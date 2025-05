La construcción teme que unas nuevas elecciones paralicen el sector

La Federación Regional de la Pequeña y Mediana Empresa de Construcción y Afines de Extremadura (Pymecon) se muestra «muy preocupada» ante la situación política ... que está atravesando la comunidad autónoma y en especial los «graves efectos que la paralización a la que parece abocada la principal institución de la región puede acarrear», máxime en el supuesto de que haya que repetir elecciones.

Según asegura Pymecon en una nota de prensa, Extremadura es la comunidad autónoma con un «mayor agujero económico» (84,6 millones) en lo relativo a obras desiertas, motivado por la «incapacidad de asumir los costes» debido a la inflación de los materiales y de la energía.

La Confederación Nacional de la Construcción ha reclamado a los partidos políticos un compromiso de cara al adelanto electoral del 23 de julio con un sistema para reequilibrar los precios de los contratos, ya que «resulta imprescindible actualizar los precios de los proyectos y evitar que se liciten contratos que finalmente quedan desiertos por no reflejar la realidad del mercado», lo que amenaza la ejecución de obras fundamentales para la transformación de España, además de no aprovechar los fondos Next Generation.

Las compensaciones, aprobadas por el gobierno saliente en la Asamblea de Extremadura, para paliar las pérdidas de las empresas por la subida de los materiales, energía e hidrocarburos a fin de poder seguir con las obras, incluso sin beneficios, pero, al menos, evitando las perdidas, «no se están gestionando y menos abonando», segura la nota.

Ante esta situación, insiste Pymecon, «urge» modificar la Ley de Contratos del Sector Público para que, matizando la Ley de desindexación de la economía española, se incluya un sistema de reequilibrio económico en contratos públicos, dándole estabilidad y evitando parches que a la larga no solucionan estos problemas, que también podrían resolverse desde las corporaciones locales» y diputaciones.