Los constructores piden «controlar» el teletrabajo de los funcionarios por las demoras en las licencias

El presidente de la Federación de Empresarios de la Construcción de la provincia de Cáceres (Fecons), Carlos Izquierdo, ha alertado de la falta de mano ... de obra en el sector donde, a nivel regional, se necesitan unos 8.000 trabajadores en Extremadura. Además, ha pedido que se «controle» el teletrabajo de los funcionarios públicos para que no se demoren los trámites administrativos como licencias de obras, algo que se ha agravado desde la pandemia, indica.

Izquierdo ha advertido que actualmente ya hay un problema con la falta de profesionales de la construcción pero no es el único sector, ya que también se quejan en la agricultura, la hostelería o el transporte, por lo que ha conminado a los responsables políticos a que reflexionen por qué los españoles han dejado de querer hacer ciertos trabajos. «Yo creo que para poder solucionar las cosas, lo que tenemos que hacer primero es identificar el problema que hay y es que hay ciertos puestos de trabajo que los españoles han decidido que no quieren trabajar en eso», ha señalado Izquierdo, que ha insistido en que habrá que analizar por qué la gente no quiere trabajar y ha planteado que puede ser que «tenga la vida resuelta» con el paro o las ayudas, y por eso hay que acudir a «gente de fuera».

«Los españoles han decidido que no quieren trabajar en ciertos puestos de trabajo» Carlos Izquierdo Presidente de Fecons

En el caso de la construcción, el responsable de la patronal cacereña en el sector ha dicho que «algo está fallando» porque el convenio, los sueldos y la conciliación familiar son mejores que en otros sectores y aún así hace falta personal. Un problema que se agravará más en los próximos años porque la dad media de la gente ocupada es avanzada y se producen más jubilaciones que incorporaciones.

«Entonces el año que viene no estará mejor, estará peor», ha recalcado al tiempo que ha señalado que por la Fundación Laboral de la Construcción han pasado 10.000 personas para formarse y el grado de inserción laboral es del 100% porque «se incorporan al día siguiente a trabajar», por lo que anima a los responsables a que resuelvan esta falta de trabajadores en varios sector porque «algo se nos está escapando», ha dicho.

Aparte de la falta de mano de obra, Izquierdo ha apuntado al problema de la burocracia y la tardanza en resolver los trámites administrativos como las licencias de obras, algo que, según ha apuntado, se ha agravado desde la pandemia con la implantación de las citas previas en las administraciones y el teletrabajo de los funcionarios públicos, por lo que ha pedido «agilidad» a la administración para facilitar que los proyectos no caigan en saco roto, porque «lo que antes se resolvía en dos meses ahora se tarda cuatro». «Siento decirlo así, nosotros no tenemos nada en contra del teletrabajo, absolutamente nada, nos parece que es perfecto. Nosotros no tenemos nada en contra de las citas previas, absolutamente nada. Ahora bien, que funcionen. Es decir, las empresas hacemos un teletrabajo y tenemos una forma de seguimiento de la productividad de ese teletrabajo que no tiene la Administración», ha subrayado. «No se puede mandar a la gente a una forma de trabajar sin que podamos tener un seguimiento del rendimiento», ha añadido.

Las elecciones lo paralizan todo

Respecto a la situación política en Extremadura tras las elecciones del 28 de mayo, Izquierdo ha pedido que «discutan lo que tengan que discutir» pero que lleguen a los acuerdos y «se pongan a trabajar» porque «el empresario lo que quiere es que las cosas no paren y que sigan funcionando». «Al empresario no le gustan, y lo digo sin ningún tipo de tapujo, las coaliciones. Nos gusta que alguien mande, nos gusta que alguien lleve a cabo su política. Y cuando acabe la legislatura, se le vota», ha espetado Izquierdo que aboga por políticos «comprometidos a trabajar, que saquen un programa adelante y que sean consecuentes como lo que han dicho».

Así, ha lamentado que cada vez que hay elecciones se paraliza los proyectos públicos con lo que esto conlleva para el sector de la construcción, por lo que «no» le parece bien que se hayan adelantado las elecciones generales al 23 de julio porque esto produce una demora en la obra pública. «Yo creo que las personas somos mucho más sencillas y tenemos las ideas bastante claras y las personas lo que queremos es que esto funcione y que se hagan las cosas y que cuando llega uno al cargo, pues llegue ese programa, lo que discute y insisto, a los cuatro años te van a examinar, alguien te va a examinar y te va a decir si está de acuerdo», ha señalado.

Promesas electorales

Respecto a las promesas electorales, el presidente de Fecons también ha pedido coherencia porque si se anuncian que se van a hacer 100.000 viviendas en España, lo primero que se necesita es el dinero para ello y también una mano de obra que no hay disponible ahora mismo, ya que se necesitaría incorporar a la construcción unas 750.000 personas, y el coste de cada vivienda es de unos 100.000 euros, por lo que antes de los anuncios habrá que contar con ese dinero.«Para hacer viviendas tenemos que tener el dinero para poderlas hacer, primero, y tenemos que tener la mano de obra también», ha apuntado, al tiempo que ha criticado que tampoco se puede formar a todos los profesionales del sector que serían necesarios para que dentro de unos años estuvieran otra vez en paro. «Las personas no son de usar y tirar», ha criticado.

«No vale que hoy tengamos un millón de personas en un sector de la construcción y mañana ya se requieren 500.000. Así no podemos dimensionarnos», ha sentenciado, al tiempo que ha pedido una planificación del sector a largo plazo.Izquierdo ha hecho estas declaraciones este jueves en Cáceres tras la presentación del XVII Concurso de Albañilería que se celebra este sábado, 3 de junio, en la avenida de España de la capital cacereña.