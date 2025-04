El Consejo General de Médicos: «Es triste que esto pueda pasar, esperemos que se aclare»

El Consejo General de Colegios de Médicos en España (CGCOM), el de Extremadura y las asociaciones feministas de la región están pendientes de la investigación ... judicial abierta por presuntos casos de abuso sexual, acoso y maltrato al que fuera oficial mayor de la organización médica colegial de Badajoz.

El CGCOM indica a este diario que están a la expectativa de ver qué sucede. «Es triste que esto pueda pasar; esperemos que se esclarezca cuanto antes. Estamos pendientes de la investigación y de lo que pueda hacer el Colegio de Médicos de Badajoz. Queremos que se aclare todo y que si realmente ha ocurrido lo que se denuncia se aplique la ley, se depuren responsabilidades y no vuelva a pasar», asegura el organismo que representa a los médicos colegiados de España.

Asimismo, lamentan que haya dimitido la vicepresidenta del Colegio de Badajoz, María Ibáñez. Ella fue fundamental para que las trabajadoras pusieran la denuncia. Las acompañó a la hora de acudir a la Policía Nacional y a tener asesoramiento jurídico. «Lo lamentamos porque es una mujer muy válida», apuntan desde el CGCOM, que reconoce que el Colegio pacense no les ha comunicado nada de lo ocurrido. «No es un tema deontológico y no tienen por qué hacerlo», matizan.

«No es de recibo que quien ayuda a las víctimas sea quien tiene que dimitir», dice la asociación de mujeres Malvaluna

En ese sentido se expresa el presidente del Consejo de Médicos de Extremadura, Carlos Arjona, que también ostenta la presidencia del Colegio de Cáceres. «El asunto ya está puesto en manos de la justicia y es la que tendrá que decidir». Indica que el trabajador ya ha sido apartado y que es lo único que saben en estos momentos. De hecho, Arjona asegura no tener mucha idea de lo sucedido. «Nos hemos enterado de las denuncias por la prensa. Después de que saliera en los medios, hubo una reunión sobre otro asunto, salió el tema y ya nos dijeron que era verdad que habían cesado al trabajador».

Apunta que la actuación de Ibáñez ha sido la correcta. «Cualquiera que conozca una agresión a otra mujer tiene que ponerlo en conocimiento de la vía judicial».

El presidente del Consejo de Médicos de Extremadura asegura que se ha enterado de las denuncias por la prensa

Más contundente se muestra la asociación de mujeres Malvaluna. «En el caso de que el presidente del Colegio de Médicos de Badajoz tuviera conocimiento y no hubiera actuado en los meses anteriores a la denuncia tendría que dimitir él y no la vicepresidenta. No es de recibo que quienes ayudan a las víctimas sean quienes tengan que dimitir», apunta Gloria Angulo, miembro de esta organización que ve positivo que el Colegio haya apartado de su trabajo al empleado denunciado.

A la vicepresidenta del Colegio y a la denunciante le transmiten su apoyo psicológico y jurídico. «Cuando una mujer denuncia no es habitual que sea fruto de una invención. Son hechos tan dolorosos que es difícil que denuncien sin un indicio de veracidad», concluye Angulo.