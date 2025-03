Con 23 años, Jorge Díaz se marchó de su localidad natal, Medellín, porque había un pensamiento que no dejaba de rondar por su cabeza: « ... Cuando me dé cuenta, llevo aquí 30 años y no he salido del pueblo». Entonces, trabajaba en la panadería familiar, que hoy está a punto de cumplir cien años. Y, pese a que el atractivo físico de aquel joven llamaba la atención, pocos podían imaginar que su futuro estaba en la moda. Pero la pasarela llamó a su puerta gracias a un amigo y llegaron los primeros certámenes de belleza, incluso a nivel nacional. «En uno se me dio bastante bien, quedé primer finalista», recuerda con su habitual naturalidad el que fuera ganador de 'Supervivientes' en 2016.

Este conocido programa fue la llave de un futuro del que ahora disfruta, paradójicamente, lejos de la televisión. Pero antes de esa aventura de telerrealidad, Jorge tuvo que dar otros pasos por la vida real. «Ganar aquel certamen de belleza no me abrió ninguna puerta en moda, pero sí me dio confianza», dice sobre aquel momento que le llevó a probar suerte en Madrid, «quería ver cómo era realmente esto de la moda y cuánto dinero se podía ganar».

Se fue, cuenta, con una mano delante y otra detrás, «pero sabiendo que tenía aquí mi familia por si algo me iba mal». La pasarela se convirtió entonces en su hábitat natural y después de Madrid llegó Milán, alternando ambas ciudades durante un año. «Fue allí, en un desfile, cuando conocí a la persona adecuada en el momento adecuado; la que me abrió las puertas para ir a Supervivientes».

Próximo destino: Honduras. Y de la pasarela a una isla con personajes de lo más variopintos. Desde la también finalista Yola Berrocal al primer expulsado, El Dioni. También pasarían por aquella edición rostros televisivos como los de Mila Ximénez, fallecida en 2021, Suso Álvarez, Carla Barber, Víctor Sandoval o Yurena. «Sin esperar nada, gané a todos los famosos y me llevé un premio bastante gordo», rememora sobre aquella aventura de 83 días en los que nunca fue nominado.

De esa experiencia, sin entrar en detalles, guarda un buen recuerdo. «Pero si se mira en detalle, sí que hubo momentos malos», confiesa, «llevaba muy mal lo de no comer; tampoco me vino bien el entrar anónimo y salir siendo conocido, que no podía ni ir al supermercado». Guarda recuerdos, mejores o peores, de sus compañeros, «pero aún me llevo bastante bien con algunos». Su paso por 'Supervivientes' también le hizo alejarse de la televisión y es que, insiste, «tengo muy claro, al 200%, que no me gustaría llevar esa vida para siempre».

Con una barba desaliñada y excesivamente delgado, el 'desconocido' Jorge Díaz se proclamó ganador de 'Supervivientes' 2016 con el 56% de los votos. Ocho años después, el programa apostó en este 2024 por una edición 'All Stars' y eran muchos los que esperaban su regreso. «Es la pregunta que más me han hecho estos últimos meses con diferencia de la segunda», responde entre risas, «hubo contactos para volver, pero no me apetecía porque se podía estropear el equilibrio que tengo ahora; podía pasar de todo, escapar bien o no y prefería la estabilidad que tengo ahora mismo, no quería arriesgarme».

No quería volver a una isla de la que, en cualquier caso, no se alejó del todo. De regreso a Medellín y con ese buen pellizco económico del concurso, abrió La Palapa, utilizando para su negocio hostelero el nombre de esa icónica estructura de 'Supervivientes'. «Al principio fue difícil, como en todos los negocios, pero ya llevamos más de 7 años y tenemos experiencia», explica sobre este establecimiento a orillas del Guadiana a su paso por su Medellín natal.

«Estoy en una etapa de mi vida en la que tengo un poco de todo, sin tener mucho de nada; la familia tiene salud, el negocio va bien, tengo algo de dinero y tiempo libre», afirma sobre ese equilibrio que no quería perder volviendo a 'Supervivientes'. Todo después de pasar por épocas en las que no era así: «Tenía poco dinero y mucho tiempo libre, otras veces he tenido más dinero y muy poco tiempo libre. Ahora la balanza se ha equilibrado».

Diez años después, aquel joven que salió del pueblo ya lo mira, de regreso, con otros ojos. «El salir me hizo valorar lo que tenía, ahora aprecio mucho más mi pueblo y sigo viajando muchísimo, pero donde estoy más a gusto es en Medellín».