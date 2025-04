Consejos para evitar muertes escuchando

Natalia Reigadas Badajoz Domingo, 10 de septiembre 2023, 20:42 | Actualizado 21:04h. Comenta Compartir

Ganar tiempo, conseguir que la persona hable, escucharla y evitar la presencia de personas que alteren al afectado. Son algunos de los consejos que dan los bomberos de la provincia Badajoz para evitar un suicidio. Los operarios pacenses han grabado un vídeo, en colaboración con el SES, para dar recomendaciones a otros bomberos y a la población en general para evitar estas muertes.

Los consejos se centran en situaciones extremas, las que suelen encontrarse los bomberos como personas que amenazan con tirarse de algún lugar o de hacerse daño.

Uno de los participantes en el vídeo es el jefe de Parque de Puebla de la Calzada, Paco Molina, que se ha encontrado personalmente en la situación de lograr que un suicida desista en sus intenciones. Molina recuerda un caso en el que, además de despedirse, una persona le pidió a sus familiares que cuidasen bien de sus hijos. «Hay que intentar llegar a la población para que estos consejos se tengan en cuenta antes de que se consume o que se intente y acudir a un tratamiento del servicio de salud mental».

«Si habla, es buena señal. Tu le abres un poco la mentalidad, le haces ver que esto no tienen marcha atrás y los otro sí» Paco Molina Bombero de Puebla de la Calzada

Este domingo se celebra el Día Mundial de la Prevención del Suicidio y el Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Badajoz se adelantó sacando el vídeo hace unas semanas. El proyecto se llama 'Prevención del suicidio en el ámbito de bomberas y bomberos con especificaciones para Extremadura'. Se trata de un documental en formato entrevista. La entrevistadora, Esther Rebollo –enfermera especialista en salud mental del SES— modera el desarrollo y formula cuestiones que van respondiendo Paco Molina y Ana Amalia Medina, bombera del Parque de Azuaga—. En el vídeo, que se puede ver en HOY.es, desgranan una información muy valiosa para saber intervenir en este tipo de situaciones.

«Cuando alguien está amenazando con algo: me voy a matar, me voy a tirar, me voy a pegar un tiro... La gente suele tirar de nosotros cuando la amenaza es real ¿A mi qué me gustaría? Que antes, la población pudiese darse cuenta. Hay que estar pendiente cuando la gente cambia de actitud, cuando se despiden de una forma poco corriente, a veces se despiden...», explica Molina como primer consejo.

Por su parte Ana Amalia Medina, añade que su objetivo «y el del SES es que llegue a la población general, también a nuestros compañeros» para saber reaccionar en esas situaciones.

Consejos

Cuando los bomberos reciben una llamada por intento de suicidio, suelen tener unos minutos hasta que llegan a ese lugar. En ese tiempo, indica Molina, es importante informarse. «Lo primero es intentar conseguir datos. Intentamos informarnos porque nos van a beneficiar. Si conocemos el nombre de la persona, mucho mejor porque te diriges a ella».

Los bomberos también necesitan conocer bien el lugar donde tiene lugar, si hay alguna persona con él o si lo ha intentado en otra ocasión «Algo que nos aporte para poder iniciar una conversación con esa persona».

«Es muy importante que estos consejos lleguen a la población general y a los bomberos» Ana Amalia Medina Bombera de Azuaga

«Al llegar, hay mantener una distancia prudencia, no le abordamos, pedimos permiso para hablar, le preguntamos su nombre», explica este bombero. «Si hay conversación, es buena señal y, cuanto más avance, mejor. Tu le abres un poco la mentalidad, le haces ver que esto no tienen marcha atrás y los otro si puede tener solución».

«Personalmente, como profesional, hay que centrándote en los protocolos, centrarte en el trabajo. En este caso, centrarte en hablar, a poder ser que hable la otra persona y tu escuchar para llegar al punto donde quiere ir, que sienta que le estoy atendiendo».

Los consejos de los bomberos incluyen normas para evitar riesgos una vez en la escena del intento de suicidio. Hay siete recomendaciones, La primera, autoprotegerse y proteger la escena, también hay que valorar hasta donde acercarse y cómo hacerlo. El tercer consejo es asegurar la zona para el resto de personas, por ejemplo, balizando. Es importante prestar atención a los olores, por ejemplo tratar de saber si hay gas o humo, también evitar acercarse a esa persona por la espalda previniendo reacciones violentas. En ningún caso hay que ponerse a su alcance ni debajo si amenaza con tirarse al vacío y hay que despejar la escena de objetos potencialmente peligrosos como tóxicos, cuchillos, mecheros, etc.

Los bomberos también recomiendan proteger el escenario de estímulos negativos. Acercarse a la persona a la misma altura o una posición más baja, establecer siempre contacto verbal antes de entrar en una vivienda o local y pedir permiso para hacerlo o evitar la presencia de familiares o personas allegadas que puedan alterar más a la persona que amenaza con quitarse la vida.

«Esta iniciativa es complementaria a la formación que todos los bomberos ya han recibido sobre tentativas de suicidios», indican desde Diputación. «Queremos recordar la importancia de esta formación para saber actuar en situaciones tan sensibles. Así, en las últimas estadísticas que ofrece el Instituto Nacional de Estadística (INE), el suicidio se mantuvo como primera causa de muerte externa.

Las últimas estadísticas también muestran que los suicidios repuntan en la provincia de Badajoz. El 2020, el año de la pandemia, quedó marcado en la memoria colectiva como una anomalía, el ejercicio en el que los suicidios se dispararon. Sin embargo, dos años después, la cifra vuelve a subir de forma desmesurada e incluso supera la estadística de 2020. Estos son los datos que se reflejan en la memoria anual del Instituto de Medicina Legal de Badajoz. El año pasado 63 personas se quitaron la vida en la provincia de Badajoz. Supone un aumento del 36,2% con respecto a 2021, cuando fueron 50 los vecinos que se suicidaron.

Comenta Reporta un error