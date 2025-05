El consumo de pan en la región cae el 70 por ciento en veinte años

Mabel Carmona, nutricionista: «El pan para el desayuno y en bocadillo, no a todas horas»

Mabel Carmona, de Clinis. HOY

¿El pan es bueno o malo? Como casi con todo, lo perjudicial es el abuso o mal uso. Este es el punto de partida del razonamiento de la nutricionista Mabel Carmona, con 24 años de experiencia y responsable de la clínica Clinis en Badajoz. Su opinión es que el pan tiene cosas buenas, pero hay que considerarlo como un alimento independiente, no como acompañamiento en todas las comidas.

«El pan es un alimento maravilloso, rico en nutrientes con un alto contenido en hidratos de carbono. Lo que hay es que moderar su consumo y considerarlo como un alimento independiente. El problema es que existe en España la costumbre de comerlo varias veces al día. No hay más que recordar cuando nuestras madres nos repetían 'el pan siempre en la otra mano', pero eso es un error».

Para Carmona, el consumo de pan hay que limitarlo. «El pan es extraordinario para el desayuno y para hacer un bocadillo en la merienda o en una cena, pero ya está. No debe servir para acompañar todas las comidas», explica esta nutricionista pacen e.

Con todo, por su experiencia pasando consulta ha notado en la sociedad un cambio de hábito. «Hasta hace diez años todo el mundo consumía pan a diario y cuando les planteabas un cambio de hábito decían que no. Sin embargo, hoy día ese hábito no es tan fuerte. Yo les digo que es un alimento bueno pero hay que irlo reduciendo. Además, no es difícil porque ya no es habitual ver a una señora yendo a casa con el pan debajo del brazo. Lo habitual es tenerlo congelado». Ante la pregunta si congelar el pan hace que este pierda propiedades o empeore su calidad, la responsable de Clinis contesta que «el pan bien congelado, esto es, sin romper la cadena de frío, no pierde ninguna propiedad».