El Constitucional también rechaza el recurso de El Gordo y Berrocalejo contra el derribo total de Valdecañas El tribunal de garantías dicta una tercera sentencia por unanimidad en la que desestima las alegaciones de los ayuntamientos contra el fallo del Supremo

Ángela Murillo Badajoz Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:16 | Actualizado 13:23h. Comenta Compartir

Tres sentencias dictadas por unanimidad en menos de dos meses. El pleno del Tribunal Constitucional desestima el tercero de los recursos de amparo planteados contra la sentencia del Tribunal Supremo que ordenaba la demolición completa del complejo Isla de Valdecañas, el resort de lujo ubicado en la provincia de Cáceres, entre los términos municipales de El Gordo y Berrocalejo.

Si el tribunal de garantías ya rechazó los recursos planteados por la Junta de Extremadura -con un fallo emitido el 23 de septiembre- y por los propietarios del complejo urbanístico -7 de octubre-, ahora también desestima el formulado por los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo.

Un largo litigio

Hay que recordar que en 2011, dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura anularon la decisión de la Junta de aprobar el proyecto, ordenando la reposición de los terrenos a la situación anterior a la construcción de un desarrollo urbanístico que incluye 185 villas de lujo, un hotel de cuatro estrellas -con 150 habitaciones-, un campo de golf, entre otras instalaciones deportivas.

Tal decisión fue confirmada por el Tribunal Supremo tres años más tarde. En el año 2021 el TSJEx determinó el modo de ejecutar dos sentencias del alto tribunal, ordenando la demolición de todo lo que se encontraba en fase de estructura o sin terminar ni en funcionamiento, al tiempo que permitía mantener en pie el hotel, las viviendas o el campo de golf.

Recurrida ante el Tribunal Supremo esa decisión, en 2022 una sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo estimó el recurso de casación, entendiendo que no concurrían causas que justifiquen la imposibilidad de ejecución de las sentencias en sus propios términos.

Revés para los propietarios

El litigio no quedó ahí, y contra lo decidido por el Tribunal Supremo se interpusieron los tres recursos de amparo que en los últimos meses han sido rechazados por el Constitucional.

Propietarios, ayuntamientos y la propia Junta tenían esperanzas en hacer valer la baza jurídica de la Ley 2/2023, una norma autonómica que intentó legalizar el complejo. En aquí donde entró en acción la bautizada como ley ZEPA, una norma que intentó salvar el resort, regulando determinados aspectos de la Red Natura 2000, y que sin embargo no ha sido tenida en cuenta por el TC.

En esta ocasión, el recurso planteado por los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo alegaba la vulneración del derecho al recurso (por una supuesta indebida admisión del recurso de casación); la lesión del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías y del derecho al juez imparcial; y la vulneración de la tutela judicial efectiva por producir las resoluciones judiciales indefensión por dilaciones indebidas y por exceso de jurisdicción, al resolver cuestiones ajenas a un recurso de casación e indicar el modo en que deben ejecutarse las sentencias del TSJ.

Unas quejas y argumentos jurídicos que no han sido tenidos en cuenta en el fallo que tiene a Enrique Arnaldo Alcubilla como magistrado ponente y que se remite a las dos sentencias emitidas en septiembre y octubre.