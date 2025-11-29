Construir vivienda pública y reducir los tiempos de espera en Sanidad centran el programa electoral del PSOE

Arropado en el escenario por seis extremeños compareció Miguel Ángel Gallardo, secretario general del PSOE de Extremadura y candidato a la Presidencia de la Junta, ... en la mañana de este sábado para presentar el programa electoral con el que los socialistas concurren a la cita con las urnas el 21-D. «No es un listado de promesas: es un contrato de dignidad con la Extremadura real», ha declarado.

Sanidad, educación, igualdad, sector primario y vivienda pública fueron algunas de las bases de las promesas que ha realizado el candidato socialista. Antes de que Gallardo iniciara su intervención, y después de un vídeo que ha repasado algunas de las aportaciones a la sociedad de anteriores gobiernos del PSOE en la región, participaron en el acto Rocío, una ganadera de 36 años; José Luis, que ejerce como médico de familia; Alicia, técnica en igualdad; Isaac, alcalde de Medina de las Torres con 24 años; Soledad que trabaja como profesora, y Pablo, un joven extremeño que vive en Madrid.

Ellos relataron sus experiencias laborales y fue a ellos a quienes Gallardo fue dirigiendo su intervención para desgranar las propuestas de su formación política en las diferentes de cara a la próxima legislatura en la región.

«Vamos a blindar por ley el acceso universal a la sanidad, a la educación y a los cuidados» Miguel Ángel Gallardo Candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta

Una de las promesas que efectuó el candidato socialista si preside la Junta de Extremadura después del 21-D fue la contribuir a atajar la crisis de la vivienda con la construcción de mil inmuebles en suelo público que se venderían a un precio de 90.000 euros. «Ya lo hicimos», ha dicho Gallardo en referencia a los PIR construidos hace varios años en la región. «El resultado fueron barrios jóvenes», ha insistido.

Pero no es la única propuesta que recoge el programa del PSOE para el sector inmobiliario extremeño, también ha asegurado que se rehabilitarán 5.000 viviendas en entornos rurales.

El candidato socialista ha prometido una 'Carta extremeña del Bienestar' para «blindar por ley el acceso universal a la sanidad, a la educación y a los cuidados» y una ley que recoja los estándares mínimos obligatorios a cumplir en tiempos de espera en sanidad y cuidados y ratios en vivienda y en educación.

Con especial detalle ha repasado Gallardo sus propuestas para reducir los tiempos de espera en Sanidad y Dependencia. «Máximo 180 días para una cirugía; 60 días en consultas externas y 30 días en pruebas complementarias», ha afirmado. Igualmente ha señalado que las citas para atención primaria se concederán en un máximo de 48 horas y que las valoraciones de dependencia se harán en menos de 180 días. «Reforzaremos equipos y digitalizaremos expedientes», ha explicado.

En esa misma línea ha propuesto un pacto por la salud mental: «un acuerdo que reunirá a familias, profesionales y administración para afrontar de forma integrada un problema que no puede seguir sin respuesta».

En su intervención, en el acto desarrollado en el Centro Cultural La Antigua de Mérida, el líder socialista también ha denunciado la política de chinchetas que aplica en su opinión el Gobierno de María Guardiola.

547 medidas

El programa, de 547 medidas, también incluye una Ley del Tiempo y la Conciliación, una nueva Agenda Extremeña contra las Violencias Machistas y ampliación del cribado de cáncer de mama.

En educación, Gallardo se ha comprometido a avanzar en la universalización progresiva de la educación pública 0-3 años, con la creación de 3.000 nuevas plazas. También ha defendido la necesidad de que el transporte escolar se convierta en un servicio esencial y ha hecho un guiño a los docentes y con la equiparación salarial garantizando una subida de 200 euros al mes en las nóminas de maestros y profesores desde el 1 de enero de 2026.

Para el sector primario ha anunciado cambios normativos para acabar con exclusiones injustas en las ayudas a jóvenes agricultores y ha prometido la creación de una Ventanilla Única del Autónomo, tanto presencial como digital, destinada a centralizar trámites, asesoramiento, gestión de ayudas y acompañamiento integral. Asimismo, ha detallado que «se impulsarán incentivos fiscales dirigidos a nuevos autónomos».

En cuanto a las políticas municipalistas, Gallardo se ha referido a la aprobación del denominado Mapa de Igualdad Territorial, una red de transporte intercomarcal y un Fondo de Innovación Municipal, dotado con no menos de 40 millones de euros cada año.