El Constitucional no acepta la recusación de uno de sus magistrados en el caso Valdecañas. Se trata de Ricardo Enríquez, uno de los cinco de ... once magistrados del Constitucional que votó rechazar el recurso de la Junta contra la sentencia que ordena la demolición total.

El Pleno del Tribunal Constitucional estima justificada la abstención del magistrado Juan Carlos Campo en varios asuntos e inadmite la recusación contra Ricardo Enríquez en el recurso de amparo sobre el complejo Isla de Valdecañas.

Según informa en una nota, el Pleno ha acordado no admitir a trámite el incidente de recusación presentado por los Ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo contra el magistrado Ricardo Enríquez Sancho en el recurso de amparo interpuesto en relación con el complejo Isla de Valdecañas.

Ampliar Ricardo Enríquez Sancho. hoy

El auto argumenta que las razones expresadas por el magistrado en su voto particular contra la admisión a trámite del recurso (auto de 16 de noviembre de 2022) responden «a una obligación en el ejercicio de la función de nuestra jurisdicción de amparo». Por lo tanto, indica, «no constituyen sino la manifestación de su particular criterio en orden a la apariencia inicial o verisimilitud de la infracción del derecho denunciado en la queja constitucional formulada en la demanda, criterio con idéntico fundamento, aunque de signo contrario, al expresado por los magistrados que decidieron la admisión a trámite y que como es de todo punto obvio, no podrían ser, a su vez, recusados por esa apreciación preliminar».

Cabe recordar que la Diputación de Cáceres, que presta el servicio de defensa legal de Berrocalejo y El Gordo, pidió que se apartase del caso a Ricardo Enríquez Sancho, al entender que ya había expresado por escrito su postura favorable al derribo total cuando no procedía hacerlo.

Ricardo Enríquez

Ricardo Enríquez (Madrid, 1944), al que se adscribe al sector conservador, es magistrado del Constitucional desde el año 2017, aunque en una etapa anterior ejerció este cargo entre los años 2011 y 2014. Se licenció en Derecho por la Universidad de Madrid en el año 1966, ingresó en la carrera judicial en 1971 y su currículum incluye una experiencia en Extremadura.

Fue en Jerez de los Caballeros, donde ejerció como juez de primera instancia e instrucción, en su segundo destino (antes había estado en Puerto Rosario (Fuerteventura). Estuvo en Jerez del 31 de agosto de 1972 al 31 de enero de 1974.Enríquez es uno de los magistrados que se ha mantenido en el Constitucional tras la reciente reestructuración