Primeras tensiones en la renovación del PP de cara a las elecciones municipales

El Partido Popular ya ha puesto en marcha su renovación de cara a las elecciones municipales de mayo de 2023. Esto inevitablemente da lugar a ... las primeras fricciones toda vez que la nueva dirección ya no cuenta con algunos políticos veteranos en el partido, de lo cual han empezado a tener noticia a siete meses de los comicios.

La decisión del excalcalde de Olivenza, Bernardino Píriz, de alejarse del PP expresada este jueves (seguirá afiliado, ha matizado este viernes en las redes) porque se siente «desmotivado y desilusionado», ha sido el primer aviso ante una actualización de nombres que acaba de comenzar. Su desvinculación tampoco ha supuesto un quebradero de cabeza en el partido, que le comunicó hace varias semanas que no contaban con él para las elecciones municipales de 2023. «A Berna le damos las gracias por el trabajo que ha hecho, pero hemos llegado a un tiempo en que hay que cambiar caras», apuntó ayer Manuel Naharro, presidente provincial del PP, quien dará a conocer al nuevo candidato oliventino el próximo jueves, día 20.

De cara a elegir quiénes encabezan las listas electorales, una de las premisas es que aquellos que hayan sido alcaldes y luego hayan pasado a la oposición no tendrán más oportunidades, según fuentes del PP. Naharro lo niega y prefiere estudiar caso por caso, dice.

Además de Píriz en Olivenza, donde gobernó de 2011 y 2015, se encuentra en una situación parecida José García Lobato, alcalde de Almendralejo entre 2011 y 2019 y que ese año pasó a ser concejal en la oposición. En este caso ocurre que su imagen ha quedado entredicho desde que hace un año el juez instructor del caso Púnica propuso juzgar al exalcalde del PP por presunta revelación de información reservada. Con todo, Naharro no lo consideró desahuciado en el partido, según señaló ayer.

El PP en la región se encuentra en estos momentos en un proceso de renovación desde que en julio de este año la cacereña María Guardiola tomara el mando relevando a José Antonio Monago en la presidencia del partido. Igualmente, en julio de 2021 la ejecutiva provincial de Badajoz cambió de manos de Francisco J. Fragoso a Manuel Naharro, no así en Cáceres donde Laureano León continúa al frente.

Con estos cambios recientes y unas elecciones en siete meses, en algunas localidades toca actualizar equipos y perfilar candidatos que necesitan darse a conocer en su población. «En el caso de que se encuentren gobernando no hay discusión si la persona decida seguir, otra cosa es que habiendo sido alcalde hayas perdido porque es muy difícil volver a contar con la confianza de los vecinos», indican miembros del PP.

Por lo anterior, todo apunta a que Plasencia (FernandoPizarro) o Coria (José Manuel García Ballestero) en la provincia de Cáceres; o Azuaga (Natividad Fuentes), Fuente del Maestre (Juan Antonio Barrios) o Fuente de Cantos (Carmen Pagador) en la de Badajoz, donde hoy gobierna el PP, apostarán por sus alcaldes y alcaldesas para revalidar sus mayorías.

Por otro lado, también ha ocurrido que en los últimos meses se han renovado juntas locales en muchos pueblos y esto suele ser la antesala para convertirse en candidato.

En Jerez de los Caballeros, por ejemplo, Francisca Rosa es ahora líder de la oposición. Además, ella fue alcaldesa de 2011 a 2015 y en 2019 consiguió renovar mandato por la mínima hasta que una moción de censura la apeó como primera edil en enero de 2021. Paralelamente, Raúl Gordillo, un joven procedente de Nuevas Generaciones, está al frente del partido en esta localidad pacense desde el pasado mes de mayo, por lo que previsiblemente será el candidato en mayo de 2023.

Igualmente, en Montijo Javier Cienfuegos se puso al frente de la junta local el pasado mes de marzo relevando al exalcalde Alfonso Pantoja, por lo que todo apunta a que será el candidato. La diferencia con Gordillo es que este no es concejal como el de Jerez sino diputado autonómico.

También en marzo hubo un relevo en Llerena, donde Daniel Lara será el nuevo candidato y le toma el relevo a Pilar Medina, que fue candidata en 2019 y había liderado la oposición hasta ahora. No obstante, Naharro considera que se puede presidir la junta local y no ser candidato a la alcaldía, una bicefalia que él recuerda que se ha producido en su pueblo, Valencia del Mombuey, Zafra o Salvatierra, si bien en estos dos munipios no gobiernan.

En el Partido Popular es la junta electoral nacional quien decide los candidatos para Badajoz, Cáceres y Mérida, siempre con las recomendaciones del comité regional, que también actúa en los pueblos de más de 20.000 habitantes. Del resto se encargan los comités electorales provinciales y el sondeo para encontrar al candidato ideal ya ha comenzado. De hecho, a quien está haciendo buena labor de oposición se le respetaría su deseo de optar a la alcaldía.

En el caso de las tres principales poblaciones aún están por confirmarse las candidaturas de Antonio Cavacasillas en Badajoz, de Rafael Mateos en Cáceres y en el caso de Mérida todo apunta a Miguel Valdés por ser quien preside la gestora actual tras la salida de Pedro Acedo.