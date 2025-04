15 consejos de la Guardia Civil que debes seguir si practicas senderismo

Antonio J. Armero Cáceres Domingo, 22 de mayo 2022, 20:47 Comenta Compartir

El senderismo es una práctica en auge. El número de quienes lo practican se ha multiplicado en los últimos años, entre otros motivos gracias a que la covid-19 ha impulsado todas aquellas formas de ocio que ponen fácil guardar la distancia social de seguridad, tan reclamada en los peores momentos de la pandemia. Con más personas paseando por el monte, se hace imprescindible seguir unas recomendaciones de seguridad. Por esto, el Servicio de Montaña de la Guardia Civil ha elaborado un catálogo con 15 consejos para la práctica de deportes en la naturaleza.

La primera sugerencia es intentar conocer con antelación el medio en el que va a discurrir la ruta. En segundo lugar, resulta recomendable no salir de ruta solo, y el consejo de la Guardia Civil es que haya al menos tres personas. Otra medida preventiva es planificar la actividad con documentación apropiada, como mapas o libros sobre la zona.

Como cuarta recomendación, la Benemérita recoge "no empezar tarde y planificar el horario con un margen de seguridad". Además, conviene dejar dicho a familiares o amigos el recorrido y el destino de la excursión. En sexto lugar, se recomienda informarse de la previsión meteorológica antes de salir, y a ser posible hacerlo mediante más de una fuente. También hay que asegurarse de llevar el equipo adecuado para la actividad a realizar y cuidar de él.

Elegir una actividad acorde a la propia condición física

El Servicio de Montaña cree también importante no sobrestimar la condición física de cada uno. "Elige una actividad acorde con tu nivel físico y técnico", sugiere la Benemérita, que considera adecuado contratar a un gruía profesional si no se está seguro de la actividad a realizar. Otra de sus sugerencias para la práctica del senderismo y otras actividades en la naturaleza es llevar un teléfono móvil o una emisora en la red Remer (146,175 Mhzs) que deben tener la batería completa antes de la partida.

"Fedérate en alguno de los clubes de montaña, en los que obtendrás conocimientos sobre cómo moverte en el medio y técnicas para aumentar tu seguridad", recomienda la Benemérita, que igualmente considera valioso tener conocimientos en primeros auxilios.

Otro de los consejos de la Guardia Civil es que "si tu estado anímico no es el más adecuado o no estás predispuesto, lo mejor es no emprender actividades de cierta complejidad técnica". Además, puede resultar clave "mantener la preparación física adecuada, porque en caso de imprevistos se tendrá que hacer uso de toda la capacidad física". Por último, la Benemérita añade a sus recomendaciones la de "incluir siempre en el equipo una linterna, impermeable y manta térmica, aunque esté anunciado buen tiempo y no se tenga previsto finalizar de noche".

Estas quince sugerencias son mecanismos de seguridad que reducen las posibilidades de accidente y que ayudan a solventarlo en el caso de que se produzca.

Ampliar Un momento de las jornadas celebradas en la localidad cacereña de Torrejoncillo. guardia civil Los equipo de rescate celebran una jornada de entrenamiento conjunto Equipos de la Guardia Civil y los servicios de Bomberos celebraron los pasados días 5 a 7 de mayo en la localidad cacereña de Torrejoncillo unas jornadas de encuentro y entrenamiento conjunto, que contó con la participación de especialistas del GREIM (Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Benemérita), según informa la Comandancia de Cáceres. En la cita organizada por Bomberos sin Fronteras, los participantes «realizaron distintos ejercicios prácticos de rescate en situaciones de emergencia», explica la Comandancia, que explica que la convocatoria sirvió también para «compartir conocimientos entre los distintos equipos de rescate participantes, para mejorar en estos simulacros las técnicas que después se aplicarán en futuras búsquedas, accidentes, terremotos, etcétera».