de ningún grupo para aprobar las cuentas y por tanto tampoco tiene por qué incorporar las enmiendas de la oposición. Pero eso no impide que tienda la mano al resto de partidos para tratar de recabar apoyos en la votación de hoy.

Aún así, esa mayoría también le permite dosificar ese diálogo. Como muestra, en el debate se puso de manifiesto la intención del PSOE de castigar al PP por presentar una enmienda de totalidad al proyecto de Presupuestos. Algo en lo que los populares estuvieron acompañados por Ciudadanos. Sin embargo, el Grupo Socialista se mostró más abierto a las propuestas de la formación naranja.

Las cuentas también incorporan una partida de 50.000 euros para la segunda fase del nuevo Hospital de Cáceres

Así se puso de manifiesto en las transaccionales, que son las enmiendas que modifican otras enmiendas. Las ofertas del PSOE solo afectaron a dos propuestas del PP por las cuarenta de Unidas por Extremadura (23) y Ciudadanos (17). A estas se sumarán aquellas que sean aprobadas con su texto original, aunque por lo general no suponen grandes cambios.

Entre las transaccionales del PSOE destaca el plan para combatir la lista de espera, aunque con menos ambición de la deseada por los grupos proponentes. Unidas por Extremadura pedía destinar 34 millones para refuerzo de personal en atención primaria y especializada, mientras que Ciudadanos reclamaba 2 millones. Finalmente se quedó en 300.000 y solo para hospitales.

Asimismo, el PSOE aceptó incorporar a las cuentas una partida para la segunda fase del Hospital de Cáceres, que será financiado con el nuevo programa operativo europeo 2021-2027. Pero solo con 50.000 euros para redactar el proyecto, no los 6 millones que pedía Ciudadanos.

Agricultura y empleo

Junto a esto, el PSOE pactó destinar 3 millones más a reestructuración del viñedo, como pedía Ciudadanos, y 2 millones al sector resinero, como reclamaba Unidas por Extremadura.

También se acordó dedicar 1 millón de euros más a empleo joven, como proponía la coalición formada por Podemos, IU y Extremeños, con lo que esta partida pasará a contar con 4 millones de euros el próximo año. Por último, el PSOE transaccionó enmiendas de Unidas por Extremadura y Ciudadanos para contar con 300.000 euros más para la compra de viviendas vacías en cascos urbanos y entornos rurales.