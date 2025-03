Los constructores piden al Gobierno que se amplíen las prácticas de la FP dual

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, se reunió ayer con representantes de la Federación Regional de la Pyme de la Construcción ... y Afines de Extremadura (Pymecon), que le comunicaron la petición de modificar la normativa de la Formación Profesional dual para ajustarla a las necesidades de las empresas constructoras extremeñas.

El presidente de Pymecon, Juan Manzano Díaz, explicó que el modelo de FP dual que habría que implantar en España es el de Alemania, para, en el caso de los ciclos formativos relacionados con el sector de la construcción, se haga un 25% de formación y un 75% de prácticas en la empresa, «porque lo que estamos haciendo son oficios», y actualmente solo se puede hacer el 35% de prácticas.

Esta formación beneficiaría tanto a los jóvenes, ya que disminuiría el paro juvenil, según Manzano, y a las empresas que podrían encontrar un nicho de trabajadores dado la falta de mano de obra a la que se enfrentan en el sector de la construcción en la región. «Se estaría haciendo ya un tema no solamente laboral, por crear los puestos de trabajo y eso, sino también es un poco social, que nuestros jóvenes puedan empezar a trabajar antes, a cotizar y no lleguen a los 30 años y no hayan dado un palo al agua», indicó tras la reunión que tuvo lugar en la Subdelegación del Gobierno en Cáceres.

La federación regional insiste en que hacen falta albañiles, carpinteros o fontaneros

Manzano insistió en que hacen falta albañiles, carpinteros, fontaneros, es decir, oficios que «se tienen que adquirir en la empresa, y se tienen que adaptar a la empresa», porque si esto se enseña en los institutos «no será atractivo» para los jóvenes.

«Lo primero que hay que hacer es dignificar también los oficios. Estos han llegado a un tema que muchas veces somos hasta los padres los culpables, porque nuestros hijos queremos que sean mejor que nosotros, y que tengan un trabajo en la Administración, que tengan universidad, y los ladrillos alguien los tiene que poner», señalo el presidente de Pymecon.

Por todo ello, le pidieron al delegado del Gobierno que se cambie el decreto que regula la FP dual y se homologue a lo que se aplica en Alemania y en otros muchos países europeos. «Si aquello va bien, pues aquí también se puede hacer», recalcó Manzano, que insistió en que el principal cambio es «cambiar el porcentaje en la formación y en las prácticas».

Quintana indicó que el Ejecutivo central «apuesta por la formación profesional», «y siempre que sea dual vamos a estudiar alguna propuesta y trasladársela al ministerio».

Contrar personas en origen

Pymecon solició una mesa de trabajo en la que estén representados los centros educativos y las empresas, así como la Dirección General de FP, para tratar el asunto del cambio normativo.

Mientras, los empresarios piden una solución temporal para paliar la mano de obra, como la contratación de personas en sus países de origen para que vengan a trabajar aquí, como ya ocurre en otros sectores como el agrícola.

José Luis Quintana les contestó que la normativa para la contratación de personas en origen se ha hecho más flexible, «aunque en muchos casos entrará en vigor en el mes de junio», por lo que «si en otras comunidades lo hacen, pues aquí también se puede hacer».