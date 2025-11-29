HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Miguel Ángel Gallardo en un momento de su intervención. Hoy
21-D | Elecciones en Extremadura

Construir vivienda pública y reducir los tiempos de espera en Sanidad centran el programa electoral del PSOE

En un acto celebrado en el mediodía de este sábado en Mérida, Miguel Ángel Gallardo ha desgranado sus propuestas de cara a la próxima legislatura y ha criticado la política de chinchetas del Gobierno de Guardiola

J. M. M.

Sábado, 29 de noviembre 2025, 14:14

Comenta

Arropado en el escenario por seis extremeños compareció Miguel Ángel Gallardo, secretario general del PSOE de Extremadura y candidato a la Presidencia de la Junta, ... en la mañana de este sábado para presentar el programa electoral con el que los socialistas concurren a la cita con las urnas el 21-D. «No es un listado de promesas: es un contrato de dignidad con la Extremadura real», ha declarado.

