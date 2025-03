La construcción del puente de Alcántara arrancará en noviembre

A pesar de los obstáculos que ha sufrido la obra del nuevo puente de Alcántara, la empresa responsable de la misma asegura que la construcción ... comenzará en noviembre.

Los retrasos han sido una constante en este proyecto. Primero fue por problemas de suministros, concretamente de acero, y posteriormente por el aumento de los costes, otro problema de envergadura.

A la adjudicataria, una UTE (Unión Temporal de Empresas) liderada por el Grupo Rover, no le salían las cuentas por el incremento del coste de los materiales y decidió posponer ‘sine die’ el inicio de la construcción. El grupo con sede en Valencia se quedó con la obra, que la Junta sacó a licitación por 18,6 millones, y fue adjudicada en algo más de 17 millones. Ahora el costo de hacerla es mucho mayor, subraya.

En mayo pasado se firmó el contrato de adjudicación y el replanteo de la obra se realizó el 24 de junio. A partir de ahí la UTE iniciaba la cuenta atrás, cuestión de semanas, un par de meses a más tardar, para comenzar a construir una obra de envergadura y de alto significado por situarse a escasos metros del valioso puente romano por el que circula tráfico.

El plazo, según el concurso, de construcción es de 27 meses. Esta obra consiste genéricamente en adecuar una variante en la carretera EX-117 que implica un viaducto, con lo que se evitará que el tráfico siga circulando por el famoso puente de casi 2.000 años de antigüedad.

«Vinieron algunos arqueólogos y últimamente topógrafos. Pensábamos que esto iba a ser inminente. Nos dijeron que comenzarían a finales de agosto, o del verano en todo caso pero aquí no hay movimiento alguno. El único es la colocación de un cartel anunciado la obra a principios de este mes de octubre», señala a este periódico Mónica Grados, alcaldesa de Alcántara.

Antonio Rozas, gerente de la UTE que se encargará de la obra, admite que los plazos que la propia empresa estimó para comenzar los trabajos, finales de verano, principios de otoño, han saltado por los aires, pero añade que arrancarán en noviembre.

«Rozas admite que el problema está ahora en los precios, no en la falta de materiales. «La obra pública debe ejecutarse ahora mismo con un presupuesto muy elevado, muy diferente con el se concursó. El problema no es solo ese. Es que no se articulan fórmulas legales para compensar ese incremento abultado de los costes», apunta.

Específicamente habla con pesar de la amenaza de acudir al Constitucional del Gobierno ante la medida articulada por la Junta en los Presupuestos extremeños vigentes que permitía elevar esa compensación a las adjudicatarias de obra pública. Ante esa advertencia, el Gobierno regional ha decido anular esa disposición compensatoria, como adelantó HOY el pasado día 10, para lamento de las empresas.

Tres tramos

Las actuaciones, de forma concreta, incluyen una nueva variante en la carretera EX-117 de 705 metros de longitud. De ellos, 409 serán del conjunto la nueva estructura, con tres tramos claramente diferenciados.

El primero es el puente principal, que tendrá una parte para el tráfico rodado y un paso peatonal, de 267 metros. Irá entre el monumento romano y la presa de la central hidroeléctrica. Este tramo constará de un arco principal de 180 metros que salvará el cauce del río.

El segundo tramo o muros laterales de contención, de 34,5 metros, dará continuidad al circuito peatonal. El tercer tramo o viaducto de acceso discurrirá paralelo a la carretera actual y tendrá una longitud de 108 metros.

Además, habrá una pasarela peatonal de 3,5 metros, que estará físicamente separada de la calzada, y permitirá la puesta en valor del monumento. Formará parte de un anillo de circulación a través del cual se podrá realizar un recorrido completo a pie entre los dos puentes, un circuito que partirá de un nuevo aparcamiento.

El nuevo puente de acero servirá de mirador del puente romano. Cuando se esté recorriendo el primero se podrá disfrutar de una vista hasta ahora inédita del monumento histórico, en paralelo a 200 metros aguas arriba.