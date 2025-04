El Consejo de Seguridad Nuclear desautoriza al consejero que se reunió con Guardiola

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) desautoriza a su consejero Javier Dies, que este jueves se reunió en Mérida con la presidenta de la Junta ... de Extremadura, María Guariola. Según informó en una nota la Junta, Dies manifestó en ese encuentro que la seguridad de la central de Almaraz se ha «incrementado considerablemente» durante los años que lleva en funcionamiento. Además, también dijo que la central es «aún más segura en la actualidad que el día que comenzó a funcionar», y que la tendencia internacional de la vida útil de las centrales nucleares se sitúa alrededor de los 80 años, siempre según la Junta.

Como es sabido, los dos reactores de Almaraz rondan los 40 años de vida y su cierre está previsto para 2027 y 2028, aunque desde la Administración regional se pide que se prorrogue su funcionamiento. De hecho, este mismo jueves, Guardiola trasladó al Consejo de Seguridad Nuclear «el compromiso del Gobierno extremeño con la prolongación de la actividad de la central nuclear [de Almaraz] como elemento fundamental para la riqueza y el empleo en la región, así como la soberanía energética de España».

Antes estas palabras, el CSN afirma que su Estatuto (artículo 36, 1.a) «establece que la representación institucional del mismo la ostenta el presidente, no teniendo ninguno de los consejeros dicha competencia». Además, incide en que «la asistencia a dicha reunión por parte de uno de los cuatro consejeros del CSN fue a título propio y no en representación del organismo público. Por tanto, las declaraciones realizadas por el consejero en el transcurso de dicha reunión no comprometen ni a la organización ni a su deber legal de independencia respecto de las políticas gubernamentales».

Asimismo, el consejo añade que «la misión del Consejo es la de garantizar la seguridad nuclear y la protección radiológica en España y en ningún caso hacer valoraciones acerca de la política energética». Finalmente, mediante una nota se afirma que «según el artículo 14 del Estatuto, el CSN debe mantener informados, entre otros, a los gobiernos y parlamentos autonómicos sobre sus actividades y cuestiones relativas a la seguridad de las instalaciones ubicadas en sus territorios, por lo que el presidente del CSN, en representación del organismo, está a disposición de los mismos para comparecer oficialmente cuando se le requiera».